Superrychlý procesor Intelu vyjde za tři týdny: Na 6,2GHz Core i9 si připravte dvacet tisíc

Už příští měsíc by Intel mohl mít nový procesor představující vrchol jeho nabídky: limitovanou edici Core 14. generace, Core i9–14900KS. Procesor, který by mohl být finální evolucí čipů Raptor Lake s rekordní frekvencí, bude mít za cíl mimo jiné čelit ve hrách Ryzenům 7 7800X3D a Ryzen 9 7950X3D, které mají velmi dobré výsledky díky 3D V-Cache. Intel se snaží konkurovat frekvencí, bude zajímavé vidět, jak to Core i9–14900KS půjde.

Procesor Core i9–14900KS nedývno unikl databázi stress testu OCCT a použitý exemplář se hlásil jako finální sériově vyráběný model. Z toho už poměrně jasně vyplývalo, že ho Intel skutečně chystá do prodeje, ačkoliv ho letos v lednu neoznámil na CES 2024, což mohlo budit jisté pochybnosti. Pořád asi ale zbývala nějaká malá šance, že ho třeba Intel zrušil kvůli problémům s výtěžností takto vysoko taktovaných čipů v nějakém pozdním stádiu příprav.

Teď už je asi definitivně jasné, že Core i9–14900KS zrušené nebylo a architektonická rodina hybridních procesorů Alder Lake a Raptor Lake na 7nm procesu Intelu tímto dostane extrémního nejvýkonnějšího člena, na kterého se jednou asi bude pohlížet jako na historický vrchol této etapy Intelu. Jeho parametry jsme probírali zde:





První nálezy v obchodech a nástřel ceny

Procesor se totiž vynořil v prvních eshopech, byť zatím jde jen o přítomnost v katalogu, ne o otevření samotného prodeje. Toto ale asi znamená, že je procesor v distribuci nebo už o něm prodejci mají informace.

Core i9–14900KS ve francouzském eshopu Autor: PC21, snímek Cnews

Core i9–14900KS se objevilo ve francouzských obchodech (upozornil a to a Twitteru Momomo_us), a to ve verzi v krabicovém balení, i ve verzi tray. Ta se obvykle prodává pro OEM trh, ale někdy se dá pořídit i samostatně. Tyto první úkazy už mají připojené i ceny: 640 € bez DPH / 768 € s DPH z krabicové balení a 627 / 752 € za verzi tray.

Potvrzuje se tím asi, že verze KS bude mít opět relativně vysokou cenu – za nejvyšší dostupný výkon v nabídce Intelu se tradičně připlatí docela dost a rozdíl v ceně bude mnohem vyšší než rozdíl ve výkonu (takže je jasné, že běžné Core i9–14900K bude vždy mít lepší poměr cena / výkon). Podle těchto částek v eurech se zdá, že by oficiální cena mohla být kulatých 699 $ (bez DPH – u nás s daní těsně pod 20 000 Kč), což je stejná částka jako svého času za Core i9–13900KS. Ale asi nedá vyloučit ani to, že tentokrát Intel nasadí o něco nižší cenu (649 $?), protože většinou bývají ceny v těchto předběžných únicích o něco nadhodnocené.

Uprostřed března

Ve francouzských obchodech bohužel není uvedené datum, kdy začne prodej, ovšem informaci v tomto duchu přinesl web Benchlife.info. Podle toho bude vydání ještě před koncem nynějšího prvního čtvrtletí. Zdroje tohoto webu údajně prozradily, že Intel ho vydá někdy uprostřed příštího měsíce, mělo by to tedy být někdy za tři až čtyři týdny.

BenchLife píše, že se mu ještě nepodařilo potvrdit, že Core i9–14900KS bude na prodej jak v hotových počítačích (na OEM trhu), tak samostatně, tzv. v retailu. Ale mezitím se již objevily i ony úniky v obchodech, takže je asi skoro jisté, že dostupnost nijak omezená nebude a nadšenci mající zájem si budou moci i9–14900KS sami pořídit pro vlastnoruční zástavbu do PC.

