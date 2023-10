Sony uvádí nové Slim modely PlayStation 5. Větší SSD a optická mechanika dostupná i samostatně

Už je to nějaká doba, kdy prosákly informace, dle nichž chystá Sony „slim“ refresh konzolí PlayStation 5. Nyní se to definitivně potvrdilo, protože firma tyto nové verze svého populárního herního zařízení oficiálně odhalila a oznámila, že se začnou prodávat v nyní nadcházející podzimně-předvánoční sezóně. Nové verze by měly nahradit na trhu původní provedení, což znamená změny zejména pro podporu optických disků.

Nový refresh Sony PlayStation 5 má změněný design a dost možná také chlazení a zdroj, ale nezdá se, že by přinášel nějaké posílení hardwaru – zřejmě tedy výkon bude víceméně stejný jako u původní PlayStation 5. Ovšem konzole dostala 1TB SSD, takže se do ní vejde o kapku víc dnešních olbřímích AAA titulů najednou (nynější konzole má kapacitu 825 GB). Současně je stále k dispozici i slot pro rozšíření kapacity pomocí přídavného PCIe 4.0 SSD v provedení M.2.

Nová verze nemá nějaké oficiální jméno, ale asi se jí bude dát říkat dle tradice PS5 „Slim“. Šasi konzole se zmenšilo o víc než 30 % a váha zařízení je také nižší (o 18–24 %), byť to už má menší význam. Konzole je nyní 35,8 cm vysoká, 21,6 cm hluboká a tloušťka je 9,6, nebo 8,0 cm.





Sony PlayStation 5, nová verze pro podzim 2023 Autor: Sony

Tato nová slim verze má opět jak verzi s optickou mechanikou, tak čistě digitální edici. Důležitá změna ale je, že obě jsou vlastně založené na stejném šasi. Mechanika je totiž odpojitelná či vyměnitelná a dá se koupit zvlášť – dražší verze s optikou jednoduše má toto příslušenství předinstalované (potvrdily se tedy tyto rok staré zprávy).

Levnější digitální verze ale bude také umožňovat montáž mechaniky na bok, zařízení na ni bude také připravené, pokud se tak někdy v budoucnu rozhodnete (nebo třeba mechaniku najdete někde levně v bazaru). Bude k tomu třeba odmontovat kryt na straně, ale jinak by to mělo být snadné.

Sony PlayStation 5, modulární optická mechanika, která se bude dát pořídit jako samostatný upgrade Autor: Sony

Cena digitální verze nové PlayStation 5 bude 450 $, verze s optickou mechanikou pak bude stát 500 $. Evropské ceny jsou 450 € (11 050 Kč) za pouze digitální verzi a 550 € (13 500 Kč) za verzi s optickou mechanikou, takže to vychází stejně jako doposud (po loňském zdražení).

Ve výchozím balení konzolí bude horizontální stojan. Na propagačních obrázcích jsou většinou ve více fotogenickém vertikálním postavení, na které ale zřejmě budete potřebovat příplatkový vertikální stojánek (který se prodává zvlášť za 30 $ / 30 €). Pokud byste chtěli připojit optickou mechaniku ke konzoli koupené v čistě digitální verzi, vyjde vás nová v oficiálním prodeji v USA „jen“ na 80 $, u nás ale bude o dost dražší, má stát až 120 € (2950 Kč).

Sony PlayStation 5: Vertikální stojánek, který se ovšem bude prodávat samostatně (a není úplně laciný) Autor: Sony

Nové modely se začnou objevovat od listopadu

Podle Sony se tyto nové verze konzolí začnou prodávat v listopadu, přičemž začít by měly na americkém trhu. Globálně se pak začnou šířit a nahrazovat starší verze „v následujících měsících“. Není tedy jisté, zda se nová verze do Vánoc objeví u nás. Každopádně se tyto slim verze eventuálně stanou jedinými nabízenými typy – původní modely se doprodávají a budou dostupné, jen dokud se nevyčerpají jejich zásoby.

Zdroje: Sony, The Verge, IGN