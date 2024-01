Specifikace grafik GeForce RTX 4000 „Super“ už jsou venku. Výkon může stoupnout o 10–25 %

Nebyly to jen 35W verze procesorů Intel Raptor Lake, o čem probublaly uniklé informace během uplynulých vánočních svátků. Ven se už dostaly také zřejmě kompletní – a v tuto chvíli již asi i finální – parametry grafických karet Nvidia GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Super a RTX 4070 Ti Super, refreshnutých herních grafik generace Ada Lovelace. Vypadá to, že by mohly docela pěkně zlepšit poměr cena/výkon, pokud je Nvidia moc nezdraží.

Specifikace těchto tří modelů (více jich zatím, zdá se, v rámci linie RTX 4000 Super není) publikoval web VideoCardz. Mělo by jít o informace od výrobců karet, kteří podle VideoCardz již od Nvidie dostali potvrzené finální takty a další specifikace.

GeForce RTX 4080 Super

Nejvyšší model GeForce RTX 4080 Super (nad nímž bude ale stále držet pozici původní top model GeForce RTX 4090) bude mít čip AD103–400 s 10 240 shadery (80 SM, tedy i 80 RT jader, 320 tensor jader). Je to plně aktivní verze křemíku, zatímco dnes je v RTX 4080 mírně ořezaný. Znamená to navýšení počtu shaderů o 512 (+5,3 %), zároveň ale Nvidia zvyšuje takty, a to základ na 2295 MHz (+90 MHz / +4,0 %) a boost na 2550 MHz (+45 MHz / +1,8 %).

Na druhou stranu TDP karty se nemá zvýšit, stále bude stanoveno na 320 W (což ale nemusí nic znamenat pro OC modely nereferenčních karet). Paměti typu GDDR6X zůstávají na kapacitě 16 GB a na 256bitové sběrnici. Jejich propustnost stoupne na 736 GB/s (+2,7 %) díky tomu, že se zvýší frekvence z 22,4 GHz na 23,0 GHz efektivně.





Pokud bychom se optimisticky řídili kombinací nárůstu počtu jednotek a základní frekvence, mohl by výkon karty jít nahoru možná až o 10 %, ale asi může být vidět i nižší nárůst vzhledem k tomu, že TDP se nemění a propustnost pamětí stejně tak (což by mohlo být omezující zejména v nejvyšších rozlišeních). Výsledky se asi budou lišit hru od hry podle toho, jaký je v ní charakter zátěže.

GeForce RTX 4080 Founders Edition Autor: Nvidia

GeForce RTX 4070 Ti Super

Druhý model v řadě bude proti základnímu modelu GeForce RTX 4070 Ti o něco větším upgradem. Zde je to přechod z plného čipu AD104–400 na ořezaný vyšší čip AD103–275. Karta si polepší rovnou o 768 shaderů (+10 %) na celkových 8448 (66 SM, 66 RT jader, 264 tensor jader). Její základní takt stoupne navíc na 2340 MHz (o 1,3 % / +30 MHz), ale již beze změny boostu (ten je stejných 2610 MHz).

AD103 má jako zásadní přínos 256bitovou paměťovou sběrnici. Frekvence se nezměnila (stále GDDR6X na 21,0 GHz efektivně), ale proti 192bitové sběrnici RTX 4070 Ti to znamená nárůst propustnosti o třetinu na 672 GB/s. A samozřejmě také kapacity – z 12 GB na 16 GB. Co se naopak zase nemění, je TDP – u referenčních karet má být 285 W.

I u této karty se tedy dá čekat navýšení hrubého výpočetního výkonu o více než 10 %, ovšem zase se do toho může vložit omezení nezměněného TDP. Karta má ale naopak masivní nárůst propustnosti paměti, takže zde je naopak i potenciál pro to, aby se v některých situacích, kde měla RTX 4070 Ti jako hlavní brzdu právě paměti (ať už propustností, nebo kapacitou), výkon posunul nahoru o ještě více než o 10 %. Nejpravděpodobněji by se to mohlo stát ve vysokých rozlišeních.

Tato prostřední karta by tak asi mohla být v nabídce Super větší událostí než RTX 4080 Super, i když to vše ještě bude záviset na ceně, která je nakonec tím hlavním, co rozhoduje, zda je něco dobrá, nebo špatná koupě.

GeForce RTX 4070 Super

Poslední model už upgrade na věší čip opět nedostal. Nvidia ale zapne více z jednotek čipu AD104 (varianta AD104–350), bude aktivních 7168 shaderů (56 SM, 56 RT jader, 224 tensor jader). U této karty, která měla v ne-Super verzi čip silně ořezaný, je to ovšem ze všech největší bonus – nárůst o 1280 shaderů (+ 21,7 %). Ještě k tomu naroste základní takt o 3,1 % (+ 60 MHz) na 1980 MHz, ovšem boost zůstane stejný: 2475 MHz.

U této karty Nvidia také navýší TDP (na 220 W proti 200 W u RTX 4070 – žádná tragédie) a naopak nezmění propustnost pamětí. AD104 nemůže mít větší než 192bitovou sběrnici, což kartě předurčuje 12 GB paměti GDDR6X. Efektivní frekvence zůstala na 21,0 GHz, což dává 504 GB/s. Nicméně tuto propustnost již měla i o stupeň vyšší RTX 4070 Ti, takže by to snad nemuselo tak vadit.

GeForce RTX 4070 Autor: Nvidia

GeForce RTX 4070 Super tudíž také vypadá na zajímavý nárůst výkonu (a rovněž větší hit než RTX 4080 Super), díky počtu jednotek a frekvenci by teoreticky mohla v některých hrách být až o 25 % lepší, ale opět je to za podmínky, že se nestane limitem TDP, které bylo uvolněno jen o 10 %. A toto zlepšení naopak asi bude více v nižších rozlišeních. Naopak ve vyšších se asi může stát limitem nezměněná propustnost (a kapacita) pamětí, takže se ono čtvrtinové zrychlení nemusí dostavit.

Je třeba připomenout, že realita se od těchto teoretických „výpočtů“ možných změn ve výkonu může z různých příčin hodně odchýlit. Berte to tedy jen jako jakýsi provizorní nástřel. Jak dobře, nebo nedobře na tom tyto grafiky opravdu budou, to vám řeknou až nezávislé recenze (ideálně několikeré) po vydání.

Vydání tento měsíc, ceny zatím nevíme

Připomeňme, že ještě před specifikacemi prosákla údajná data, na která Nvidia plánuje vydání těchto karet, respektive začátek jejich prodejů poté, co je odhalí a oznámí během CES příští týden. Odhalovačka by mohla být už 8. 1., poté by karty měly postupně fyzicky vyjít v obchodech 17. 1. (RTX 4070 Super), 24. 1. (RTX 4070 Ti Super) a 31. 1. (RTX 4080 Super).

Co zatím zbývá zjistit, jsou ceny. Pokud by Nvidia ponechala ceny modelů Super stejné jako u předchůdců (takže by RTX 4070 Super například stála stejně jako dnes RTX 4070, která by jí uvolnila místo vlastním zlevněním), vylepšilo by to poměr mezi cenou a výkonem, podobně jako to udělal „Super“ refresh v generaci RTX 2000 (Turing). Ale ceny stejné zůstat nemusí a zatím o nich žádné informace nejsou. Nvidia je může definitivně uzavřít až krátce přes CESovou prezentací v pondělí.

Zdroj: VideoCardz