Velká slevová akce u Asusu: Na různý hardware a příslušenství můžete dostat cashback až dvacet tisíc

Konec srpna přinesl nabídky bundlů, v kterých výrobci přidávají hry zadarmo ke grafickým kartám. Při nákupu hardwaru se teď ale dá využít ještě jedna akce či zvýhodnění, tentokrát typu cashback, kdy si po zakoupení napíšete o zpětnou slevu a dostanete nějaké peníze zpět. Pořádá ji teď Asus.
Back To School cashback u Asusu
Tato akce Asusu u příležitosti období konce prázdnin a návratu dětí či studentů do škol začala 18. 8., ale trvá až do 28. 9., takže k využití je ještě dost času. Nejde o klasické akční slevy, fungování je trochu složitější. „Cashback“ znamená, že nejprve musíte zboží koupit za plnou cenu a poté si u výrobce zažádáte o vrácení části těchto peněz zpětně.
Akce se týká docela velkého sortimentu z nabídky značky Asus v různých kategoriích, seznamy najdete zde pro Českou Republiku nebo zde pro Slovensko. Pro každý kus hardwaru nebo zařízení je stanovená různá výše slevy, kterou můžete dostat zpátky.
Sumy, které z nákupu můžete dostat zpět, se samozřejmě liší podle ceny zboží – u některých levnějších routerů nebo příslušenství to může být stovka či pár (5–15 €), ale u dražšího hardwaru i dva až tři tisíce korun. U některých monitorů lze najít slevu až 4180 Kč / 170 € (je to ale na monitory ProArt, které stojí až sto tisíc). Na grafické karty, které asi hodně lidí teď budou zajímat kvůli jejich obecnému zdražení, je nejvyšší cashback 2510 Kč. Jak ale asi čekáte, týká se drahých edic jako ROG Astral, takže zajímavější asi bude spíš nižší cashback u levnějších edic karet.
Asus uvádí, že nejvyšší možný cashback, který můžete dostat, je až 20 536 korun (850 €), což však lze jen tehdy, pokud zakoupíte větší množství různého hardwaru (a logicky celková zaplacená částka také bude dost vysoká. Komplikace je, že cashback nelze uplatnit třeba na dvě grafické karty – jedna osoba smí slevu uplatnit vždy jenom jednou v rámci jedné kategorii zboží.
Těchto kategorií má Asus na webu uvedených 13. Pro větší vytěžení byste tedy museli kupovat naráz třeba desku, grafickou kartu, monitor, zdroj a nějaké příslušenství typu židle, myši, klávesnice. A slevy nejsou vypsány na některé druhy hardwaru, u kterých je teď největší nouze a vysoké ceny – SSD, paměti a notebooky (které zdražují, protože musí obsahovat obojí).
Podmínky akce
Pokud byste tuto možnost chtěli využít, dejte si pozor na správné splnění podmínek. Hardware nebo příslušenství Asusu musíte koupit do 28. 9. 2026 a musí to být u jednoho ze spolupracujících obchodů, kterých je ale v tomto případě docela hodně: Kromě obvyklých velkých jmen (Alza.cz, Datart, Smarty, TSBohemia) spolupracuje Asus také s obchody Softcom, NetComp/HuraMobil, NextComp, HelloCZ, GamePC.cz a Bohemia Computers. Na Slovensku jsou to Datacomp, NAY.sk, Alza.sk, Smarty, TSBohemia, HelloCZ.
Budete potřebovat fakturu, takže dejte pozor, ať doklad neztratíte. Musíte pak jít na výše odkázané weby firmy Asus, zvolit možnost „uplatnit svůj cashback“ a zaregistrovat se se zadáním požadovaných údajů, přičemž nahrajete fakturu (sken či fotografii). Je řečeno „fakturu“ a ne „faktury“, takže je možné, že uplatnit lze jenom jeden nákup a pokud byste třeba chtěli využít slevu ve všech 13 kategoriích, musí být všechno koupené naráz na jeden doklad od jednoho prodejce (osobně jsme to nezkoušeli).
A počítejte s tím, že peníze nedostanete zpátky okamžitě. Asus uvádí, že ověření může trvat až deset dní a výplata na váš bankovní účet také nebude hned, ale ve lhůtě do 30 dnů (takže maximálně můžete čekat až 40 dnů). O cashback si nezapomeňte požádat co nejdřív. Lhůta je od 1. 9. do 13. 10., poté už nebude možné peníze zpět dostat, takže pozor.
Asus uvádí, že nabídka platí „do vyprodání zásob“, takže je možné, že na některé věci se vám už nepovede slevu využít, protože už je prodejci nebudou mít. Když jsme zkoušeli naklikat v seznamu do kalkulačky, kterou firma na webu má, nejdražší věci ze všech kategorií, nedostali jsme se až na uváděných 20 536. Takže je možné, že některé dražší či zvlášť zvýhodněné věci už ze slev stihly vypadnout.