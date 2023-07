Solidigm představuje 61,44TB SSD. Mají QLC NAND, ale prý vydrží stejně dlouho jako TLC

Brzo by se měly na trhu objevit první pevné (magnetické) disky s technologií HAMR, které se dostanou na kapacitu 32 TB, které už ale serverová SSD dosáhla, ale za vysokou cenu. Vypadá to však, že flashová úložiště zase magnetickým utečou, protože na trh směřuje první SSD s kapacitou 64 TB – či přesněji o něco méně kvůli rezervnímu prostoru. Co do kapacity tedy teď SSD budou kralovat, byť cena za jeden terabajt bude asi o dost horší.

Solidigm je divize Hynixu, která ale vznikla odkoupením SSD divize (a výroby NAND) firmy Intel, takže úložiště s touto značkou mohou mít DNA obou těchto firem. Ono rekordní SSD se jmenuje Solidigm D5-P5336 a coby serverové úložiště je asi spíše postavené na základě technologií zděděných z Intelu. Mimo jiné proto, že je postavené na NAND typu QLC, jejímž největší prosazovatelem byl asi právě Intel.

Solidigm D5-P5336

SSD Solidigm D5-P5336 má v největší verzi kapacitu 61,44 TB (menší modely jsou 7,68 TB, 15,36 TB a 30,72 TB) a je založené na 192vrstvých čipech QLC NAND. Jde o NVMe SSD s rozhraním PCI Express 4.0 ×4 s poměrně vysokými maximálními rychlostmi.

Při hloubce fronty 128 a práci se 128kB bloky dat lze dosáhnout čtení až 7000 MB/s a zápisu 3300 MB/s (nevíme, jestli toto SSD používá pseudoSLC cache). V náhodném přístupu SSD má umět až 1 005 000 IOPS při čtení, avšak jen 43 000 IOPS v zápisu (SSD je dle výrobce optimalizováno pro úlohy, u nichž dominuje čtení dat). Dlužno dodat, že tato čísla jsou už pro hloubku fronty 256 položek, při kratší frontě by byla horší.

Solidigm D5-P5336 v provedení E1.L Autor: Solidigm

Jako podobná serverová SSD má toto úložiště poměrně vysokou spotřebu, při aktivitě může brát až 25 W (to je údaj pro zápis do 61,44TB verze). Klidová spotřeba má naštěstí být relativně nízká, 5 W.

Parametry SSD Solidigm D5-P5336 Autor: Solidigm

Nabízené bude ve třech různých provedeních – v pravítkovém formátu E1.L a ve formátu E3.S (tam je však maximální kapacita jen 30,72 TB), přičemž tato dvě provedení budou použitelná jen v serverech, protože v desktopovém PC se s nimi nepočítá. V osobním počítači či pracovní stanici by se ale dala provozovat třetí varianta, protože Solidigm bude nabízet i provedení 2,5" disku s rozhraním U.2 a tato varianta bude k mání i v kapacitě 61,44 TB. Rozhraní U.2 bývají na některých highendových deskách, pokud ho ale nemáte, dá se vyvést přes adaptér také ze slotu M.2.

Solidigm D5-P5336 Autor: Solidigm

Ze začátku budou na prodej jen nižší kapacity – maximálně 30,72 TB pro E1 a U.2 a pro E3.S jen 15,36 TB. Větší kapacity včetně oněch 61,44TB verzí mají dorazit až později v letošním roce.

QLC na úrovni TLC?

Podle Solidigmu se není třeba QLC bát – firma tvrdí, že její QLC dosahují stejných parametrů jako jiná serverová SSD s TLC NAND, například pokud jde o výkon. A mají dokonce přežít až 3000 přepisovacích cyklů. Nicméně reálně fyzicky čipy QLC budou horší než TLC a tato srovnání jsou asi hlavně o tom, co výrobce napíše do specifikací. U TLC SSD bude nad rámec specifikací asi často velká rezerva, kdežto u QLC menší.

Solidigm tvrdí, že parametry jeho QLC SSD jsou stejně dobré jako jiných TLC SSD pro servery Autor: Solidigm

Reálně garantované objemy zápisu jsou 31,5 PB zápisu pro 30,72TB model a 61,44TB verze má garantováno 65,2 PB neboli více než 1000 přepisovacích cyklů (ne tedy 3000). Záruka je pětiletá.

Jak dlouho vydrží data na disku bez napájení

Docela zajímavé je, že ve specifikacích se uvádí garance doby, po kterou data vydrží čitelná při vypnutí napájení. A ta není vůbec dlouhá, garantovány jsou jenom tři měsíce při 40 °C. Záznam QLC asi je v tomto choulostivější než TLC, ale hodnoty jsou to hodně nízké, obvykle jsou očekávání taková, že data ponechaná na SSD či USB klíčence vydří roky. Hynix/Solidigm si zde asi hlavně kryje záda a garance je záměrně výrazně nižší než realita.

Dostupnost verzí v provedení E1 by snad měla být hned nyní, přičemž E3.S a U.2 se mají přidat brzy. Nicméně jak už bylo zmíněno, modely s kapacitou 61,44 TB budou dostupné až za delší dobu někdy později v letošním roce. Ceny firma neuvádí. Má jít o relativně cenově výhodná úložiště, ale na poměry serverového trhu, nikoliv asi v porovnání s levnými SSD pro PC. Je otázka, jak dobře budou třeba ty U.2 modely dostupné na volném trhu, protože Solidigm asi může prodávat zejména „B2B“ kanály a přes velké OEM výrobce serverů.

Zdroje: Solidigm, AnandTech, Tom's Hardware