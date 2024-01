Spoutaní raptoři: Unikly 35W modely procesorů Intel Core 14. generace pro desktop, vyjdou brzo

Tento měsíc by Intel měl dokončit vydání procesorů Core 14. generace, tedy refreshovaných modelů procesorů Raptor Lake (a Alder Lake u nižších modelů). Parametry mainstreamových modelů s oficiálním 65W TDP (byť spotřebou v zátěži kolikrát násobnou) už prosákly dost dávno. Na konci prosince se ale ven dostaly také parametry verzí Core 14. generace s příponou T, které mají 35W TDP. I ty tedy v této refreshové generaci budou k dispozici.

Informace o těchto procesorech se objevily od leakera vystupujícího pod přezdívkou Momomo_us, jde pravděpodobně o data získaná od nějakého distributora nebo obchodu. Intel podle nich opět chystá kompletní nabídku těchto procesorů od Core i9 až po Core i3. Jen levná Pentia a Celerony z minulých dob kvůli změnám ve značení bude nahrazovat jen model „Intel Processor“.

Tyto údaje neprozrazují základní frekvence procesorů, ale udávají jejich maximální boosty. Vypadá to, že „35W“ modely T budou velmi blízko jednovláknovému výkonu 65W modelů (i když už o něco dál od 125W nadšeneckých verzí). Špičkou nabídky je Core i9–14900T, které bude mít 8+16 jader, 32 vláken a maximální boost 5,5 GHz (je 300 MHz pod 5,8 GHz u i9–14900 a aspoň teoreticky by měl být na úrovni 91,7 % ST výkonu 6,0GHz modelu i9–14900K). V mnohovláknovém výkonu bude přirozeně velký rozdíl, neboť ten je limitován sníženou spotřebou.





Dále pak bude v nabídce Core i7–14700T, které i v případě 35W řady bude nejzajímavějším modelem 14. generace, protože u něho došlo k přidání malých jader. Má 8 velkých a 12 malých jader (místo dřívějších osmi), celkem 28 vláken a 33 MB L3 cache. Jeho maximální boost bude 5,2 GHz (proti 5,4 GHz u i7–14700).

V nabídce budou minimálně dvě Core i5 s 6 velkými jádry. Víme o Core i5–14500T s 6+8 jádry / 20 vlákny, to bude mít maximální jednovláknový boost 4,8 GHz; a dále o Core i5–14400T s 6+4 jádry (16 vláken), to bude mít maximum 4,5 GHz. V obou případech je boost o 200 MHz nižší než u 65W obdoby.

Intel také chystá Core i3–14100T se čtyřmi jádry / osmi vlákny (zde jsou to jen samá P-Core), jeho maximální takt boostu bude 4,4 GHz (zde je to sestup o 300 MHz proti 65W Core i3–14100). Úplným lowendem pak bude Intel Processor 300T, ten má dvě jádra, čtyři vlákna a takt 3,4 GHz. V případě tohoto spodku nabídky je to větší redukce proti standardnímu Intel Processoru 300, jenž má 3,9GHz frekvenci, 6MB L3 cache a 46W TDP. Téčkový model kromě snížení TDP na 35 W také osekává L3 cache na jen 4 MB (což ostatní modely nepostihlo), a jeho frekvence je dokonce o půl gigahertzu slabší.

