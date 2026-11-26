Od 18. února 2027 se v Evropské unii začne uplatňovat článek 11 nařízení o bateriích a odpadních bateriích (EU) 2023/1542. Výrobci, kteří prodávají zařízení se zabudovanou přenosnou baterií, tak musí zajistit, aby si ji uživatel mohl kdykoliv během životnosti výrobku sám vyndat a vyměnit. Povinnost se týká celé baterie, nikoliv jednotlivých článků. Na zařízení, která už jsou v prodeji, se pravidla zpětně nevztahují.
Žádný návrat k odklápěcím krytům
Neznamená to ale, že by se telefony vracely s odnímatelným zadním krytem. Nařízení lepidla jako taková nezakazuje. Baterii musí jít vyjmout komerčně dostupným nářadím a speciální nástroje jsou přípustné jen tehdy, když je výrobce přibalí zdarma. K demontáži naopak nesmí být potřeba značkové nástroje, teplo ani rozpouštědla. Výrobci tak mohou sáhnout po šroubcích, zacvakávacích mechanismech nebo vytahovacích lepicích páskách. K výrobku navíc musí přiložit návod k výměně, který musí zůstat trvale dostupný i online.
Náhradní baterie musí být k dispozici nejméně pět let od uvedení poslední jednotky modelu na trh, a to za přiměřenou cenu pro servisy i koncové uživatele. Software přitom nesmí bránit výměně za jinou kompatibilní baterii.
Odolné telefony mohou zůstat zalepené
U chytrých telefonů a tabletů ale hraje roli i nařízení o ekodesignu (EU) 2023/1670, které platí už od 20. června 2025. To vyžaduje, aby baterie vydržela alespoň 800 cyklů s 80 % zbývající kapacity. Náhradní baterie navíc musí výrobce dodávat nejméně sedm let od ukončení prodeje modelu.
Zároveň ale nabízí výjimku. Baterii smí výrobce poskytovat pouze odborným opravnám, pokud splní tři podmínky najednou:
- po 500 cyklech zůstane baterii alespoň 83 % kapacity,
- vydrží 1 000 cyklů s minimálně 80 % kapacity,
- telefon má krytí IP67.
Řada odolných vlajkových telefonů si tak zalepenou konstrukci nejspíš ponechá.
Hodinky, hračky i kuchyňské teploměry na výjimku
Seznam výjimek se mezitím rozrostl. Komise 14. července přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2026/1770, které vyšlo v Úředním věstníku 22. října a v platnost vstoupilo 11. listopadu. Výjimka se týká těchto zařízení:
- nositelná elektronika, která je příliš malá na bezpečnou výměnu baterie nebo má utěsněné pouzdro,
- elektrické hračky, a to do 31. července 2030,
- bezdrátové teploměrové sondy pro přípravu jídla,
- zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu,
- dávkovače léků nošené na těle,
- telematické jednotky na střechách zemědělských a stavebních strojů.
Baterii v nich ale stále musí umět vyměnit nezávislý odborník.
Výrobci už reagují
Nová pravidla se už promítají do konkrétních produktů. Nintendo začalo v Evropě prodávat upravenou Switch 2. K baterii se dostanete po sundání zadního krytu, který drží běžné křížové šroubky nezakryté samolepkami, a odpadá i kovové stínění. Kapacita přitom klesla zhruba o 1 %, z 5 220 na 5 172 mAh. Podle iFixitu Nintendo zároveň po polovině února 2027 stáhne z evropských obchodů osm starších produktů.
Po eDokladech přijde Valetka. Češi dostanou už příští rok aplikaci pro prokázání totožnosti v celé EU
Vyměnitelnou baterii mají také nové Kindly, které Amazon představil 1. října. Stránka podpory Amazonu ji uvádí u modelů Kindle (2026), Kindle Aluminum (2026) a Amazon Kids Kindle (2026). V bezpečnostních informacích ale Amazon doporučuje nechat výměnu na kvalifikovaném servisu. Zda se vyměnitelné baterie dostanou i do zařízení mimo EU, záleží na výrobcích. Nintendo například nabídne vyměnitelné baterie pouze u evropských verzí.
zdroje: Úřední věstník Evropské Unie (1, 2, 3), Evropská komise, iFixit, Smhn