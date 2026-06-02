Cnews.cz  »  Internet

Internet

Velký úprk z Googlu: Lidé nechtějí vyhledávač s AI a přechází na DuckDuckGo

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

DuckDuckGo se na ochranu soukromí zaměřuje od svého vzniku, nově získává popularitu díky odporu k AI. Autor: Matěj Vlk
DuckDuckGo se na ochranu soukromí zaměřuje od svého vzniku, nově získává popularitu díky odporu k AI.
Americké uživatele Google zaskočil novým vyhledávačem, který obsahuje prakticky jen AI prvky a placené odkazy na produkty. Těží z toho alternativy jako DuckDuckGo, který spustil vyhledávací režim kompletně bez AI.

Google na začátku května oznámil největší změny vyhledávače za posledních 25 let, kdy mají dominantní pozici zabírat AI výsledky. Ve Spojených státech novou podobu začal okamžitě spouštět, což u řady uživatelů vyvolalo nevoli a hledání alternativy. Jednou z nich se stal vyhledávač DuckDuckGo, který spustil verzi kompletně oproštěnou od AI.

Doplněk i adresa

DuckDuckGo funguje 17 let a od začátku se zaměřuje především na ochranu soukromí jako protiváha Googlu a dalších technologických společností. Umělé inteligenci se společnost nebrání, zároveň ale začala nabízet produkt pro ty, kteří ji při vyhledávání používat nechtějí. Výchozí se stala upravená URL adresa noai.duckduckgo.com.

Vyhledávač neobsahuje žádná AI shrnutí, ani AI režim.

Vyhledávač neobsahuje žádná AI shrnutí, ani AI režim.

Autor: Matěj Vlk

Výsledky vyhledávání vypadají tak jako na Googlu před několika lety – bez shrnutí AI, bez dlaždic produktů a kontextové reklamy. Nenabízí ani přepnutí na AI režim. Druhou možností je instalace doplňku, který je připravený pro Google Chrome a Firefox. Instalovat samozřejmě půjde ale i do dalších prohlížečů založených na Chromiu, jako je Brave.

Společnost DuckDuckGo hlásí enormní nárůst zájmu o vyhledávač po změnách Googlu. V minulém týdnu webový vyhledávač zaznamenal o 30 % vyšší traffic a aplikaci si ve Spojených státech nainstalovalo o 69,9 % víc uživatelů než v týdnu předchozím.

Školení Kubernetes

DuckDuckGo není jediným vyhledávačem, který slibuje výsledky bez AI. Zajímavým projektem je Kagi, který nesbírá žádná data, ale na oplátku chce od uživatelů poplatek pěti dolarů za měsíc. Pro zájemce o čistý Google bez AI a produktů se potom bude hodit web udm14.org. Ten je pojmenován podle URL parametru, který z Googlu tyto balastní prvky odstraňuje. Namísto jeho dopisování do adresy je ale možné využít tuto dedikovanou stránku coby prostředníka. Případně si díky kódu na GitHubu vytvořit vlastní.

Zdroj: TechCrunch

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Google vyhledávač používám opravdu moc dlouho. Nikdy jsem nebyl příznivec Seznamu a Bing byl vždy nějaký divný. Jiný jsem nikdy nezkusil. Ale vyhledávání v Google mi poslední dobou nevyhovuje. Ne, že bych nedohledal, ale spousty zbytečných informací. Nastavil jsem si nyní DuckDuckGo a první testy (moje vyhledávání) dopadly velmi dobře. Chvíli u toho zůstanu a uvidíme.
QproTest