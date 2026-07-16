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Věda a technika

Vědci vytvořili chytré tetování, které nahradí chytré hodinky. Umí sledovat činnost srdce i mozku

Dominik Dobrozenský
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Vědci vyvinuté chytré tetování může nahradit chytré hodinky Autor: PNAS (Wanqing Zhang)
Vědci vyvinuté chytré tetování může nahradit chytré hodinky
Elektronické tetování budoucnosti už nemusí být sci-fi. Vědci vyvinuli speciální vodivý inkoust, který se jednoduše namaluje na kůži a dokáže nepřetržitě sledovat činnost srdce, mozku i svalů.
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Vědci z Pensylvánské státní univerzity představili nový typ elektronického tetování, které se na kůži jednoduše namaluje jako běžná barva. Po zaschnutí se z něj stane funkční biosenzor schopný nepřetržitě sledovat činnost srdce, mozku nebo svalů, a přitom se lépe přizpůsobí lidské pokožce než současné nositelné senzory.

Elektronika jako malování na tělo

Novinka využívá speciální vodivý inkoust, který lze nanášet štětcem přímo na pokožku v libovolném tvaru nebo barvě. Výzkumníci přirovnávají jeho použití k obličejovým barvám – do průhledného základu stačí přidat potravinářské barvivo a vznikne personalizovaný senzor připomínající kresbu nebo tetování. Díky tomu inkoust dokonale kopíruje povrch kůže, vyplní její nerovnosti a zajistí výrazně kvalitnější kontakt než klasické nalepovací elektrody.

Vědci vyvinuté chytré tetování může nahradit chytré hodinky

Vodivý inkoust má zatím svá omezení. Například nefunguje dobře na zakřivených nebo chlupatých površích.

Autor: PNAS (Wanqing Zhang)

Během testování dokázaly namalované elektrody spolehlivě měřit srdeční aktivitu při běhu na běžeckém pásu i během posilování. Další experimenty ukázaly, že zvládnou zaznamenávat mozkové vlny i přes vlasy nebo rozpoznávat pohyby ruky pro ovládání robotické protézy. Materiál je navíc mimořádně pružný – vydrží natažení až na 170 % své původní délky, dobře odvádí vodní páru a ani po delším nošení nezpůsoboval podráždění pokožky.

Školení Kubernetes

Technologie je zatím ve fázi laboratorního výzkumu a do běžné medicíny ještě nějakou dobu nezamíří. Autoři studie upozorňují, že je potřeba důkladně ověřit její bezpečnost například při vyšetření magnetickou rezonancí. Do budoucna ale počítají s tím, že samotné namalované elektrody budou levné a jednorázové, zatímco dražší elektronický modul bude možné opakovaně používat. Stejný princip by navíc mohl najít uplatnění i mimo zdravotnictví, například při monitorování zdravotního stavu rostlin.

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zdroj: Ars Technica

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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