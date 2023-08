Smartphone Vivo V29: vkusně upravený elegán se specializací na portréty (recenze)

Obsah balení:

Vivo se stále řadí mezi společnosti, které vám ke smartphonu přibalí pěkně postaru vše, co k jeho používání potřebujete. Mimo telefon v krabičce najdete také 80W nabíjecí adaptér, přibližně metrový USB-C/USB-A nabíjecí kabel a špendlíček pro vytažení slotu na nanoSIM karty.

Obsah balení je na dnešní poměry stále bohatý Autor: Cnews

Mimo toto kombo dostanete silikonový ochranný kryt a už z výroby nalepenou ochrannou fólii. Nikoho nepřekvapí, že jak kryt, tak i nalepená fólie co do kvality nikterak nevynikají, nicméně pro základní ochranu smartphonu postačí. Navíc jsou v krabičce přibaleny jako bonus navíc, tudíž proti nim nemám jediného špatného slova.

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 164,1 × 74,8 × 7,5 mm; 186 g Zpracování: displej a záda z odolného skla, rám z hliníku, odolnost IP68 Displej: 6,78" AMOLED displej, 2800 × 1260 px, 120 Hz, HDR10, jemnost 452 PPI Procesor: Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm), 8jádrový, frekvence až 2,4 GHz, grafický akcelerátor Adreno 642L RAM a paměť: 8 GB RAM + 256 GB vnitřního úložiště Selfie kamera: 50 Mpx, širokoúhlý, HDR, až 4K@30fps Zadní fotoaparáty hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.56", PDAF, OIS

ultraširokoúhlý: 8 Mpx, f/2.2

monochromatický: 2 Mpx, f/2.4

Aura Light Nahrávání videa: 4K@30fps, 1080p@60 Baterie a nabíjení: 4600 mAh, rychlonabíjení 80 W Operační systém: Android 13 s nadstavbou FuntouchOS s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.3 (aptX)

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

USB-C 2.0, NFC, dual nanoSIM, eSim, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Vzhled a celkové zpracování:

Po vzhledové stránce se nové Vivo V29 vcelku podobá své Lite verzi, oba modely od sebe odlišíte pouhým pohledem na záda. Zatímco na V29 Lite najdete na modulu fotoaparátu na první pohled pouze dvojici okruží, na těle V29 se nacházejí hned tři. První dva obývá dvojice fotoaparátů, třetí kruh pak není nic jiného než staronové kruhové světlo Aura Light, které bylo možné vidět už například v modelu Vivo V27.

Hlavní dominantou přední strany je 6,78" AMOLED displej (zdroj: Cnews) Detail na zakřivení displeje a zad po bocích (zdroj: Cnews)

U zad ještě chvíli zůstaneme, jelikož právě ta jsou hlavním odlišovacím prvkem nového Viva V29 a podle mého subjektivního názoru se povedla na výbornou. Mnou testovaná černá verze je vyrobená technologií magnetického práškování, což jí dodává proti slunci jemně třpytivý nádech. Zároveň na ní neulpívají otisky prstů. V29 je dostupná také v modré variantě s blyštivými modrými zády.





Pohledem na záda budí pozornost modul fotoaparátu (zdroj: Cnews) Detail na modul fotoaparátu (zdroj: Cnews)

Plochá záda zdobí mimo nápis společnosti (a vyloženě nevzhledné informace o smartphonu) také poměrně velký modul fotoaparátu, který vystupuje o 1,5 mm. Dvojice fotoaparátů pak vystupuje o dalšího půl milimetru navíc. I přes poměrně velkou plochu modulu fotoaparátu ukrývající všechny senzory a dvojici přisvětlovacích světel se smartphone při používání na stole viklá, a to i v silikonovém obalu.

Podobně jako u V29 Lite nebo například Motoroly 30 Edge Ultra se jak záda, tak displej po bocích sbíhají do jakéhosi 2,5D efektu směrem k rámu, což vytváří dojem extrémně tenkých bočních rámečků. Osobně s tímto zakřiveným vzhledem nemám problém, zakřivené displeje a potažmo i záda jsou na čistě na subjektivním hodnocení každého zvlášť.

