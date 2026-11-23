AMD předminulý týden konečně odhalilo detaily architektury Zen 6, svého nového procesorového jádra, které už pohání novou generaci CPU pro servery, Epyc 9006 „Venice“. Ovšem zatím pořád nebyly oznámené žádné procesory, které by tato nová jádra přinesly do herních PC a notebooků. Bohužel to vypadá, že se na ně bude čekat ještě mnohem déle, než asi kdokoliv čekal. Dlouho se věřilo, že vyjdou letos na podzim, ale možná to bude příští léto.
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To, že desktopové procesory Ryzen s jádry Zen 6 by měly vyjít ještě letos, i když to třeba bude až na podzim v říjnu nebo listopadu, se ještě začátkem roku asi obecně předpokládalo. Ostatně, serverové procesory Epyc tento termín stihly a oznámené byly již v srpnu. Jak se ale kalendář přehoupl do druhé půlky roku, postupně převládaly zprávy o tom, že vydání bude až po novém roce, kde se nabízí uvedení na lednovém veletrhu CES.
Minulý týden se pak z čínských zdrojů začala šířit hodně pesimistická zpráva: AMD vydá desktopovou verzi Zenu 6 později, než dosud kdokoli čekal. Tato CPU nebudou ke koupi dříve než před veletrhem Computex 2027, který se koná na přelomu května a června. To přitom nemusí být čas jejich okamžitého vydání. Mezi veletrhem s skutečným startem prodeje ještě může nějaká další doba uplynout.
Toto tvrdí čínský leaker Zhang Zhonghao na fóru Chiphell, což je mezi informátory z hardwarového světa poměrně známé jméno. Nejde tak o úplně náhodný drb, který by se dal snadno odmítnout. Podle Zhang Zhonghaa firma AMD odložila vydání, a to proto, že výrobní technologie ještě není připravená.
Serverová verze Zenu 6, která již byla vydaná, je totiž podle něj založená na běžné verzi 2nm procesu TSMC, ale desktopové CPU čiplety prý AMD bude vyrábět na procesu N2X, který je vyladěný pro vyšší dosahované frekvence a maximální výkon. A tento proces bude připravený na sériovou výrobu později, proto nemohou Ryzeny 10000 (či asi spíše Ryzeny 500, pokud AMD přejde na nové značení) pro socket AM5 vyjít dříve.
Pokud ovšem dojde k odhalení na Computexu a vydání dejme tomu někdy později v červnu, bude to znamenat, že se mezera mezi novými generacemi procesorů Ryzen roztáhla na téměř celé tři roky – 34 až 35 měsíců, protože Ryzeny 9000 vyšly na začátku srpna 2024. Dřív přitom AMD mělo cykly bližší 18 měsícům a již delší prodleva mezi Zenem 3 a Zenem 4 byla považována za nepříjemné překvapení.
Doufejme, že jde o nějaké dočasné zpomalení (je otázka, zda nejde třeba o nějaké dopady narušení chodu firem během COVIDové pandemie), protože jinak je tříletá mezera mezi novými generacemi dost na pováženou. Firmy jako Apple a Arm přicházejí s novým či aktualizovaným jádrem každý rok. Pokud by AMD mělo nové verze s třikrát delší periodicitou, musela by míra zlepšení mezi generacemi být o tolik větší, aby AMD dokázalo držet krok, což se nezdá moc reálné. AMD (i Intel) by potřebovali spíš zrychlit a uvádět nové či vylepšené architektury častěji.
Notebookový Zen 6 by mohl přijít dřív
Nicméně zatímco desktopové procesory podle této zprávy budou mít zpoždění či jsou odložené, AMD by zřejmě mělo podle plánu odhalit procesory s jádry Zen 6 pro notebooky, řadu čipů rodiny Medusa Point. Tyto modely nové generace Ryzenů by AMD mělo představit už v lednu na CES 2027. Nemusí to ale znamenat okamžitou dostupnost notebooků, ty obvykle přichází na trh s odstupem zhruba dva až tři měsíce potom, co AMD novou generaci Ryzenů pro notebooky oznámí. Tato typická praxe nejspíš nastane i tentokrát, takže reálná dostupnost by mohla být třeba v únoru až březnu.
Medusa Point však jsou primárně mobilní SoC, jejichž výkon bude nižší a budou také používat hybridní mix klasických a kompaktních jader. Důležitý detail je, že procesory rodiny Medusa jsou podle úniků vyráběné 3nm procesem TSMC, takže případné posuny kvůli dostupnosti procesu N2X je nepostihují. Tyto procesory ale budou mít nižší výkon než 2nm desktopové Ryzeny, což je pro mobilní čipy AMD dost typické. Leaker Kepler_L2 například uvádí, že takty 3nm čipů by měly být pod hranicí 6 GHz, kdežto u desktopového Zenu 6 stále panuje určitý optimismus, že by díky 2nm procesu mohl tuto hranici překonat.
Ovšem tyto mobilní procesory na bázi Zenu 6 by nepokrývaly celou nabídku. AMD má teď nejvýkonnější procesory v herních noteboocích (řadu HX) založené na stejném křemíku, který tvoří desktopové procesory. Takže dokud nebudou hotové procesory s jádry Zen 6 pro socket AM5, nebude asi moci vyjít ani řada HX. Tedy pokud AMD koncepci této řady nezmění.
Zdroje: Kepler_L2, VideoCardz