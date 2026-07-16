Vědci vytvořili chytré tetování, které nahradí chytré hodinky. Umí sledovat činnost srdce i mozku

Vědci z Pensylvánské státní univerzity představili nový typ elektronického tetování, které se na kůži jednoduše namaluje jako běžná barva. Po zaschnutí se z něj stane funkční biosenzor schopný nepřetržitě sledovat činnost srdce, mozku nebo svalů, a přitom se lépe přizpůsobí lidské pokožce než současné nositelné senzory.
Elektronika jako malování na tělo
Novinka využívá speciální vodivý inkoust, který lze nanášet štětcem přímo na pokožku v libovolném tvaru nebo barvě. Výzkumníci přirovnávají jeho použití k obličejovým barvám – do průhledného základu stačí přidat potravinářské barvivo a vznikne personalizovaný senzor připomínající kresbu nebo tetování. Díky tomu inkoust dokonale kopíruje povrch kůže, vyplní její nerovnosti a zajistí výrazně kvalitnější kontakt než klasické nalepovací elektrody.
Během testování dokázaly namalované elektrody spolehlivě měřit srdeční aktivitu při běhu na běžeckém pásu i během posilování. Další experimenty ukázaly, že zvládnou zaznamenávat mozkové vlny i přes vlasy nebo rozpoznávat pohyby ruky pro ovládání robotické protézy. Materiál je navíc mimořádně pružný – vydrží natažení až na 170 % své původní délky, dobře odvádí vodní páru a ani po delším nošení nezpůsoboval podráždění pokožky.
Technologie je zatím ve fázi laboratorního výzkumu a do běžné medicíny ještě nějakou dobu nezamíří. Autoři studie upozorňují, že je potřeba důkladně ověřit její bezpečnost například při vyšetření magnetickou rezonancí. Do budoucna ale počítají s tím, že samotné namalované elektrody budou levné a jednorázové, zatímco dražší elektronický modul bude možné opakovaně používat. Stejný princip by navíc mohl najít uplatnění i mimo zdravotnictví, například při monitorování zdravotního stavu rostlin.
zdroj: Ars Technica