Pravý bok telefonu (zdroj: Cnews) Spodní strana telefonu (zdroj: Cnews)

Kovový rámeček zdobí tradičně na pravé straně tlačítka pro zapnutí a změnu hlasitosti doplněné o nabíjecí USB-C konektor vespod, kterému po stranách sekundují slot pro dvojici nanoSIM karet a otvory pro reproduktor. Vivo V29 bohužel nemá stereoreproduktory, což je na rok 2023 tak trochu ostuda. Malou útěchou je alespoň dostatečná hlasitost reproduktoru, byť kvalitativně opět nijak extra neoslní.

Displej:

Nové Vivo V29 je osazeno 6,78" AMOLED displejem s rozlišením 2800 × 1260 px a poměrem stran 20 : 9. Vzhledem k rozlišení a poměru stran má displej jemnost 452 PPI. Displej pokrývá celkem 91 % celkové přední strany a je po bocích zakřiven s 2,5D efektem. Mnoho lidí nemá rádo zakřivené displeje kvůli nechtěným dotykům, Vivo má však software pro detekci dotyků zvládnutý poměrně dobře a za celou dobu testování jsem se s žádnými neduhy nesetkal.

Displej nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz, v nastavení je možné již tradičně měnit napevno mezi 60 a 120 Hz, případně ponechat adaptivní režim, kdy telefon mění obnovovací frekvenci na základě zobrazovaného obsahu. V nastavení displeje se ukrývá také vizuální vylepšení pro streamovací aplikace (Netflix, Prime Video, HBO apod.), kdy telefon optimalizuje barvu a kontrast displeje pro živější zobrazení.

Uživatelské rozhraní:

Vivo V29 přichází na trh s Androidem 13 s nadstavbou Funtouch 13 Autor: Cnews

V29 běží na Androidu 13 s uživatelskou nadstavbou Funtouch 13, která se od čistého Androidu liší pouze v drobnostech. Vivo přidává do nastavení záložku s poměrně rozmanitým přizpůsobením přechodových efektů nebo bohaté možnosti přizpůsobení výchozího launcheru. Za zmínku stojí také funkce virtuálního rozšíření RAM, kdy telefon „ukousne“ kus interního úložiště a vytvoří z něj jakousi virtuální RAM paměť.

Celkově běží systém svižně, a přestože použitý procesor co do výkonu poslušně kráčí ve šlépějích střední třídy, nesetkal jsem se s žádnými většími záseky nebo prodlevami. Oficiálně není pro model V29 potvrzená doba podpory ze strany Vivo, pokud však budeme brát v potaz standardní kroky společnosti, můžeme podobně jako u Vivo V29 Lite očekávat pouze 2 roky velkých aktualizací a 3 roky bezpečnostních záplat.

Výkon:

Informace o procesoru z CPU-Z Autor: Cnews

O výkon telefonu se stará procesor Qualcomm Snapdragon 778G vyrobený na 6nm technologii. 8 jader s maximální frekvencí až 2,4 GHz doprovází 8 GB RAM a 256GB interní úložiště, které nelze nijak dále rozšiřovat. Telefon totiž postrádá jakýkoliv slot pro microSD kartu.

Výkon procesoru vám bohatě postačí na běžné používání telefonu počínaje surfováním napříč „sockami“ až po hraní méně náročných videoher. Procesor se začne potit až při náročnějším multitaskingu, intenzivním nahrávání 4K videí nebo hraní graficky více náročných her.

Moji oblíbenou testovací hru Genshin Impact rozjel telefon na nízké detaily na 60 FPS. Při tomto nastavení byla hra ošklivá, nicméně relativně hratelná. Podobných výsledků jsem docílil i u Diablo Immortal. Někomu může lépe pomoci s vyobrazením surového výkonu výsledky benchmarků.

PCMark (Work 3.0) PCMark (Battery) 3DMark (Wild life) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 9352 bodů 15 hodin a 32 minut 2478 bodů 971 bodů SC

2931 bodů MC 611 886 bodů

Výdrž:

Informace o nabíjením adaptéru Autor: Cnews

Co do výdrže nové Vivo V29 tak trochu mírně zaostává. Nikoho asi nepřekvapí, že 6,78" displej v kombinaci s 4600mAh baterií nepatří mezi nejšťastnější kombo. Díky tomu se z V29 stává běžný jednodenní telefon, který budete muset každý večer napíchnout na nabíječku. Pokud se malinko uskromníte, můžete dostat i něco málo přes den, moc bych se na to ale nespoléhal. V pohotovostním režimu si přes noc dokáže telefon vzít jen tak klidně i 10 % baterie, což není málo.

