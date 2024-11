Už se není třeba bát PCIe 5.0 SSD. S Corsairem MP700 Elite přišly moduly, které se neupečou zaživa

Od chvíle, kdy na trh přišla první SSD využívající PCI Express 5.0, byly jejich přínosy v sekvenčních přenosových rychlostech zkalené závažnou nevýhodou: vysokou spotřebou řadiče Phison E26, na němž byly všechny založené. Ta vede k vysokým teplotám, zpomalování nebo dokonce u některých SSD k pádům systému. Toto se naštěstí začíná měnit a na trh konečně přichází energeticky efektivní „Gen 5 SSD“, která tak budou užitečná v noteboocích.

O chystaných nových řadičích pro PCIe 5.0 SSD, která mají řešit problémy se spotřebou (a zahříváním), jsme psali v červnu po Computexu. Teď se na trh dostalo jedno z prvních (nebo snad úplně první) SSD s jedním z těchto vyhlížených čipů – řadičem Phison E31T, což je levnější model firmy, který ale stále dosahuje docela vysokého výkonu a s jeho nižším mainstreamovým výkonnostním zařazením se pojí příjemně snížený příkon a dobrá energetická efektivita.

Corsair MP700 Elite

Modul je to od Corsairu a nese jméno Corsair MP700 Elite. Z tohoto jména by se mohlo zdá, že stojí výš než předchozí highend MP700 Pro a MP700 Pro SE, nicméně tomu tak není, MP700 Elite je nižší levnější SSD pro mainstream, stojící pod nimi. Výkonem by asi ale mohlo nahradit starší pomalejší modul MP700 s Phisonem E26.





Corsair MP700 Elite Autor: Corsair

Corsair MP700 Pro používá řadič Phison E31T, jak už bylo řečeno, a s ním 3D NAND se zápisem TLC. Ta je přímo zmíněna ve specifikacích, takže by nemělo nahradit eventuální tiché nahrazení čipů za QLC s horší životností i výkonem. Moduly jsou vyráběné v provedení M.2 2280 a nabízené ve verzi s pasivním chladičem, nebo v základní holé. Od obojího si lze vybrat mezi dvěma kapacitami – 1 TB nebo 2 TB. Menší ani větší verze zatím nejsou.

Řadič je už vyráběné 7nm procesem TSMC, oproti 12nm horšímu procesu u highendového Phiosnu E26 (což je jeden z důvodů, proč SSD s ním budou úspornější). Má stejné rozhraní PCIe 5.0 ×4 (a podporuje protokol NVMe 2.0), ale dosahuje o něco horších výsledků, jelikož by měl být pouze čtyřkanálový a nepoužívá mezipaměť DRAM.

Maximální sekvenční rychlost je 10 000 MB/s při čtení a 8500 MB/s v zápisu, což znamená, že Phison E31T přes své úsporné parametry dokáže poskytnout podobné rychlosti, jako první generace PCIe 5.0 modulů s Phisonem E26 – ty totiž tehdy používané pomalejší čipy NAND také limitovaly na rychlost zhruba 10 GB/s. Špatné nejsou ani papírové hodnoty výkonu v náhodném přístupu – ve čtení mají moduly dosahovat až 1 300 000 IOPS a v zápisu až 1 400 000 IOPS.

Corsair MP700 Elite, verze s chladičem Autor: Corsair

Moduly mají zapisovací životnost odpovídající 600 cyklům přepisu na jednu buňku (600 TB a 1200 TB celkového zápisu pro 1TB a 2TB model) a stále pětiletou záruku. Nejde ostatně o žádný lowend ani cenově – sice se bavíme o relativně levnějším řešení, ale i v případě těchto SSD se za „Gen 5“ připlácí. Oficiální ceny v eshopu výrobce jsou 150 $ za 1TB modul a 255 $ za 2TB modul (za verze bez chladiče). Distributoři Corsairu by pomalu měli tato SSD začít prodávat celosvětově, u nás je ale ještě vyhledávače cen neregistrují, asi tedy ještě bude chvilku trvat, než k nám dorazí.

Už ale vyšly recenze, které můžete najít například na ComputerBase, techPowerUpu nebo Tom’s Hardware. Web techPowerUp měřil i spotřebu, které v zátěži vyšla na 3,1–4,8 W, takže onen cíl konečně z PCIe 5.0 SSD udělat energeticky efektivní úložiště se zdá se podařilo splnit (klidová spotřeba pak byla 74 mW s úspornými režimy).

Doufejme, že se tento řadič rychle objeví i v dalších modulech. Během Computexu bylo oznámené SSD Spatium M560 od MSI také s Phisonem E31T, ale zatím v obchodech vidět není.

Zdroje: Corsair (1, 2), techPowerUp