Zapomeňte na přeplněné pokladny. Kaufland testuje chytré nákupní vozíky, které změní váš způsob nakupování

Prodejci stále hledají nové způsoby, jak zákazníkům zpříjemnit a zrychlit nakupování. Zatímco Albert nasazuje automatické rozpoznání zboží na samoobslužných pokladnách, Kaufland přichází s dalším technologickým vylepšením. V Německu začal testovat chytré nákupní vozíky, které mají celý proces nákupu výrazně zjednodušit.
Kamery na vozících v hlavní roli
Novinka spočívá v nákupním vozíku vybaveném dotykovým tabletem a integrovaným skenerem. Zákazníci už během nákupu načítají zboží přímo do košíku, takže není zapotřebí nic držet v ruce (například ruční skener) nebo zboží znovu vyndávat u pokladny. Po ukončení nákup zaplatíte přímo u košíku a můžete odejít.
Chytré košíky zatím procházejí pilotním testováním v německé pobočce Kauflandu v Jettingen-Oberjettingen v Bádensku-Württembergu. Jde pouze o první testovací provoz, pokud se ale osvědčí, lze očekávat postupné nasazování i do dalších zemí, včetně České republiky.
Současná verze má však jednu slabinu. Košíky totiž zatím neobsahují váhový systém, který by kontroloval, zda se do něj náhodou „nezatoulaly“ další položky. Přidání takové technologie by ale zvýšilo hmotnost košíků, což obzvláště pro něžné pohlaví nebo velké nákupy nemusí být úplně ideální. Jak Kaufland tuto překážku vyřeší, zatím není jasné.
zdroj: Chip.de, Retail Optimiser