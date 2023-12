Nové procesory Intel pro desktop: Levnější 65W modely Core 14. generace vyjdou už za 3 týdny

Intel v říjnu začal prodávat novou generaci desktopových procesorů pro platformu LGA 1700 – Core 14. generace alias „Raptor Lake Refresh“, protože jde o nové modely, ale založené na křemíku z předchozí 13. generace. Zatím vyšla jen 125W CPU pro nadšence s odemčeným násobičem. Ale už brzo se k nim přidají mainstreamová, která mají oficiálně 65W TDP (turbo spotřebu v zátěži však vyšší) a zamčený násobič, ale hlavně jsou levnější.

65W modely 14. generace na CES 2024

Podobně jako předtím datum vydání nových grafik GeForce také v tomto případě byl termín, kdy chce Intel 65W modely 14. generace pro desktop vydat, vyzrazeny skrze čínské kanály, leakerem vystupujícím pod přezdívkou ECSM_Official. Ten nyní uvádí, že Intel odhalí tyto mainstreamové procesory Raptor Lake Refresh 8. 1. během CES 2024. Na tomto veletrhu má mít Intel prezentaci („CEO Address“).

Nepůjde jen o papírové vydání, ale rovnou reálný start prodeje – tyto procesory mají být 8. ledna údajně rovnou dostupné v obchodech. Všechny modely, které vyjdou, by měly bez problémů běžet v existujících základních deskách platformy LGA 1700 (včetně těch používajících paměti DDR4), pokud budou mít dostatečně nové BIOSy. Ty vyšly již v předstihu před 125W modely.

Pokud tedy nyní zvažujete pořízení počítače s platformou Intel a měli jste v hledáčku právě „65W“ modely CPU (ve skutečnosti je však spotřeba v zátěži více než jednoho jádra typicky vyšší, v náročných aplikacích i hodně výrazně), má asi nyní smysl pozastavit nákup a vyčkat. Nové modely budou mít o něco vyšší takty a tím i výkon. Na druhou stranu, pokud je pro vás kritická pořizovací cena, mohly by v obchodech staré modely 13. generace po vydání těchto následníků trošku zlevnit.





ECSM_Official spolu s touto zprávou také potvrdil specifikace dvou z levnějších modelů, k nimž ukázal snímky obrazovky i testy v Cinebenchi a CPU-Z. Ty jsou předběžné a vzhledem k určitému prostoru pro fluktuace je asi lepší počkat si na více nezávislých recenzí (s testy ve více programech). Nicméně dává to užitečnou informaci o specifikacích včetně frekvencí, které CPU drží v zátěži všech jader.

Procesor Intel Core pro desktopový socket LGA 1700 Autor: Intel

Core i5–14400

Core i5–14400 bude nejlevnějším modelem s šesti velkými jádry v této generaci. Obsahuje šest P-Core a čtyři jádra E-Core, celkem tedy 16 vláken a 20 MB L3 cache (lze to brát tak, že čtyři malá jádra jako by pro mnohovláknové aplikace typu Cinebench suplovala dvě další P-Core; ve hrách to už tak asi tolik fungovat nebude). Tento procesor má mít jako obvykle ještě verzi bez GPU, Core i5–14400F, která bude prodávána za nižší cenu než model s grafikou aktivní.

Podle informací ECSM_Officiala je základní frekvence 2,5 GHz a maximální boost 4,7 GHz. V Aida64 System Stability Testu (úloha Stress FPU) držel procesor all-core takt 4,1 GHz na jádrech P-Core a 3,5 GHz na jádrech E-Core. Skóre v CPU-Z bylo 759,1/6630,9 bodu a v Cinebenchi R23 pak 1773 / 16 074 bodů (ST/MT výsledek, pod Windows 10).

Je zajímavé, že testovaný model je zřejmě založený na čipu B-0, tedy „Raptor Lake“ s 8+16 jádry, nicméně tento model bude asi zase existovat současně i ve verzi s křemíkem C-0 (Alder Lake). Pravděpodobně proto budou zmenšené L2 cache na stejnou úroveň (1,25MB L2 cache u P-Core, 2MB L2 cache u E-Core).

