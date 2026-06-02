Velký úprk z Googlu: Lidé nechtějí vyhledávač s AI a přechází na DuckDuckGo

Google na začátku května oznámil největší změny vyhledávače za posledních 25 let, kdy mají dominantní pozici zabírat AI výsledky. Ve Spojených státech novou podobu začal okamžitě spouštět, což u řady uživatelů vyvolalo nevoli a hledání alternativy. Jednou z nich se stal vyhledávač DuckDuckGo, který spustil verzi kompletně oproštěnou od AI.
Doplněk i adresa
DuckDuckGo funguje 17 let a od začátku se zaměřuje především na ochranu soukromí jako protiváha Googlu a dalších technologických společností. Umělé inteligenci se společnost nebrání, zároveň ale začala nabízet produkt pro ty, kteří ji při vyhledávání používat nechtějí. Výchozí se stala upravená URL adresa noai.duckduckgo.com.
Výsledky vyhledávání vypadají tak jako na Googlu před několika lety – bez shrnutí AI, bez dlaždic produktů a kontextové reklamy. Nenabízí ani přepnutí na AI režim. Druhou možností je instalace doplňku, který je připravený pro Google Chrome a Firefox. Instalovat samozřejmě půjde ale i do dalších prohlížečů založených na Chromiu, jako je Brave.
Společnost DuckDuckGo hlásí enormní nárůst zájmu o vyhledávač po změnách Googlu. V minulém týdnu webový vyhledávač zaznamenal o 30 % vyšší traffic a aplikaci si ve Spojených státech nainstalovalo o 69,9 % víc uživatelů než v týdnu předchozím.
DuckDuckGo není jediným vyhledávačem, který slibuje výsledky bez AI. Zajímavým projektem je Kagi, který nesbírá žádná data, ale na oplátku chce od uživatelů poplatek pěti dolarů za měsíc. Pro zájemce o čistý Google bez AI a produktů se potom bude hodit web udm14.org. Ten je pojmenován podle URL parametru, který z Googlu tyto balastní prvky odstraňuje. Namísto jeho dopisování do adresy je ale možné využít tuto dedikovanou stránku coby prostředníka. Případně si díky kódu na GitHubu vytvořit vlastní.
Zdroj: TechCrunch