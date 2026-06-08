Tato nová 3D tiskárna umí přesně to, co Průša s INDX, avšak s dvěma hlavami současně (a nižší cenou)

Vícehlavé 3D tiskárny už dnes nejsou ničím neobvyklým. Nová Sovol M1D ale přichází s řešením, které tu ještě nebyla. Výrobce ji označuje jako první 3D tiskárnu kombinující dvě tiskové hlavy se systémem výměny trysek IDEX, která svým principem připomíná systém INDX od českého Průši.
Srdcem nové 3D tiskárny je systém DuaIX. Jedna tisková hlava pracuje s pevně osazenou tryskou, zatímco druhá dokáže automaticky využívat až šest výměnných hlav. V rámci jednoho tisku tak lze kombinovat až sedm různých barev či materiálů. Systém IDEX navíc předehřívá trysky ještě před samotnou výměnou, čímž zkracuje celý proces výměny na pouhých 5 sekund.
Sovol M1D má přinést velký tiskový prostor 300 × 300 × 350 mm, rychlost tisku až 600 mm/s, šestikanálový systém automatického podávání filamentu, 5" dotykovou obrazovku a několik kamer pro sledování průběhu tisku a inteligentní detekci problémů. O přesnou kalibraci se má starat Eddy Current senzor.
Novinka se zatím do běžného prodeje nedostala. Společnost Sovol plánuje její uvedení prostřednictvím crowdfundingové kampaně na Kickstarteru, která bude spuštěna později v tomto roce. Nadšenci si však mohou tiskárnu předobjednat už nyní za 1 499 dolarů (asi 31 500 korun) přímo skrze web výrobce.
zdroj: Sovol