Stávka České televize a Českého rozhlasu začala. Co se dnes změní a jak vás ovlivní?

Dnes 22. června 2026 odstartovala dříve avizovaná stávka České televize a Českého rozhlasu, která potrvá až do půlnoci. Zaměstnanci obou institucí protestují proti zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování čistě ze státní kasy. Podle zaměstnanců je tímto krokem ohrožena nezávislost médií.
„Vládní koalice navíc ignoruje výzvy k odborné debatě a nereaguje ani na protesty veřejnosti. Kabinet také stále nevysvětlil, v čem má být dosavadní model financování nefunkční, a tedy proč je nutné ho měnit. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize, hlavně jejich pracovní autonomie. Tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů,“ zdůraznili podle serveru Lupa.cz zástupci stávkujících zaměstnanců.
Jak se stávka projeví?
Stávka probíhá na všech kanálech a stanicích s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior.
V České televizi se v horní části obrazovky zobrazuje lišta a QR kód s odkazem na podrobnosti protestu. Na webu, teletextu, digitálních službách a sociálních sítích je pak nutné kvůli stávce počítat se stručnějším obsahem, než je obvyklé.
Na jednotlivých programech budou minutově zpožděny pořady:
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ČT24: Zprávy, Studio 6, Události v regionech, Interviews ČT24, Události, pořad 90’ ČT24, Horizont ČT24 a Události, komentáře.
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ČT Sport: Dohráno a vysílání fotbalových studií k Mistrovství světa ve fotbale.
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ČT1: Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce.
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ČT2: Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria.
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ČT art: Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií.
V Českém rozhlase se stávka projeví spojením všech regionálních a celoplošných stanic (s výjimkou Rádia Junior) vždy dvě minuty před 8:00, 12:00 a 18:00. Některé pořady proto mohou být zkrácené nebo mít jinou podobu. Na vybraných stanicích také zazní během dne vysvětlení stávky a minuta ticha.
V Praze se před budovou Českého rozhlasu a České televize uskuteční protestní shromáždění, kde vystoupí známí herci, hudebníci a další osobnosti. Více informací najdete na webu Lupy.
zdroj: Česká televize, iRozhlas, Lupa