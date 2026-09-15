Výkonné herní GPU integrované přímo v procesoru? Intel zrušil desktopové Nova Lake s velkou grafikou

Před časem prosákly zprávy, že v příští generaci procesorů Core Ultra 400 pro desktop chystá Intel CPU s velmi výkonnou integrovanou grafikou. Mělo jít o konfiguraci s 12 Xe Core (1536 shadery), stejně silnou, jako mají nejvýkonnější procesory Panther Lake pro notebooky – a výrazně rychlejší, než může nabídnout jakékoli desktopové APU od AMD. Teď se ale dozvídáme, že bohužel byl zrušen. Ovšem podobné „APU“ se snad uskuteční později.
APU od Intel nejdřív v generaci Razor Lake?
Nyní je situace s integrovanými GPU Intelu taková, že nejvýkonnější konfigurace s 12 Xe Core / 1536 shadery architektury Xe3 je k dispozici jen v procesorech pro notebooky v pouzdru BGA pájeném na desku, kde se mohou opírat o paměti LPDDR5X s vysokou propustnosti. V generaci Nova Lake ale podle dosti spolehlivého leakera Jaykihna měl existovat také desktopový procesor pro socket LGA 1954 generace Nova Lake s takovouto konfigurací – měl mít 12 Xe Core, ale už s vylepšenou architekturou Xe3P. Grafický výkon tak mohl být i vyšší (spolu s vyššími takty možnými v desktopu), byť pomalejší paměti DDR5 by možná zase představovaly určité zhoršení.
Procesor s integrovaným GPU, na němž opravdu půjde hrát. Intel plánuje desktopové APU s výkonnou grafikou
Jaykihn nyní na bývalém Twitteru sdělil, že v rámci generace Nova Lake (tedy Core Ultra 400, nebo možná 4000, protože značení se podle některých informací změní na čtyřciferné) je tento procesor zrušen. Naštěstí to ale není tak, že by Intel myšlenku úplně opustil. Jaykihn uvádí, že se CPU s tímto (relativně) velkým GPU objeví v následující generaci Razor Lake, což by měly být procesory Core Ultra generace 500 (nebo možná 5000).
Není to tedy konec nadějím na desktopové „APU“ s výkonnou grafikou, na kterém by se zřejmě měly dát poměrně dobře provozovat náročnější hry. Je dokonce dost pravděpodobné, že v rámci generace Razor Lake nakonec půjde o úplně stejný procesor nebo budou z části použité stejné čiplety.
Podle Jakyihna to vypadá, že původní procesor Nova Lake s 12 Xe Core mohl mít naplánováno dost pozdní vydání až ke konci generace Nova Lake. Ta nevyjde naráz. Zatímco první procesory pro nový socket LGA 1954 mají prý být už v prvním kvartálu roku 2027, výkonnější modely s 52 jádry až někdy v létě. A je možné, že verze s velkým GPU mohla také směřovat až někam na podzim nebo konec roku. Intel se tak možná rozhodl označit ji rovnou jako následující generaci, která v té době už může mít blízko k uvedení. Ačkoliv se tedy bavíme o tom, že se formálně procesor s velkým GPU opozdí o generaci, reálně může být zpoždění třeba jen pár měsíců.
Procesor s tímto velkým GPU měl používat menší CPU čiplet s 4 (velkými) jádry P-Core, 8 prostředními jádry E-Core a 4 úspornými jádry LP E-Core v SoC čipletu, celkem by tedy měl šestnáct vláken. Tato konfigurace by asi k výkonné integrované grafice měla být přiměřená.
Zda půjde nakonec o jádra Coyote Cove (P-Core) a Arctic Wolf (E-Core) z Nova Lake, nebo už se do procesoru dostane novější CPU čiplet s velkými jádry Griffin Cove, to zatím není jasné. Griffin Cove je údajně výrazně upravená architektura, v podstatě představující novou generaci, takže by mohla mít zajímavě zlepšený výkon. Je ale dost možné, že čiplety v procesoru budou pořád ty stejné a reálně půjde o stejný návrh, zamýšlený pro generaci Nova Lake. GPU čiplet zůstane stejný skoro určitě, protože novější architekturu než Xe3P nejspíš Intel ještě mít nebude.