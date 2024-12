Vyšší střední třída nové generace grafik Nvidia: Specifikace GeForce RTX 5070 a RTX 5070 Ti

Na leden se chystá vydání prvních grafik Nvidia nové generace Blackwell. Měly by to být GeForce RTX 5080 a RTX 5090 (v tomto pořadí), ale dost rychle prý budou následovat také o něco levnější modely GeForce RTX 5070 Ti a GeForce RTX 5070, které tak snad nejsou daleko. Teď k nim prosákly specifikace včetně spotřeby a počtu výpočetních jednotek, takže už chybí v podstatě jenom údaje o frekvencích a ceny.

Tyto informace vydal leaker Kopite7kimi na bývalém Twitteru (což je asi nejspolehlivější zdroj drbů o Nvidii) tak trochu jako vánoční dárek (dne 25. 12.). Přichází to krátce před prezentací Nvidie na CES 2025, kde budou specifikace prvních modelů zřejmě už oficiálně potvrzené – ne ale nutně těchto dvou modelů.

GeForce RTX 5070 Ti

Výkonnější z obou karet se poněkud umravnila spotřebou proti dříve zvažovaným vyšším hodnotám. Podle starších zpráv měla tato grafika mít spotřebu 350 W, což ale nyní Kopite7kimi zkorigoval na 300 W (není tedy zřejmě pravdivá předchozí zpráva mluvící o 285 W, která byla od webu WCCFtech). Tato finální spotřeba je ale stále 15W navýšení proti TDP modelu RTX 4070 Ti generace Ada.

Co zůstává, je počet výpočetních jednotek – 8960 shaderů (70 bloků SM). Použitý je čip GB203, tedy stejný, jaký bude v GeForce RTX 5080. V této kartě má konfiguraci GB203–300-A1. Karta používá PCB označené PG147-SKU60.





Karta bude využívat plné 256bitové paměťové rozhraní čipu, na kterém bude osazená paměť GDDR7 v kapacitě 16 GB. Kopite7kimi zatím neuvádí frekvenci paměti. Většina modelů má mít podle jiných zdrojů paměti na taktu 28,0 GHz (což by dávalo propustnost 896 GB/s), z čehož se bude vymykat model RTX 5080 s vyšším taktem 30,0 GHz (efektivně).

Jaký bude přibližně výkon, zatím není řečeno. Ještě neznáme ani ceny, které bývají jednou z posledních věcí, které firmy uzavírají.

GeForce RTX 5070

Nižší model bude už obsahovat GB205, což je třetí čip v řadě (GB204 neexistuje). Podle Kopite7kimiho v něm bude aktivních 48 bloků SM, tedy 6144 shaderů. Je to o pár jednotek méně, než uváděly první informace (tehdy se mluvilo o 6400 shaderech čili 50 SM). Tato konfigurace se jmenuje GB205–300-A1.

Nvidia má zřejmě navržená dvě PCB, protože karta je označená jako design PG146-SKU70 i PG147-SKU70. Jeden by možná mohl být pro kartu Founders Edition od Nvidie, jeden pro karty partnerů. Mohlo by jít i o odlišení dvou různých PCB, z nichž jedno by například mohlo mít napájení obvyklými 8pinovými konektory místo 12+4piny 12V-2×6.

GeForce RTX 3070 Autor: Nvidia

Karta má jen 192bitové paměti (dle očekávání pro čip GB205), které budou typu GDDR7, v kapacitě 12 GB. Pokud předpokládáme efektivní takt 28,0 GHz, byla by propustnost 672 GB/s. Frekvence pamětí ani frekvence jádra ale ještě nejsou potvrzené.

Uvedena je ale spotřeba – tato grafika má údajně mít TDP 250 W. To samozřejmě platí pro referenční karty, zatímco modely přetaktované z továrny obecně mohou mít spotřebu navýšenou, čímž se navyšuje i výkon GPU. 250W spotřeba by byla relativně vysoký skok proti 200 W u GeForce RTX 4070. Je to při poměrně podobném počtu výpočetních jednotek. Bude zajímavé vidět, jak bude vypadat výkon oproti modelu RTX 4070 Super, který dostal o dost víc výpočetních jednotek (56 jednotek SM, 7168 shaderů).

Podle předchozích zvěstí tyto grafiky mohou vyjít netypicky rychle po prvních modelech, takže je možná uvidíme pořád v prvním kvartálu roku 2025, možná jen týdny po vydání prvních dražších karet.

Zdroje: Kopite7kimi (1, 2)