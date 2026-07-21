Výkon jako M3 Max nebo Zen 5: Arm procesor pro osobní počítače od Nvidie otestován v Cinebench

Koncem minulého týdne se na internetu objevil nový (a zajímavý) uniklý benchmark zatím nevydaného procesoru AMD pro notebooky s novou architekturou Zen 6. Shodou okolností se ale tento měsíc vynořil také test výkonu procesoru, který sice už byl oznámen, ale také ještě asi uplyne dost času, než reálně vyjde: Arm procesoru RTX Spark, kterým se Nvidia pokusí proniknout na trh notebooků s Windows coby konkurence čipů AMD a Intel.
RTX Spark alias N1X v Cinebench
Na fóru techPowerUp se tento měsíc uživatel s přezdívkou Fouquin vytasil se vzorkem procesoru RTX Spark (který ovšem označuje jeho dříve používaným neoficiálním jménem N1X). Dostal se k něm prostřednictvím notebooku Surface Laptop Ultra, který Microsoft s procesorem Nvidie plánuje vydat.
V tomto vzorku notebooku je plná verze procesoru s 20 jádry (10× velké či prime jádro Cortex-X925, 10× prostřední či malé jádro Cortex-A725). Procesor je detekován s označením „JMJWOA-Generic-CPU“, což se pravděpodobně u finálních modelů změní, a hlášena je frekvence 1,01 GHz, což je ale chybná detekce. Ve skutečnosti by procesor měl běžet na správných taktech.
Podle autora úniku má procesor v základním režimu TDP 37,5 W / 64 W (čísla nejspíš znamenají trvalý limit spotřeby a krátkodobější boostový limit spotřeby). Lze však zapnout režim High Performance, který Fouquin použil pro testy výkonu. Tento režim nastaví limity na 80 W / 95 W, což ale nebylo možné reálně dosáhnout s chlazením daného notebooku. Podle Fuiquina v tomto režimu spotřeba při zátěži dosáhla téměř 50 W při frekvenci 2,8 GHz na obou klastrech jader, které procesor RTX Spark (respektive i GB10, což je stejný čip) má.
Fouquin na notebooku otestoval nejprve Cinebench 2024, což byl ovšem test x86 verze programu v emulaci Prism. To vede k výrazně sníženému výkonu, než kdyby byla použita existující Arm verze benchmarku. Skóre bylo 67 bodů v jednom vlákně a 799 bodů mnohovláknově.
Později se ale podařilo rozběhnout i Arm verzi Cinebench 2026, která ze začátku vždy padala v 76 % průběhu. Fouquin ji spustil s regulérním nastavením vyžadujícím minimálně 10minutový běh, což má snížit dopad krátkodobého boostování. Výsledné skóre (při zmíněné spotřebě téměř 50 W a taktu 2,8 GHz) je 5771 bodů v mnohovláknovém testu. Jednovláknový výkon byl dosažen ve výši 540 bodů.
Toto skóre je zhruba kolem úrovně desktopového procesoru AMD Ryzen 7 9700X (s osmi jádry Zen 5 a 65W TDP / 88W spotřebou v boostu), Intel Core Ultra 5 245K nebo staršího šestnáctijádra Ryzen 9 5950X. Nebo procesoru Apple M3 Max s 14 jádry (výsledky si bereme z tohoto žebříčku daného dohromady webem ComputerBase). M3 Max má i verzi s 16 jádry, která je rychlejší. Na druhou stranu je možné, že s výkonnějším chlazením by dokázal jít výš i RTX Spark.
Jednovláknové skóre je zdá se lehce pod úrovní procesorů Apple generace M3 (541–556 bodů, výsledky se různí) a také zhruba na úrovni, které dosahují desktopové procesory AMD s jádry Zen 5 jako je Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X – nebo Intel Core Ultra 7 265K či Intel Core i9–14900K.
Jde samozřejmě jenom o jeden konkrétní benchmark (navíc v jednom konkrétním notebooku), takže ho nelze brát jako nějaké univerzálně platné výkonnostní zařazení procesoru RTX Spark proti konkurenci. Jde jen o dílčí výsledek v tomto konkrétním softwaru a navíc nevíme jistě, zda se do vydání ještě s novějším firmwarem nepodaří výkon o něco zlepšit. Je to ale každopádně zajímavé „preview“ toho, co se od RTX Sparku dá čekat.
Zdroje: techPowerUp fórum (1, 2), VideoCardz