Pod stejným jménem vykuchaný výkon. Nvidia mění GeForce RTX 3050 na 6GB model

Překvapení to není, protože jsme už delší dobu věděli, že Nvidia chystá GeForce RTX 3050 6GB, což bude verze grafiky RTX 3050, která ale bude mít o dost horší výkon a na druhou stranu lepší (nižší) spotřebu. Překvapení to ale může být pro někoho, kdo tyto informace nezaregistroval a koupí tento model předpokládaje, že karta se liší jen velikostí paměti a zmenšení z 8 GB na 6 GB v tomto segmentu nemusí tak vadit.

Nová GeForce RTX 3050 6GB, kterou v pátek odhalili partneři Nvidie i firma samotná, je založená na 8nm čipu GA107, pořád tedy jde o grafiku předchozí generace a architektury Ampere. Toto GPU má specifikace, které přesně sedí na původní verzi GeForce RTX 3050 (2560 shaderů / 20 SM se 128bitovou sběrnicí), ale Nvidia ho pro 6GB model používá v osekané formě, což dovoluje využít i čipy defekty. Tato nová karta má tedy jen 18 jednotek SM, což dává 2304 shaderů, 72 tensor jader a 18 RT jader pro raytracing.

Současně jsou ale také snížené takty, základní z 1552 MHz na 1042 MHz a boost je místo 1777 MHz jen 1470 MHz. Podle toho, podle které frekvence se budete orientovat, to znamená snížení teoretického výpočetního výkonu GPU na 74,5 % (podle boostu) nebo 60,4 % (podle základní frekvence).





Specifikace GeForce RTX 3050 6GB na webu Nvidie Autor: Nvidia

Vedle tohoto je osekaná také rychlost pamětí, kde je to dáno zmenšenou kapacitou. Pro dosažení kapacity 6 GB je nutné použít osazení jen šesti 8Gb (1GB) čipy GDDR6 místo osmi, takže se sběrnice pamětí zúžila na jen 96 bitů. Propustnost tedy klesla na 75 % původního modelu (168 GB/s místo 224 GB/s), protože takt pamětí nebyl zvýšen a zůstává na 14,0 GHz efektivně.

Tato pomalejší grafika má na druhou stranu jednu velkou výhodu – TDP bylo sníženo radikálně na jen 70 W, zatímco klasický model RTX 3050 8GB byla 130W karta. Je to tedy snížení o 46 % a při 70 W karta nepotřebuje ani žádné externí napájení. Na trhu by se měly objevit nízkoprofilové, jednoslotové a podobné verze. Palit například má prodávat kartu KalmX s pasivních chladičem.

GeForce RTX 3050 6GB od Gigabyte Autor: Gigabyte

Výbava co do technologií se nemění, karta má tedy zachováno dekódování video formátu AV1, ale ne enkódování (to je až v generaci RTX 4000). Výstupy jsou DisplayPort 1.4a a HDMI 2.1 s maximálním podporovaným rozlišením 7680 × 4320 bodů (při použití komprese),nicméně onen Palit na tyto karty netypicky umísťuje i DVI (podle specifikací dokonce dual-link), takže se jimi budou dát živit také starší monitory, pokud má někdo například 1440p či 1600p LCD závislé na dual-link DVI (na single-link DVI 1080p monitory stačí pasivní redukce či kabel, tam výstup DVI na kartě není třeba).

GeForce RTX 3050 6GB od Palitu Autor: Palit

Výkon lehce nad 75 % původní verze?

Recenze se zatím moc neobjevily (Nvidia zřejmě aktivně neposílala vzorky do redakcí), ale test by měl eventuálně publikovat web ComputerBase. Zatím ukázal jen preview s několika málo testy. Jde o kartu RTX 3050 6GB v provedení Ventus OC od MSI. V testech 3DMark a Cyberpunku 2077 má podle nich tato karta asi 76–79 % výkonu 8GB modelu. Potvrzuje se tedy, že jde spíše o separátní pomalejší model, než o „také RTX 3050“.

Oficiální cena doporučená Nvidií by měla být 169 $ (u nás s DPH asi 4700 Kč / 190 €). Některé přetaktované nereferenční verze mají mít doporučenou cenu 179 $ (5000 Kč / 201 €). Bude to tedy v obchodech levnější grafika než Radeon RX 6600 (ty začínají okolo 6000 Kč, ale model ASRock Challenger se dá najít od 5400 Kč) nebo Intel Arc A580 (5200 Kč). To jsou ale karty s vyšší spotřebou i o dost vyšším výkonem. Pokud vám o výkon jde především, nemá asi smysl proti nim RTX 3050 6GB stavět. Naopak pokud se zaměříte na segment grafik s nízkou spotřebou ideálně pod 75 W, je konkurence této osekané RTX 3050 karty asi Intel Arc A380 (75 W) a Radeon RX 6400 (53 W). Ty ale jsou levnější, dají se sehnat pod čtyři tisíce Kč.

GeForce RTX 3050 6GB od Gigabyte Autor: Gigabyte

Dostupnost v obchodech zatím u nás nenastala. Výrobci v pátek oznámili své karty, přičemž u nich uváděli okamžitou dostupnost, u nás ale možná tyto karty budou v prodeji o trošku později.

