Steam Deck je v akci, 256GB model se teď dá od Valve pořídit za méně než deset tisíc

Zřízení Valve Steam Deck, které v podstatě zažehlo dnešní popularitu herních handheldů, na nichž je možné hrát PC hry (na rozdíl od Nintend Switch), má sice slabší hardware a rozlišení jeho displeje je nižší než u pozdějších alternativ. Ale díky rozšíření má velmi dobrou softwarovou podporu a po stránce ceny jde o jeden z nejdostupnějších handheldů. A pokud jste po něm pokukovali, máte teď možnost se jím vybavit s mimořádnou slevou.
Valve aktuálně má přímo v rámci oficiálního prodeje zařízení na Steamu slevu na nejlevnější model Steam Decku, který je teď v prodeji – původní model Steam Deck (tedy ne vylepšenou verzi s OLED panelem) s 256bitovým úložištěm. Ten měl pro Evropu cenu 419 € bez DPH, ale dočasně je cena snížena o 20 %, takže aktuálně je tato verze zařízení za 335,20 €.
To je v korunách jen lehce přes osm tisíc, ale je nutno pamatovat, že k této ceně se vám ještě přičte daň z přidané hodnoty. I s ní by ale toto zařízení u nás mělo vyjít pod deset tisíc Kč (plus poštovné). Na Slovensku by cena s 23% DPH vycházela na 412 €. Standardní cena v českých eshopech se teď pohybuje o dost výš – v těch větších je 2656GB Steam Deck okolo 14 tisíc K4 / 550 €. Zdá se, že u dalších prodejců sleva aplikována nebude, pokud ji tedy chcete využít, musíte ji uplatnit přímo u Valve na Steamu.
Tato sleva bude ale jenom dočasná, potrvá jen do 6. října (októbra) za necelé dva týdny, poté se pravděpodobně cena vrátí na původní úroveň. Tyto akce se někdy konají v době, kdy firma chce škrtnout starý model z nabídky, ale předpokládáme, že nynější akce není ten případ. 256GB model Steam Decku je jediný z levnějších modelů bez OLED displeje, který zůstává v prodeji, takže jeho zrušením by Valve přišlo o dostupný základní model (nejlevnější Steam Deck OLED je až za 700 € / 16 700 Kč po započtení DPH).
Nejde asi o nějakou životní nabídku, která se už nebude opakovat a která by vám měla dělat vrásky. Valve levnější modelů Steam Decků podobně „akčně“ zlevňoval i v minulosti, takže lze doufat, že i v budoucnu se tyto šance občas naskytnou. Ale pokud jste už nezávisle plánovali pořízení tohoto přístroje, může teď být dobrá šance a pozitivní je, že ji jde využít při nákupu Steam Decku k Vánocům.
Zdroj: Steam, VideoCardz