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T-Mobile dostane do těchto lokalit až 2Gb optický internet. Těšit se může 14 tisíc domácností

Redakce
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T-Mobile přivede rychlý optický internet do 14 tisíc domácností (ilustrační obrázek) Autor: Christian Schwier / Shutterstock
T-Mobile přivede rychlý optický internet do 14 tisíc domácností (ilustrační obrázek)
Operátor investuje přes 1,3 miliardy korun do výstavby optické sítě v dosud opomíjených lokalitách. Benefitovat z toho bude zhruba 14 tisíc domácností, které se mohou těšit až na 2 Gb/s internet.
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T-Mobile v Česku začne s budováním rychlého optického internetu v místech, kde se to komerčně nevyplatí (takzvaná bílá místa). Projekty začne realizovat díky evropským dotacím, dokončeny budou do poloviny roku 2029. Investice bude činit 1,325 miliardy korun. Rychlost optických přípojek dosáhne až na dva gigabity za sekundu.

“V rámci připravených projektů připojí operátor k vysokorychlostnímu optickému internetu přibližně 14 tisíc domácností v regionech s nedostatečným pokrytím širokopásmovým internetem. Projekty, které musí být podle podmínek udělení dotace dokončeny do poloviny roku 2029, budou realizovány především na Karlovarsku, Trutnovsku, Pardubicku, Šumpersku, Ostravsku, Brněnsku a na východě republiky,” informoval podle serveru Lupa.cz operátor. Výstavba bude probíhat v několika fázích.

Peníze jdou z dotačního programu Vysokorychlostní internet – výzva I., v rámci něhož ministerstvo průmyslu a obchodu alokovalo 5,5 miliardy korun (OP TAK). T-Mobile přihlásil projekty za dvě miliardy korun, nakonec uspěl s částkou 1,325 miliardy. Dotace mohou pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů.

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Operátoři čerpají evropské dotace také na pokrývání komerčně neatraktivních lokalit mobilním signálem.  T-Mobile nyní řeší několik míst. O2 a CETIN dostanou signál do 32 zanedbaných oblastí. Dotace rovněž pomáhají dostat rychlý bezdrátový internet a hlasovou komunikaci do vlaků, začalo se s prvními tunely a hlavními trasami.

zdroj: Lupa.cz, T-Mobile

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Bylo by fajn kdyby dotahli optiku na kazdy obecni urad aby vesnice mohly mit 60GHz misto pretizeneho lte.
Maor