Tesla zabíjí své legendy. Model S a Model X nahradí na výrobní lince roboti Optimus

Tesla ohlásila konec jedné éry. V prvním čtvrtletí letošního roku ukončí výrobu dvou populárních vozů, konkrétně Tesla Model S a SUV Model X. Tuto skutečnost potvrdil Elon Musk na čtvrtletním konferenčním hovoru o výsledcích hospodaření společnosti. Tesla slibuje podporu pro stávající zákazníky „tak dlouho, dokud budou lidé tato vozidla vlastnit“.
„Je načase v podstatě ukončit programy Model S a X čestným propuštěním, protože se skutečně posouváme do budoucnosti založené na autonomii,“ řekl generální ředitel Tesly a dodal „Takže pokud máte zájem o koupi Modelu S a X, teď je ta správná chvíle si ho objednat.“
Tesla Model S byl uveden na trh v roce 2012 a je považován za vůz, díky kterému se elektromobily staly pro mnohé široce atraktivnější. O pár let později pak následoval Model X s futuristickými „falcon wing“ dveřmi. Důvod ukončení však není jen nostalgie, ale tvrdá realita.
Prodej obou modelů v posledních letech výrazně klesal a dnes už tvoří jen malou část celkových dodávek. Výrobní prostory ve Fremontu v Kalifornii, kde se oba modely vyráběly, budou brzy přestavěné na výrobní linky pro humanoidní roboty Tesla Optimus. Roboti budou s elektromobily sdílet například baterie, data-komunikaci, audiosystém, kamery, drobné elektromotory, čipy a další techniku. Muskovým cílem je postupně navyšovat produkci robotů až na milion kusů ročně.
zdroj: TechCrunch, síť X