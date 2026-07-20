Cnews.cz  »  Internet

Internet

Zapomeňte na přeplněné pokladny. Kaufland testuje chytré nákupní vozíky, které změní váš způsob nakupování

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kaufland testuje chytré nákupní vozíky Autor: retail-optimiser.de
Kaufland testuje chytré nákupní vozíky
Chytré nákupní košíky s integrovaným skenerem a dotykovým displejem zrychlí a zpříjemní zákazníkům nákup. V budoucnu by se mohly objevit také v českých prodejnách.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Prodejci stále hledají nové způsoby, jak zákazníkům zpříjemnit a zrychlit nakupování. Zatímco Albert nasazuje automatické rozpoznání zboží na samoobslužných pokladnách, Kaufland přichází s dalším technologickým vylepšením. V Německu začal testovat chytré nákupní vozíky, které mají celý proces nákupu výrazně zjednodušit.

Kamery na vozících v hlavní roli

Novinka spočívá v nákupním vozíku vybaveném dotykovým tabletem a integrovaným skenerem. Zákazníci už během nákupu načítají zboží přímo do košíku, takže není zapotřebí nic držet v ruce (například ruční skener) nebo zboží znovu vyndávat u pokladny. Po ukončení nákup zaplatíte přímo u košíku a můžete odejít.

Chytrý nákupní vozík obsahuje dotykový tablet a skener

Chytrý nákupní vozík obsahuje dotykový tablet a skener

Autor: retail-optimiser.de

Chytré košíky zatím procházejí pilotním testováním v německé pobočce Kauflandu v Jettingen-Oberjettingen v Bádensku-Württembergu. Jde pouze o první testovací provoz, pokud se ale osvědčí, lze očekávat postupné nasazování i do dalších zemí, včetně České republiky.

Školení Hacking

Současná verze má však jednu slabinu. Košíky totiž zatím neobsahují váhový systém, který by kontroloval, zda se do něj náhodou „nezatoulaly“ další položky. Přidání takové technologie by ale zvýšilo hmotnost košíků, což obzvláště pro něžné pohlaví nebo velké nákupy nemusí být úplně ideální. Jak Kaufland tuto překážku vyřeší, zatím není jasné.

zdroj: Chip.de, Retail Optimiser

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Plánujete nakupovat z Číny i po zadevení cla?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz