Valve obrátil trh na Steamu vzhůru nohama. Malá aktualizace Counter-Strike spustila miliardový chaos

Napříč herní komunitou byste těžko hledali někoho, kdo by neznal Counter-Strike. Na první pohled nevinná střílečka však skrývá obrovský byznys s tzv. skiny – virtuálními úpravami zbraní, které mají každý svoji hodnotu podle vzácnosti. Hráči s nimi ve velkém obchodují, často za astronomické částky, které byste u „obyčejných pixelů“ ve hře vůbec nečekali.
Ve středu však Valve (tvůrce hry a provozovatel videoherní platformy Steam) rozvířil doslova miliardový trh, když do hry přidal „malou aktualizaci“, která hráčům umožnila vyměnit pět běžných červených skinů (tzv. tajných) za nůž nebo rukavice, které patří mezi vůbec nejvzácnější předměty ve hře.
Obrovské dopady pro virtuální trh
Tato zdánlivě malá aktualizace doslova převrátila celý trh vzhůru nohama. Lidé velmi nečekaně vzali trh s červenými skiny útokem. Většině z nich tak prakticky přes noc vystřelila cena vzhůru, mnohdy i klidně o 1 200 %. Naopak ceny těch nejvzácnějších předmětů (nožů a rukavic) prudce spadly, někdy o více než 50 %.
Podle magazínu Ars Technica se tržní kapitál všech Counter-Strike 2 skinů přes noc propadl o více než 30 %. Z historického maxima lehce přes 6 miliard na necelých 4,3 miliardy dolarů. (poznámka autora: A to se bavíme o trhu, který existuje pouze virtuálně. Představte si, že by se něco takového stalo v reálné ekonomice.)
Napříč Counter-Strike komunitou je nespočet sběratelů, kteří do hry vkládají peníze jako investici, nebo na jejich obchodování postavili dokonce celý byznys. Například bývalému profesionálnímu hráči Counter-Strike Olofu Kajbjer „olofmeister” Gustafssonovi klesla hodnota jeho sbírky z 59 tisíc na 18 tisíc dolarů, tedy přibližně o 69 %. Bohužel se objevily i případy čínských investorů, kteří ztrátu virtuálního majetku psychicky nezvládli a sáhli si na život.
Pokud vám na účtu leží staré kousky, možná je načase nakouknout do vašeho inventáře. I obyčejné skiny mohou překvapivě vzrůst na hodnotě. Peníze z jejich prodeje můžete použít na nákup čehokoliv na platformě Steam, například dalších her, Steam Decku nebo jiného hardwaru.
