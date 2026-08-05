Pozor, přichází velké zdražování grafických karet pro hráče: Ceny stoupají až o 30–40 %

Během léta se objevovala varování, že nás čeká zdražení grafických karet (jak těch od AMD, tak od Nvidie), zřejmě hlavně kvůli stále rostoucím cenám pamětí. Bohužel se zdá, že teď je to skutečně zde a co hůř, toto zdražení asi bude drastičtější, než se čekalo. Už se totiž podle všeho začalo projevovat na asijských trzích, kde ceny karet stoupají docela dramaticky. K nám patrně stejná zvýšení cen dorazí tak s větším nebo menším zpožděním.
Zprávy o očekávaném zdražení karet ve třetím kvartálu tu byly už v červnu (ohledně karet Radeon), o měsíc později pak přišla zpráva, že zvyšování cen už oznámila partnerům Nvidia. Růst cen postihne obě značky, což dává smysl vzhledem k tomu, že je způsobem primárně růstem cen pamětí, byť v menší míře zdražují i další součásti a položky nákladů.
Růst cen na korejském, čínském a japonském trhu
První zprávy o skutečném zvýšení koncových cen v obchodech přišly z Jižní Koreje. V posledních dnech tam ceny grafik GeForce RTX ve srovnávači cen Danawa stouply v průměru asi o 30 %. U některých modelů bylo zdražení menší (možná však jen dočasně), v extrémních případech ale dokonce byl nárůst i blízko 50 % (přesně +49,4 % a +49,7 % u některých modelů GeForce RTX 5060 Ti, což mohou být krátkodobější výkyvy). Toto zdražení je napříč modely různých partnerských výrobců.
O něco nižší zdražení bylo hlášeno také pro pevninskou Čínu: Objevily se zprávy, že výrobci Asus a Gigabyte zvyšují ceny svých grafik pro měsíc srpen v průměru zhruba o 20 % proti cenám v červenci – jde o ceny v distribuci, které se postupně projeví i v koncových cenách. Má jít o zdražení napříč sortimentem karet GeForce i Radeon a růst cen je dramatičtější u vyšších modelů jako jsou GeForce RTX 5090D V2, RTX 5080 a RTX 5070 Ti. Ceny stoupají i u stále prodávaných grafik starších generací, jako je Radeon RX 7650 GRE nebo ještě starší GeForce RTX 3050 6GB a GeForce RTX 3060 12GB.
V Japonsku už také ceny stoupají. Ví se o zdražení karet vyráběných firmou Gigabyte opět přímo v distribuci (a opět asi jde jak o GeForce, tak i o Radeony). Prodejce hardwaru CFD-BIZ uvádí, že ceny grafik šly nahoru se začátkem srpna o 20 % až 40 %. Jde o lokální ceny v jenech, takže nejvyšší nárůsty mohou částečně být ovlivněné i aktuálním poklesem kurzu japonské měny.
U nás asi ještě největší skoky v cenách teprve přijdou
Nelze doufat, že tyto pohyby zůstanou izolované jenom na asijský trh, pravděpodobně se rychle dostanou i k nám – při pohledu na sledovače cen to už možná pomalu začíná, ale plné zvýšení se tu ještě zdá se nerozmohlo. V naší distribuci asi kvůli tomu, že doprava nějakou dobu trvá, mohou být ještě starší šarže karet s nižšími cenami, ale stejné zdražení jako v Asii by se postupně mělo dostat i k nám.
Pokud jste už byli rozhodnutí nějakou grafickou kartu kupovat a ještě někde vidíte modely za ceny, které měly v červnu a červenci (což si můžete zkontrolovat třeba na grafu cen za poslední dobu, který ukazuje Heureka), možná bude dobrý nápad déle neotálet. Tím vás ale nechceme nabádat k bezhlavému nakupování – pokud jste doteď byli spokojení bez nového GPU, není asi důvod se zbytečně nechat strhnout panikou a měnit na tom něco.