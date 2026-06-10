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Starlink opět mění ceník: hardware je součástí předplatného, cena se blíží DSL a Wi-Fi providerům

Matěj Vlk
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Starlink logo Autor: Ilustrace ChatGPT
Starlink logo
Z ceníku pro Evropu vypadl dvouletý závazek, ke kterému dával Starlink hardware zdarma. Nyní je třeba za terminál a router platit 210 Kč měsíčně nehledě na rychlost a typ dodaného hardwaru.

Satelitní internet Starlink byl v Česku spuštěn v roce 2021 a již několikrát došlo k výrazným změnám ceníku. Ta poslední kompletně ruší možnost zakoupit hardware přímo od Starlinku a zavádí pouze pronájem. Cena samotného tarifu zůstává stejná a výrazně se přibližuje tomu, co nabízí poskytovatelé skrze DSL nebo lokální Wi-Fi provideři.

Železo za 210 Kč

Podmínky pro rezidentní (nefiremní) internet jsou aktuálně jednoduché – na výběr je ze tří možných rychlostí, které stojí od 745 Kč/měsíc. Za pronájem hardwaru je vždy účtována částka 210 Kč/měsíc.

Nezáleží přitom na tom, jakou sadu tarif vyžaduje. U rychlostí 100 Mb/s a 200 Mb/s je to terminál Starlink Mini X, u varianty Max s rychlostí 400 Mb/s je to sada Standard 4. V případě nejlevnějšího tarifu tak bude platba za hardware tvořit 22 % měsíční částky, naopak u nejdražšího to bude 12 %. Pokud dáváte přednost vlastnictví hardwaru, pak je možný nákup na Alze, kde lze verzi Mini pořídit za 5 000 Kč a standardní verzi za 8 800 Kč.

Je zajímavé, že Starlink přistoupil k této změně jen čtvrt roku poté, co zlevnil tarify a zavedl možnost bezplatného pronájmu hardwaru s dvouletým závazkem. Tato možnost z ceníku zcela vypadla a platí jen výše popsaný pronájem.

Cyber26

Současné ceny Starlinku jsou výrazně nižší než při zavedení před pěti lety. Tehdy bylo třeba zaplatit jednorázově 13 tisíc za hardware, dále 1 599 Kč za dopravu a měsíční tarif vyšel na 2 579 Kč. První platba ještě před samotnou aktivací tak byla ve výši 17 177 Kč. Aktuálně za první měsíc nejlevnějšího tarifu zaplatíte promo cenu 581 Kč a následně 955 Kč měsíčně. Ceny Starlinku v Česku se vyvíjely takto:

Období

Měsíční nejlevnější tarif

Hardware

2021

2 579 Kč

12 999 Kč + doprava 1 599 Kč

březen 2022

2 579 Kč

15 600 Kč + doprava 1 766 Kč

srpen 2022

1 400 Kč

9 100 Kč

březen 2023

1 400 Kč

7 360 Kč, nebo pronájem 370 Kč/měsíc

2024

1 249 Kč

8 880 Kč, nebo pronájem 370 Kč/měsíc

2025

875 Kč

0 Kč se závazvkem/8 800 Kč

březen 2026

745 Kč

0 Kč se závazvkem/8 800 Kč

červen 2026

745 Kč

210 Kč/měsíc

Zdroj: Starlink

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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