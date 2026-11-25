Přiblížil se velký den pro fanoušky Intelu. Firma teď dokončuje práce na nové generaci procesorů vyráběných nejmodernějším 2nm procesem, známé pod označením Nova Lake. Ta má vyjít jako Core Ultra 4000 pro novou desktopovou platformu LGA 1954. Doteď jsme byli napjatí ohledně toho, kdy se přesně Nova Lake začnou prodávat, ale už zřejmě máme odpověď: bude to za zhruba tři měsíce podle informací, které se včera dostaly na internet.
Nova Lake přijde v únoru
Web VideoCardz včera přišel se zprávou, že Intel chystá konferenci či akci, která se podle předběžných pozvánek má týkat „nové generace stolních počítačů“, a tedy by jejím tématem měly být procesory Intel Core Ultra 4000 pro desktop (Nova Lake). Konat se má v Berlíně a Intel prý o této akci už informuje média, webu VideoCardz to prý prozradili někteří novináři. Datum akce nemáme ještě přesně, ale bude koncem února (pro slovenské návštěvníky: február) příštího roku. Toto by tím pádem měl být termín, kdy procesory Intel Nova Lake přijdou na trh.
Týkat by se to mělo specificky desktopové verze, takže je možné, že Nova Lake pro notebooky vyjde dřív a Intel mobilní modely oznámí už během CES 2027 v lednu. Nova Lake by mělo přinést důležitý pokrok ve výkonu jak v noteboocích (v kterých nahradí procesory Core Ultra 300 Panther Lake z letošního ledna), tak zejména v desktopu. Tam Intel nyní nabízí procesory Core Ultra 200 „Arrow Lake“ vydané na podzim 2024, které ale nebyly moc dobře přijaté a Intel paralelně s nimi dál prodává starší generace 7nm procesorů. Generace Nova Lake přinese novou výkonnější architekturu a je vyráběné nejmodernějším 2nm procesem TSMC, takže by tyto čipy měly být o dost lepší.
Zejména pro hráče by měly být skokem kupředu, protože Intel vydá modely „BFC“ vybavené velkou až 144MB L3 cache, která by ve hrách měla mít podobné přínosy jako známé „X3D“ procesory AMD. Nova Lake má také přinést extrémně výkonné (nejspíš ale za cenu vysoké spotřeby) modely s až 52 jádry, které ale asi nevyjdou hned v únoru, ale až později v příštím roce.
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Je možné, že onen únorový „event“ bude obnášet pouze papírové odhalení s tím, že dostupnost procesorů a případně recenze budou ještě o jeden až dva týdny později, v takovém případě by pak nová platforma a procesory byly dostupné na začátku března. Dvoufázové uvedení mají výrobci rádi i proto, že produkt má v médiích a na sociálních sítích či u influencerů publicitu dvakrát, proto je asi tento scénář dost pravděpodobný. Možné ale je i to, že Intel nechá před akcí publikovat nějaká „unboxingová“ videa a články a uspořádá předběžné odhalení předem a akce koncem února už bude spojená s reálným startem prodejů. Nebo dojde k nějakému oznámení na CES 2027 a únorová akce už bude „hard launch“.
Nova Lake dostane náskok před Zenem 6
Zdá se, že Intel tentokrát bude mít novou generaci venku jako první. Konkurenční AMD totiž podle posledních zpráv může vydat vlastní novou generaci pro desktopová PC založenou na Zenu 6 později – až na Computexu 2027 či později, což by znamenalo konec začátek června (tento veletrh se koná 1. až 4. 6. 2027).
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Tyto procesory snad budou označené Ryzen 500 (či Ryzen Ai 500?), čímž by se sladilo označení s procesory pro notebooky, které jsou nyní označené Ryzen AI 400 a jejich nová generace založená na Zenu 6 bude pravděpodobně Ryzen AI 500.
Zdroj: VideoCardz