Core i3–14100

Tento model bude opět mít čtyři jádra P-Core (8 vláken) a už žádná další E-Core. Je založený na původním křemíku Alder Lake, steppingu H-0, fyzicky s 6+0 jádry. Procesor má 12MB L3 cache a základní frekvenci 3,5 GHz. Maximální boost je stejných 4,7 GHz jako u modelu Core i5. V zátěži všech jader (stejný stress test Aida64) drželo CPU 4,5 GHz.

Na snímcích od ECSM_Officiala tento procesor získal 730,4/3624,8 bodu v CPU-Z a 1742/9091 bodů v Cinebenchi R23. Jinak i u tohoto modelu se očekává, že vyjde i sestra Core i5–14100F bez GPU a za méně prašulí.

Parametry dalších modelů prosákly již před časem, a i když není stoprocentně jisté, zda se třeba něco nezměnilo, měly by orientačně platit. Můžete je vidět níže v tabulce. Hlavním tahákem této generace asi bude Core i7–14700 a Core i7–14700F, což jsou modely s 8 jádry a 12 E-Core, celkem tedy s 28 vlákny. Tím tato kategorie Core i7 přináší největší pokrok proti 13. generaci a výkon v mnohovláknových aplikacích by měl být již hodně blízko modelům Core i9.

Intel Core 14. generace (Raptor Lake Refresh) 65 W, 125 W Model Jádra P+E / vlákna Takt P-Core Max. turbo P-Core L3 cache GPU TDP Max. turbo spotřeba Core i9–14900K 8+16/32 3,2 GHz 6,0 GHz 36 MB Ano 125 W 253 W Core i9–14900F 8+16/32 2,0 GHz 5,8 GHz 36 MB Ne 65 W ? Core i9–14900 8+16/32 2,0 GHz 5,8 GHz 36 MB Ano 65 W ? Core i9–13900 8+16/32 2,0 GHz 5,6 GHz 36 MB Ano 65 W 219 W Core i7–14700K 8+12/28 3,4 GHz 5,6 GHz 33 MB Ano 125 W 253 W Core i7–14700F 8+12/28 2,1 GHz 5,4 GHz 33 MB Ne 65 W ? Core i7–14700 8+12/28 2,1 GHz 5,4 GHz 33 MB Ano 65 W ? Core i7–13700 8+8/24 2,1 GHz 5,2 GHz 30 MB Ano 65 W 219 W Core i5–14600K 6+8/20 3,5 GHz 5,3 GHz 24 MB Ano 125 W 181 W Core i5–14600 6+8/20 2,7 GHz 5,2 GHz 24 MB Ano 65 W ? Core i5–13600 6+8/20 2,7 GHz 5,0 GHz 24 MB Ano 65 W 154 W Core i5–14500 6+8/20 2,6 GHz 5,0 GHz 24 MB Ano 65 W ? Core i5–13500 6+8/20 2,5 GHz 4,8 GHz 24 MB Ano 65 W 154 W Core i5–14400F 6+4/16 2,5 GHz 4,7 GHz 20 MB Ne 65 W ? Core i5–14400 6+4/16 2,5 GHz 4,7 GHz 20 MB Ano 65 W ? Core i5–13400 6+4/16 2,5 GHz 4,6 GHz 24 MB Ano 65 W 148 W Core i3–14100F 4/8 3,5 GHz 4,7 GHz 12 MB Ne 60 W ? Core i3–14100 4/8 3,5 GHz 4,7 GHz 12 MB Ano 60 W ? Core i3–13100 4/8 3,4 GHz 4,5 GHz 12 MB Ano 60 W 89 W

Ceny těchto procesorů zatím neznáme, ale obecně se čeká, že je Intel nezmění, budou tedy oficiálně stát stejně jako předchozí generace. V praxi ale v obchodech můžete narazit na rozdíl, protože nové modely asi začnou na ceně odpovídající doporučeným částkám, zatímco loňské modely 13. generace už mezitím klesly pod ně.

