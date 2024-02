Vytoužené CPU Intel bez malých jader? Nové herní procesory pro LGA 1700 možná mají 12 P-Core

Minulý týden přišla nečekaná zpráva, že ačkoliv letos Intel vydá čerstvou desktopovou platformu LGA 1851 se zbrusu novými procesory Arrow Lake, jako zálohu nebo doplněk k tomu chystá i další refresh procesorů Raptor Lake. Tyto čipy nazvané Bartlett Lake ale ještě mohou být mnohem zajímavější, než by se z toho čekalo. Možná je v nich totiž úplně nový výkonnější čip bez E-Core zaměřený na herní výkon, který by stále běžel na socketu LGA 1700.

Se zprávou o tom, že Intel chystá procesory Bartlett Lake představující další pokračování generace Raptor Lake, přišel minulý týden youtuber RedGamingTech. Má podle něj jít o levnější doplněk k desktopovým procesorům Arrow Lake, respektive má být levnější celá platforma díky deskám se socketem LGA 1700, ne nutně procesory samotné. A tyto procesory mají být zaměřené na herní desktopové počítače.

Nyní RedGamingTech dodal další informace o tom, co by Bartlett Lake mohlo být zač. Minule jsme uváděli, že by to měly být prostě přeznačené procesory Raptor Lake používající stejné čipy, takže se na nich kromě spotřeby, taktů a podobných parametrů nemůže mnoho změnit. Podle RedGamingTech ale některé zdroje mluví o alternativní možnosti, která by byla zajímavější – totiž že Bartlett Lake bude nový čip a šlo by spíše o něco, jako bylo osmijádro Cofee Lake Refresh (Core i9–9900K) následující po prvním šestijádrovém Coffee Lake (Core i7–8700K).

12jádrové Raptor Lake bez big.LITTLE?

Toto zatím není nějak šířeji potvrzené, takže tuto informaci berte s rezervou. RedGamingTech ale uvádí, že dle některých jeho zdrojů je Bartlett Lake separátní čip, byť má stejnou architekturu jader, stejný výrobní proces a „stejnou prstencovou sběrnici“. Nicméně tento čip by měl mít jen samá velká jádra neboli P-Core, bez malých/efektivních jader E-Core. Počet má být 12 jader / 24 vláken. Toto by asi řadu lidí, kterým se hybridní koncepce nelíbí, potěšilo.





E-Core fungují tak, že jsou vždy spojená po čtyřech do jednoho klastru, který v procesoru nahrazuje jedno velké jádro s jednou zastávkou (připojením) na prstencové směrnici. Raptor Lake s 8+16 jádry má čtyři klastry E-Core. Teoreticky se tedy dá udělat to, že vezmete návrh čipu Raptor Lake a nahradíte všechny čtyři klastry zpět velkým jádrem, čímž dostanete konfiguraci 12+0 nebo po staru 12c/24t.

Jak už bylo řečeno, Bartlett Lake údajně míří na herní počítače. Ve hrách se E-Core v hybridních procesorech moc nechytají, ale přidání dalších P-Core k nynějším osmi by možná pozitivní efekt mít mohlo, byť třeba jen v některých hrách a v budoucích titulech.

To, že by se Intel obtěžoval s novým čipem je překvapivé, i když možná ony případy Coffee Lake Refreshe, Comet Lake a Rocket Lake ukazují, že když se chce Intel jistit proti selhání nové generace výrobního procesu, je ochotný toto udělat. Podle RedGamingTechu je možná Bartlett Lake, pokud je to opravdu 12(P-)jádrový procesor, čipem, který není určen jen pro desktop, ale byl zamýšlený také do síťové infrastruktury a embedded, tedy pro divizi NEX (Network and Edge). Šlo by tedy současně o takovou lowendovou serverovou platformu, použitelnou v NAS a podobně (v tomto případě by nemusel obsahovat integrovanou grafiku a multimediální blok, což by zlevnilo výrobu).

Intel Xeon D-1600 (Hewitt Lake). Je možné, že 12jádrový čip, z kterého se má stát Bartlett Lake-S, byl původně zamýšlen do stejné produktové kategorie, jsou obsazovaly Xeony D Autor: Intel

Je možné, že použití v desktopových LGA 1700 deskách v roli herního procesoru přišlo až sekundárně, nebo při návrhu tohoto čipu byly zvažovány obě možnosti. To se Intelu může hodně vyplatit, kdyby mělo Arrow Lak problémy s herním výkonem, například kvůli nízkým frekvencím, což trápí jeho předchůdce Meteor Lake.

Zatímco by 12+0 procesor mohl být zajímavý pro hráče, asi by na druhou stranu ztratil na celkovém mnohovláknovém výkonu. Asi si vzpomínáte, že hybridní koncepce Intelu je v podstatě o tom, že je v procesoru část „pozic“ pro jednotlivá jádra obsazena místo jednoho jádra P-Core klastrem čtyř E-Core, který nezabírá o moc více místa a používá stejnou jednu zastávku na prstencové sběrnici. Vtip je v tom, že ačkoliv je tím CPU ochuzeno o jedno P-Core, jeho mnohovláknový výkon zhruba odpovídá dvěma E-Core. Ovšem do procesoru přibyla čtyři, takže získáváte mnohovláknového výkonu víc.

Pokud by Bartlett-Lake opravdu bylo čistě P-Core konfigurací, šlo by přesně opačným směrem, dá se tedy očekávat, že neherním výkonem bude zhruba konkurovat jen 8+8 procesorům Raptor Lake/Alder Lake, ne nejvýkonnějším 8+16jádrům. Nicméně, Intel by teoreticky mohl znovu zapnout AVX-512, čímž by toto v některých aplikacích mohl trošku vynahradit. Zda k tomu bude firma ochotná po tom, jak úporně blokovala zapínání AVX-512 u Alder Lake, to je otázka.

Znovu ale zopakujeme, že toto je asi zatím brát s rezervou, pořád se asi může ukázat, že nakonec je Bartlett lake stejný čip jako Raptor Lake (refresh) a ze zabijačky E-Core nic nebude. Také prý ještě není na 100 % rozhodnuto, že Bartlett Lake do desktopu bude vydáno. Pokud by se ale potvrdilo, že jde o 12c/24t variantu Raptor Lake, mohlo by to ještě být hodně zajímavé.

Zdroj: RedGamingTech