Výdrž však může mírně vylepšit některá z následujících aktualizací, která s sebou může přinést lepší optimalizační procesy. Maličko slabší výdrž alespoň vyrovnává podpora 80W rychlonabíjení a přítomnost nabíjecího 80W adaptéru v balení. S ním nabijete 50 % kapacity baterie za necelých 20 minut, do plna pak počítejte přibližně s 42 minutami.

z 0 na 50 % baterie z 0 na 70 % baterie z 0 na 100 % baterie ± 19 minut ± 27 minut ± 42 minut

Fotoaparát:

Jak už bylo řečeno v úvodu, jedním z hlavních taháků nové V29 je Aura Light, které má zlepšit kvalitu snímků za tmy. Pojďme na to ale postupně. Na zadní straně se nachází celkem trojice fotoaparátů. Hlavní 50Mpx se světelností f/2.0 a optickou stabilizací, sekundární 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx monochromativ.

Hlavní senzor dokáže držet konzistentní kvalitu fotek jak za dobrého světla, tak i v přítmí nebo v budovách s horším osvětlením (ne v noci). Fotky jsou vždy ostré a s nádechem jakési přirozenosti, což subjektivně preferuji více než mnohdy přesaturované fotky například od Samsung telefonů.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný zoom (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý 8Mpx senzor se světelností f/2.2 je na tom co do barevného zobrazení dosti podobně jako hlavní fotoaparát, nicméně je zde vidět mírná neostrost v rozích. Stále se však jedná o povedené snímky s dobrou barevnou dynamikou. Oběma senzorům by nicméně slušelo přidat trochu na světelnosti, což může opravit některá z následujících aktualizací.

Sestavu zadních fotoaparátů završuje 2Mpx monochromatický senzor, který je zde prakticky k ničemu, pokud neholdujete černobílým filtrům. Skrze hlavní senzor lze alespoň fotit makrosnímky. Aplikace fotoaparátu zároveň nabízí poměrně zajímavé režimy, kupříkladu mikrofilm, sportovní režim, časosběr nebo noční panoramata.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný zoom (zdroj: Cnews)

Kde všechny fotoaparáty ztrácí, jsou noční fotky. Ty nevypadají nikterak oslnivě a co do kvality je lze srovnávat s levnými telefony nižší střední třídy.

Ultraširokoúhlý fotoaparát s nočním režimem (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát s nočním režimem (zdroj: Cnews) 2násobný zoom s nočním režimem (zdroj: Cnews)

Dostáváme se k hlavnímu taháku fotoaparátů Aura Light. Kruhovité osvětlení nabízí nastavitelnou teplotou barev a má za úkol oživit fotky, u kterých je třeba použití přisvětlovacího LED světla. Aura Light dokáže rovnoměrně rozprostřít světlo a vytvořit tak příjemný trojrozměrný světelný efekt. A nutno podotknout, že se mu to skutečně daří, jak je vidět z pořízených fotografií. V aplikaci fotoaparátu je možné Aura Light ponechat zapnutý, volit si teplotu barev nebo nechat výběr správné barevné teploty na smartphonu.

Noční foto s obyčejným bleskem (zdroj: Cnews) Noční foto s Aura Light (teplé barvy) (zdroj: Cnews) Noční foto s Aura Light (studené barvy) (zdroj: Cnews)

Vivo V29 dokáže natáčet video až ve 4K rozlišení při 30 fps, a to jak na zadním, tak i na selfie fotoaparátu. Přítomnost optické stabilizace obrazu při natáčení rozhodně potěší stejně jako režim mikrofilm, který vám z krátkých nahrávek vytvoří poměrně originální video například na sociální sítě.

Závěr:

Nový Vivo V29 přichází jako důstojné pokračování v pěkném kabátku a s rozumnou výbavou. Za startovní cenu 11 990 Kč dostanete smartphone s krásnými zády, dostačujícím výkonem a fotoaparáty, které za denního světla dokáží produkovat velmi pěkné a realistické snímky. Staronové Aura Light naposledy použité v modelu V27 prošlo vylepšením a vyloženě vybízí k experimentování.

Maličko horší výdrž částečně zachraňuje podpora 80W rychlonabíjení. Co je však ostuda, je absence stereozvuku. Rovněž mírně zamrzí slabší softwarová podpora. I přesto se ale jedná o povedený smartphone, který až na drobné chybky mohu doporučit těm, které zaujal Aura Light a kteří chtějí za rozumné peníze rozumný smartphone.