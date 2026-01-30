Cnews.cz  »  Internet  »  Tesla zabíjí své legendy. Model S a Model X nahradí na výrobní lince roboti Optimus

Internet   Věda a technika

Tesla zabíjí své legendy. Model S a Model X nahradí na výrobní lince roboti Optimus

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tesla ukončuje výrobu vozů Model S a Model X Autor: Jonathan Weiss / Shutterstock
Tesla ukončuje výrobu vozů Model S a Model X
Tesla Model S a Model X se nadobro přestanou vyrábět ještě v tomto roce. Společnost však slibuje technickou podporu tak dlouho, dokud je lidé budou používat.

Tesla ohlásila konec jedné éry. V prvním čtvrtletí letošního roku ukončí výrobu dvou populárních vozů, konkrétně Tesla Model S a SUV Model X. Tuto skutečnost potvrdil Elon Musk na čtvrtletním konferenčním hovoru o výsledcích hospodaření společnosti. Tesla slibuje podporu pro stávající zákazníky „tak dlouho, dokud budou lidé tato vozidla vlastnit“.

„Je načase v podstatě ukončit programy Model S a X čestným propuštěním, protože se skutečně posouváme do budoucnosti založené na autonomii,“ řekl generální ředitel Tesly a dodal „Takže pokud máte zájem o koupi Modelu S a X, teď je ta správná chvíle si ho objednat.“

Tesla Model S byl uveden na trh v roce 2012 a je považován za vůz, díky kterému se elektromobily staly pro mnohé široce atraktivnější. O pár let později pak následoval Model X s futuristickými „falcon wing“ dveřmi. Důvod ukončení však není jen nostalgie, ale tvrdá realita.

Školení Kubernetes

Prodej obou modelů v posledních letech výrazně klesal a dnes už tvoří jen malou část celkových dodávek. Výrobní prostory ve Fremontu v Kalifornii, kde se oba modely vyráběly, budou brzy přestavěné na výrobní linky pro humanoidní roboty Tesla Optimus. Roboti budou s elektromobily sdílet například baterie, data-komunikaci, audiosystém, kamery, drobné elektromotory, čipy a další techniku. Muskovým cílem je postupně navyšovat produkci robotů až na milion kusů ročně.

Elon Musk chce porazit AMD i Nvidii. Chce mít nejvyšší výrobní objem AI čipů na světě Přečtěte si také:

Elon Musk chce porazit AMD i Nvidii. Chce mít nejvyšší výrobní objem AI čipů na světě

zdroj: TechCrunch, síť X

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Co si myslíte o tekuté převodovce bez zubů?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Kontrolní hlášení

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI