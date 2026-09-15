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Zapomeňte na nabíječku. Nový telefon od Nokie vydrží přes měsíc a funguje jako powerbanka

Dominik Dobrozenský
Dnes
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Nokia 300 Charge poslouží v nouzi jako powerbanka
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge poslouží v nouzi jako powerbanka
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge
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Nokia představila tlačítkový telefon s velkou baterií, který vydrží týdny na jedno nabití a v nouzi dokáže posloužit i jako záložní powerbanka.
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Finské HMD Global přichází na trh s netradiční, avšak zcela praktickou novinkou. Nový tlačítkový telefon Nokia 300 Charge totiž poslouží jako záložní telefon a powerbanka v jednom.

Výdrž přes 40 dnů a nabití další zařízení

Základem telefonu je vyměnitelný akumulátor s kapacitou 3 700 mAh. Na jedno nabití má podle výrobce zvládnout více jak 40 dnů v pohotovostním režimu nebo až 37 hodin telefonování. Přes USB-C však dokáže energii posílat dál, takže jej můžete použít i jako záložní powerbanku s výkonem 10 W pro nabití sluchátek či smartphonu.

Nokia 300 Charge je jinak klasickým tlačítkovým telefonem s 2,4" QVGA displejem, jednoduchým fotoaparátem, 4 MB RAM a 4MB interním úložištěm. To lze rozšířit pomocí microSD karty o dalších 32 GB. Telefonu nechybí tradiční 3,5mm jack pro sluchátka a také LED svítilna, která má být až čtyřikrát jasnější než u modelu Nokia 105.

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Přes svoji baterii si telefon zachovává poměrně kompaktní rozměry 136 × 55 × 15 mm a hmotnost 138 gramů. Problém může být pouze podpora 2G sítí, kterou u nás v následujících letech čeká postupné vypínání. Cena telefonu je stanovena na přibližně 700 korun. HMD Global jej uvádí na svém webu, evropská cena ani termín ale zatím nejsou známé.

zdroj: Nokia

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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Jako 2g telefon v roce 2026 je fakt vtipný. O tom foťáku nemluvě. Za své prachy dostanete jen těžkou budoucí mp4 s velkou baterkou ale malou pamětí.
rapanui5


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