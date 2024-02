Tohle by mohla být GeForce RTX 4050: Grafika generace Ada, která nepotřebuje napájení navíc

Tento měsíc Nvidia vydala GeForce RTX 3050 6GB, což je dosud,nejúspornější grafická karta v její aktuální nabídce, ale stále je založená na horší 8nm technologii Samsungu a starší architektuře Ampere. Nvidia ovšem teď vydává i kartu, která má stejnou spotřebu maximálně 70 W, ale s modernějším 4nm čipem AD107 architektury Ada Lovelace. Jde ale o profi model řady Nvidia RTX, takže za lepší 70W grafiku si případní zájemci hodně připlatí.

Nvidia RTX 2000 Ada

Nvidia tento týden vydala grafiku Nvidia RTX 2000 Ada, která je jakousi dosutpnější obdobou modelu RTX 4000 SFF Ada, ale založenou na menším levnějším čipu AD107. Ten normálně pohání GeForce RTX 4060 se 115W TDP – tato nová profesionální karta je tedy jakousi její úspornější obdobou (a mimo jiné také vybavenou větší pamětí).

RTX 2000 Ada obsahuje 22 bloků SM, tedy 2816 shaderů, 22 RT jader a 88 tensor jader, tedy o něco méně než RTX 4060, která používá čip AD107 s plným počtem 24 SM. Nvidia pro kartu RTX 2000 Ada uvádí teoretický výpočetní výkon 12,0 TFLOPS (při výpočtech s přesností FP32), což by mělo znamenat, že frekvence boostu bude asi 2130 MHz. Podle tohoto ukazatele by GPU mělo dosahovat asi 80 % výkonu GeForce RTX 4060 (která má mít v FP32 hrubý výkon 15 TFLOPS), ale je to třeba brát s rezervou.





Grafika RTX 2000 Ada je osazená 16GB pamětí typu GDDR6 s efektivní frekvencí 14,0 GHz na 128bitové sběrnici, což je dáno použitím čipu AD107. Ze stejného důvodu má také karta zúžené rozhraní PCI Express 4.0 ×8.

Karta používá dvouslotový, ale low-profile chladič typu blower s radiálním ventilátorem, zřejmě podobný jako na kartě RTX 4000 SFF Ada. Nepotřebuje vzhledem k 70W TDP žádné přídavné napájení, stačí jí elektřina dodávaná slotem PCI Express ×16.

Specifikace grafiky Nvidia RTX 2000 Ada Autor: Nvidia

Má čtyři výstupy, všechny v provedení mini DisplayPort 1.4a, na nichž lze mít připojenou čtveřici 5K obrazovek nebo 4K obrazovek s frekvencí 120 Hz. Maximální rozlišení monitoru je 7680 × 4320 bodů při 60 Hz, ale to lze již mít jen na dvou monitorech současně. Karta podporuje enkódování i dekódování videa ve formátu AV1, ale poskytuje jen po jednom kompresním a dekompresním enginu, nikoliv tři jako na vyšších kartách řady RTX „Ada“.

Karta má stát 625 $ (s DPH asi 17 900 Kč / 704 €), je tedy proti klasickým spotřebitelským grafikám o dost dražší, jak už to u této profesionální řady bohužel chodí. GeForce RTX 3050 6GB za 169 $ stojí jen něco přes čtvrtinu.

RTX 2000 Ada je již nyní dostupná u některých partnerů Nvidie. V dubnu by se pak měla objevit také předinstalovaná v některých pracovních stanicích HP, Dellu a Lenova.

Vyjde tento model jako GeForce RTX 4050?

Je škoda, že Nvidia takovouto grafiku nevydá jako běžnou spotřebitelskou grafiku za normální peníze místo GeForce RTX 3050, která má tři roky starou architekturu. Taková karta (která by se mohla jmenovat GeForce RTX 4050) by asi nemusela mít 16 GB paměti a stačilo by jen 8 GB, takže by se mohla prodávat za cena nižší než dnešní GeForce RTX 4060.

Je ale možné, že takovýto spotřebitelský model ještě Nvidia vydá později, třeba začátkem příštího roku (to je zhruba termín, v jakém se v minulém cyklu objevila na trhu RTX 3050 8GB).

