Vláda oficiálně zrušila koncesionářské poplatky pro Českou televizi a rozhlas. Kdy a jak bude rušení probíhat?

Vláda v pondělí 15. června definitivně schválila zákon, který zruší koncesionářské poplatky. Koalice ANO, SPD a Motoristů i přes nesouhlas opozice, Senátu a prezidenta návrh protlačila.
Televize přijde o miliardu, rozhlas o stovky milionů
Nový systém má začít fungovat od příštího roku, přičemž obě instituce by podle schváleného návrhu měly získávat peníze přímo ze státního rozpočtu, a to celkem 7,8 miliardy korun. Jde o stejnou částku, jakou obě instituce dostávaly ještě před zvýšením poplatků. Česká televize dostane 5,74 miliard (o jednu miliardu méně než letos) a Český rozhlas 2,065 miliardy (o 400 milionů méně).
V návaznosti na rozhodnutí vlády vyhlásila obě veřejnoprávní média celodenní stávku, která proběhne 22. června 2026.
„Jsem přesvědčený, že oba ředitelé dokáží, že jsou lidmi na svém místě a dobrými manažery, a stejně jako se dokázali vyrovnat s navýšením rozpočtů, budou umět pracovat i s mírně nižším rozpočtem proti letošnímu roku,“ uvedl podle serveru iRozhlas.cz ministr kultury Oto Klempíř.
Souhlasíte se zrušením koncesionářských poplatků?
Vedení České televize i rozhlasu s rozhodnutím vlády nesouhlasí. „My to odmítáme po celou dobu. Máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje je zaběhlý a není zastaralý. Má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Je pořád nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Jak bude rušení koncesionářského poplatku probíhat?
Stávající situace ohledně zrušení koncesionářského poplatku zůstává stále nejasná. Zákon má před sebou ještě tři kolečka čtení v Poslanecké sněmovně a schválení Senátem a prezidentem. Avizovaný termín 1. ledna 2027 se tak zdá být těžko splnitelný.
Navíc poslanci a senátoři, kteří se zrušením poplatků nesouhlasí už dříve uvedli, že hodlají využít všechny dostupné lhůty, aby účinnost zákona co nejvíce oddálili.
Jak zrušit koncesionářské poplatky?
Pokud chcete aktuálně zrušit koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu, musíte uvést čestné prohlášení a odhlásit se z evidence poplatníka. Podrobné informace o odhlášení najdete na webu České televize a Českého rozhlasu.
Důležité je nezapomenout zrušit pravidelnou platbu v internetovém bankovnictví. V případě platby přes SIPO pak vyžádat potvrzení souhlasu u veřejnoprávních médií a následně vše vyřídit na poště. U nastaveného inkasa by částka, kterou Česká televize a rozhlas pravidelně strhává, měla sama dnem nabytí zákona sama zaniknout.