Vyžene Nvidia z trhu s počítači Intel a AMD? Výrobce grafik chystá ARM procesory a jsou blízko

Minulý týden byl ve znamení notebooků s ARM procesory ve spojení s platformou Copilot+ PC od Microsoftu, což v tuto chvíli znamená konkrétně čip Snapdragon X Elite od Qualcommu. Ovšem brzy by se mohlo mezi „WoA“ notebooky (Windows on ARM) objevit více možností. A zřejmě to také bude příležitost pro Nvidii uzmout si kus trhu s počítači notebooky. Chystá totiž vlastní výkonný ARM procesor, který oživí přerušenou linii čipů Tegra.

Informace v tomto duchu se objevily před časem od Reuters. Nyní byly podle všeho potvrzeny. Bloomberg měl minulý týden interview se CEO Dellu a také Jen-Hsun Huangem, zakladatelem a šéfem Nvidie. V tomto rozhovoru byla položená otázka, zda se Nvidia také chystá vstoupit na trh AI PC (či teď primárně asi Copilot+ PC).

Odpověď nebyla přímo ano, ale implikace jsou v podstatě jasné, CEO Intelu totiž řekl, že na tuto otázku bude mít odpověď příští rok, což pravděpodobně znamená, že ARM procesor od Nvidie je chystaný právě na rok 2025. Spekuluje se, že exkluzivní smlouva Microsoftu s Qualcommem odpovědná za to, že zatím bylo „WoA“ jen na procesorech Snapdragon, vyprší letos, takže příští rok dostanou příležitost všichni možní konkurenti.

Procesor chystaný Nvidií by mohl mít vzhledem k tomu, že má firma silné zázemí v GPU, také za cíl použití v herních handheldech. Sice se na první pohled může zdát, že ARM není pro hry vhodná platforma, protože jsou výkonově náročné a většina starších titulů nebude nikdy portována, není to však zas tak důležitá překážka. Pro hry totiž aspoň ve většině titulů není až tak důležité, jak rychlé je CPU, spíše jsou limitované na straně GPU a to znamená, že běh herní binárky přes emulátor Prism překládající x86 kód na ARM nemusí moc vadit.





Ovladače GPU od Nvidie už budou nativní a samotné grafické úkoly pro GPU už nejsou cílené na x86 platformu, ale GPU je bude zpracovávat nativně, a tedy bez postihu na výkonu. Překážkou nicméně mohou být DRM a ochrany před cheatováním, které nebudou fungovat, pokud potřebují x86 ovladač.

Nicméně podle CEO Dellu by procesor mohl vedle handheldů mít i použití v šířeji mířených noteboocích a bude zajímavé vidět, co z této iniciativy povstane. Určitým důvodem k obavám může být to, že Nvidia si v samostatných GPU tlačí dost vysoké marže, takže tyto notebooky asi nebudou z těch naplňujících naděje, že by stroje s ARM čipem mohly být levnější než standardní notebooky na bázi procesorů Intelu a AMD.

Cortex-X5, možná výroba u Intelu?

Parametry procesoru zatím nejsou známé. AGF na Twitteru tvrdí, že by měl mít klastr s jádry ARM Cortex-X5 (ne tedy s vlastní architekturou Nvidie). To je jádro s kódovým označením Blackhawk, které je údajně ARMem vyvíjeno s cílem smazat, nebo aspoň jakžtakž dohnat výkon CPU jader Applu, za nimiž Cortexy v uplynulých letech dost zaostávaly.

Mohlo by tedy být značně výkonné a být konkurenceschopné i proti Snapdragonu X Elite, který má zřejmě jednovláknový výkon někde mezi Apple M3 a M4 (soudě podle výsledků v Geekbench 6). Tedy pokud se ARMu podaří interně proklamovaného cíle dosáhnout. To není tak jisté, před časem se objevily zprávy, že jádro má možná určité problémy.

Procesor by dále dle AGF měl mít paměti LPDDR6 (což by znamenalo, že už v roce 2025 budou přichystané k nástupu na trh, což je něco, což zatím jistě nevíme). Tyto paměti mají být přímo na pouzdru SoC ve stylu Applu nebo čipletovém procesoru Lunar Lake, což má být energeticky nejefektivnější procesor x86 od Intelu, namířený proti těmto ARMům.

AGF také ale píše, že procesor bude používat 3nm proces TSMC (N3P). Nicméně to zase rozporuje další twitterový leaker Kepler_L2, podle kterého Nvidia neplánuje výrobu v TSMC, ale u Intelu na jeho 3nm procesu (Intel potřebuje zákazníky, a tudíž by mohl Nvidii také dát podbízivou cenu). Zde těžko říct, jak dobré zdroje ke svým tvrzením oba twitteristi mají, ale pokud má Kepler_L2 pravdu, může to znamenat, že i použití LPDDR6 a/nebo použití Cortexu-X5 nejsou pravdivé a jde o spekulaci nebo omyl.

Samotný projekt ARM procesoru, kterým by Nvidia mohla nastoupit do soutěže o handheldová herní zařízení a notebooky kategorie herních laptopů nebo Copilot+ PC, by ale měla být hotová věc. Vzhledem k přitakání Dellu už je asi projekt za fází, kdy by si ho Nvidia mohla rozmyslet s tím, že do PC nechce.

Byl by to návrat po více jak deseti letech od nespěšného pokusu s tablety Surface RT poháněnými procesorem Tegra 3. Nyní by ale měly ARM procesory Nvidie mít lepší šanci jak vzhledem k výkonu jader ARM Cortex, které v nich budou, tak zejména ve výrazně lepší softwarové stránce.

Zdroje: VideoCardz, AGF, Kepler_L2 (1, 2)