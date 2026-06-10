Starlink opět mění ceník: hardware je součástí předplatného, cena se blíží DSL a Wi-Fi providerům

Satelitní internet Starlink byl v Česku spuštěn v roce 2021 a již několikrát došlo k výrazným změnám ceníku. Ta poslední kompletně ruší možnost zakoupit hardware přímo od Starlinku a zavádí pouze pronájem. Cena samotného tarifu zůstává stejná a výrazně se přibližuje tomu, co nabízí poskytovatelé skrze DSL nebo lokální Wi-Fi provideři.
Železo za 210 Kč
Podmínky pro rezidentní (nefiremní) internet jsou aktuálně jednoduché – na výběr je ze tří možných rychlostí, které stojí od 745 Kč/měsíc. Za pronájem hardwaru je vždy účtována částka 210 Kč/měsíc.
Nezáleží přitom na tom, jakou sadu tarif vyžaduje. U rychlostí 100 Mb/s a 200 Mb/s je to terminál Starlink Mini X, u varianty Max s rychlostí 400 Mb/s je to sada Standard 4. V případě nejlevnějšího tarifu tak bude platba za hardware tvořit 22 % měsíční částky, naopak u nejdražšího to bude 12 %. Pokud dáváte přednost vlastnictví hardwaru, pak je možný nákup na Alze, kde lze verzi Mini pořídit za 5 000 Kč a standardní verzi za 8 800 Kč.
Je zajímavé, že Starlink přistoupil k této změně jen čtvrt roku poté, co zlevnil tarify a zavedl možnost bezplatného pronájmu hardwaru s dvouletým závazkem. Tato možnost z ceníku zcela vypadla a platí jen výše popsaný pronájem.
Současné ceny Starlinku jsou výrazně nižší než při zavedení před pěti lety. Tehdy bylo třeba zaplatit jednorázově 13 tisíc za hardware, dále 1 599 Kč za dopravu a měsíční tarif vyšel na 2 579 Kč. První platba ještě před samotnou aktivací tak byla ve výši 17 177 Kč. Aktuálně za první měsíc nejlevnějšího tarifu zaplatíte promo cenu 581 Kč a následně 955 Kč měsíčně. Ceny Starlinku v Česku se vyvíjely takto:
|
Období
|
Měsíční nejlevnější tarif
|
Hardware
|
2021
|
2 579 Kč
|
12 999 Kč + doprava 1 599 Kč
|
březen 2022
|
2 579 Kč
|
15 600 Kč + doprava 1 766 Kč
|
srpen 2022
|
1 400 Kč
|
9 100 Kč
|
březen 2023
|
1 400 Kč
|
7 360 Kč, nebo pronájem 370 Kč/měsíc
|
2024
|
1 249 Kč
|
8 880 Kč, nebo pronájem 370 Kč/měsíc
|
2025
|
875 Kč
|
0 Kč se závazvkem/8 800 Kč
|
březen 2026
|
745 Kč
|
0 Kč se závazvkem/8 800 Kč
|
červen 2026
|
745 Kč
|
210 Kč/měsíc
Zdroj: Starlink