Zapomeňte na nabíječku. Nový telefon od Nokie vydrží přes měsíc a funguje jako powerbanka

Finské HMD Global přichází na trh s netradiční, avšak zcela praktickou novinkou. Nový tlačítkový telefon Nokia 300 Charge totiž poslouží jako záložní telefon a powerbanka v jednom.
Výdrž přes 40 dnů a nabití další zařízení
Základem telefonu je vyměnitelný akumulátor s kapacitou 3 700 mAh. Na jedno nabití má podle výrobce zvládnout více jak 40 dnů v pohotovostním režimu nebo až 37 hodin telefonování. Přes USB-C však dokáže energii posílat dál, takže jej můžete použít i jako záložní powerbanku s výkonem 10 W pro nabití sluchátek či smartphonu.
Nokia 300 Charge je jinak klasickým tlačítkovým telefonem s 2,4" QVGA displejem, jednoduchým fotoaparátem, 4 MB RAM a 4MB interním úložištěm. To lze rozšířit pomocí microSD karty o dalších 32 GB. Telefonu nechybí tradiční 3,5mm jack pro sluchátka a také LED svítilna, která má být až čtyřikrát jasnější než u modelu Nokia 105.
Přes svoji baterii si telefon zachovává poměrně kompaktní rozměry 136 × 55 × 15 mm a hmotnost 138 gramů. Problém může být pouze podpora 2G sítí, kterou u nás v následujících letech čeká postupné vypínání. Cena telefonu je stanovena na přibližně 700 korun. HMD Global jej uvádí na svém webu, evropská cena ani termín ale zatím nejsou známé.
zdroj: Nokia