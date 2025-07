Staré grafiky, které mají ve skutečnosti čipy nové generace: Nvidia chystá GeForce RTX 3050 se 4nm GPU

Firmy často „přeznačují“ starý hardware, aby vypadal jako nová generace, což je ošidné hlavně, když se pod jedním číslováním sejde nějaká pokročilá novinka a méně atraktivnější starší „recyklát“. Málokdy se stane, že by firma pojmenovala nový hardware tak, aby vypadal starší (a horší). To se teď ale zřejmě stane u grafických karet Nvidia. Firma teď chystá novou verzi GeForce RTX 3050, která bude ve skutečnosti něco úplně jiného.

GeForce RTX 3050 je grafika, která stále pod stejným jménem vystřídala několik verzí. Nejdříve tyto karty používaly 130W TDP a osekaný čip GA106, který až později nahradila 115W „nativní verze“ s čipem GA107, který parametry na tento model přesně sedí. Ale ze začátku ho paradoxně Nvidia nepoužívala, patrně kvůli nutnosti zbavit se zmetků z výroby většího čipu. Před rokem pak vyšel ještě downgrade s 6GB pamětí a nižším výkonem i spotřebou (tato verze má oficiálně jen 70W TDP). Čistě pro OEM trh by měla existovat ještě čtvrtá verze s jen 2304 shadery místo 2560, ale stále 130W TDP a 8GB pamětí.

GeForce RTX 3050 A

Teď ale GeForce RTX 3050 dostane novou verzi. V ovladačích Nvidie a poté v programu GPU-Z se totiž objevila podpora pro kartu označenou GeForce RTX 3050 A. Tato grafika je ale přes zařazení do generace RTX 3000 založená už na čipu generace RTX 4000 s architekturou Ada Lovelace. Podle GPU-Z je totiž použitý čip „AD106-A“, tedy generace Ada Lovelace.





Pro GeForce RTX 3050 by toto měl být docela upgrade. Tato architektura má při stejném počtu výpočetních jednotek lepší výkon a vyrábí se místo zastaralého 8nm procesu Samsungu 4nm technologií TSMC, téměř stejnou jako letošní nejnovější GPU RTX 5000. I pokud by Nvidia nevyužila možnost přidat GeForce RTX 3050 A nějaký ten výkon, stále by tato grafika aspoň měla nižší spotřebu, zahřívání a hlučnost. A také by mohla mít přístup k novým funkcím generace Ada Lovelace, jako je například generování snímků z DLSS 3.

Specifikace zatím nejsou známé a nevíme, kdy by se tato GPU měla začít prodávat, bude tedy nutné počkat, až někdo zanalyzuje reálný exemplář. Jméno GeForce RTX 3050 A se už objevilo dříve jako mobilní GPU (ale podle techPowerUpu by tato verze měla mít GPU generace Ampere, ne Ada). Seznam změn GPU-Z o nynější nově přidávané RTX 3050 A „Ada“ ale neříká, že by byla mobilní, přestože jinde mezi mobilními a běžnými GPU rozlišuje. Ale to nemusí nic znamenat, nelze vyloučit, že i nová RTX 3050 A je jen grafikou pro notebooky.

Pasivně chlazená GeForce RTX 3050 6GB od Palitu Autor: Palit

Nová desktopová grafika by se v této části trhu hodila, protože po ukončení výroby 8GB modelu RTX 3050 chybí Nvidii v nabídce něco levnějšího než GeForce RTX 5050, ale lepšího než RTX 3050 6GB. Je ale také možné, že i když RTX 3050 A (Ada) bude desktopová karta, bude se prodávat jen na OEM trhu výrobcům počítačů a my ji v obchodech neuvidíme.

Těžko říct, proč Nvidia místo této zvláštnosti nevydala raději GeForce RTX 4050 – desktopová karta tohoto jména zatím neexistuje a jméno je tak volné. Možná, že firma chce mít flexibilitu a jen se příležitostně zbavit přebytečných čipů, ne vyrábět GeForce RTX 3050 „Ada“ v nějakých velkých sériích. Teoreticky může vysvětlení být i takové, že označení karty je paradoxně voleno, aby byla méně atraktivní – totiž aby neodloudila zájemce od koupě dražších karet jako je GeForce RTX 4060 a RTX 5050.

Zdroj: VideoCardz