Intel Core 14. generace (Raptor Lake Refresh) 125 W, 65 W, 35 W Model Jádra P+E / vlákna Takt P-Core Max. turbo P-Core L3 cache GPU TDP Max. turbo spotřeba Core i9–14900K 8+16/32 3,2 GHz 6,0 GHz 36 MB Ano 125 W 253 W Core i9–14900F 8+16/32 2,0 GHz 5,8 GHz 36 MB Ne 65 W ? Core i9–14900 8+16/32 2,0 GHz 5,8 GHz 36 MB Ano 65 W ? Core i9–14900T 8+16/32 ? 5,5 GHz 36 MB Ano 35 W ? Core i7–14700K 8+12/28 3,4 GHz 5,6 GHz 33 MB Ano 125 W 253 W Core i7–14700F 8+12/28 2,1 GHz 5,4 GHz 33 MB Ne 65 W ? Core i7–14700 8+12/28 2,1 GHz 5,4 GHz 33 MB Ano 65 W ? Core i7–14700T 8+12/28 ? 5,2 GHz 33 MB Ano 35 W ? Core i5–14600K 6+8/20 3,5 GHz 5,3 GHz 24 MB Ano 125 W 181 W Core i5–14600 6+8/20 2,7 GHz 5,2 GHz 24 MB Ano 65 W ? Core i5–14500 6+8/20 2,6 GHz 5,0 GHz 24 MB Ano 65 W ? Core i5–14500T 6+8/20 ? 4,8 GHz 24 MB Ano 35 W ? Core i5–14400F 6+4/16 2,5 GHz 4,7 GHz 20 MB Ne 65 W ? Core i5–14400 6+4/16 2,5 GHz 4,7 GHz 20 MB Ano 65 W ? Core i5–14400T 6+4/16 ? 4,5 GHz 20 MB Ano 35 W ? Core i3–14100F 4/8 3,5 GHz 4,7 GHz 12 MB Ne 60 W ? Core i3–14100 4/8 3,5 GHz 4,7 GHz 12 MB Ano 60 W ? Core i3–14100T 4/8 ? 4,4 GHz 12 MB Ano 35 W ? Intel 300 2/4 3,9 GHz 3,9 GHz 6 MB Ano 46 W ? Intel 300T 2/4 3,4 GHz 3,4 GHz 4 MB Ano 35 W ?

Údaje o reálné zátěžové spotřebě zatím nemáme

Bohužel zatím chybí zásadní informace o maximální turbo spotřebě. Ačkoliv o těchto procesorech mluvíme jako o 35W, asi už víte, že jde jen o nominální hodnotu, která v praxi není moc podstatná. V zátěži s aktivním boostem mohou (a také budou) procesory nasazovat výrazně vyšší frekvence, než se do 35W TDP (či také PL1) vejde, až do výšky tzv. Maximum Turbo Power nebo také PL2. V uniklých informacích toto zatím není. Je pravděpodobné, že minimálně modely Core i9 a Core i7 budou mít PL2 až 100 W, nebo ještě vyšší, tedy dost daleko od 35W hodnoty.

Mělo by to fungovat tak, že pokud CPU osadíte do šasi nebo pod chladič (třeba v SFF či pasivním PC), který nebude na takové vysoké spotřeby stačit, procesor se vlivem teploty sám zreguluje a jeho spotřeba se ustálí na takové hodnotě, kterou chladič zvládne, až po onu úroveň 35 W. Nevýhoda je, že přitom bude zátěžová teplota stoupat k maximům povoleným pro CPU. Je tedy lépe chlazení dimenzovat výš, a pokud se chcete opravdu vejít do hodně malé spotřeby, manuálně ve firmwaru desky hodnotu PL2 snížit.

Socket LGA 1700 pro procesory Alder Lake a Raptor Lake (včetně refreshe) Autor: HWCooling

Tyto procesory Raptor Lake Refresh v 35W variantě by měl Intel odhalit a oficiálně uvést na trh ve stejnou chvíli jako 65W modely. Dle aktuálních (ale neoficiálně prosáklých) informací by se to mělo stát příští týden 8. ledna. Intel údajně v tento den začne 65W modely hned oficiálně prodávat. S 35W modely to může být složitější, protože se často obchodovaly hlavně na OEM trhu s horší dostupností v „retailu“. Jejich prodej by ale také asi mohl hned začít, jen může být komplikovanější najít e-shop, jenž je bude mít v nabídce. Například Core i9–13900T ale v tuto chvíli Heureka vidí ve dvou velkých obchodech, takže snad to u 14. generace nebude úplně problém – pro ty, kdo takovéhoto spoutaného (ž)raptora chtějí.

Zdroje: Momomo_us, VideoCardz