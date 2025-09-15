Zapomeňte na Speedtest: Windows 11 dostane vlastní měření rychlosti

Jedna z dalších funkcí, které Microsoft připravuje pro Windows 11, přinese měření rychlosti internetu. Podle všeho se dostane přímo na hlavní systémový panel, kde bude po ruce v nabídce pro správu sítí. Měření tak bude vždy dostupné bez nutnosti využívat služby třetích stran či doplňky do prohlížeče.
Funkce se objevila v novém sestavení Windows 11 v rámci testovacího programu Insider v kanálech Dev a Beta. Měření rychlosti půjde vyvolat pravým klepnutím na ikonu síťového připojení na systémové liště. Stejně tak by se nové tlačítko mělo objevit přímo v nabídce, v níž se nachází seznam dostupných Wi-Fi.
Protože se funkce objevila v testovacích kanálech, které obsahují sestavení v ranějších fázích vývoje, do ostré verze Windows 11 se nové měření rychlosti dostane až za několik měsíců. Rozhodně se tak nestane ve velké aktualizaci 25H2, která by na počítači měla zamířit nejpravděpodobněji na přelomu září a října.
Ta bude funkčně stejná jako současná verze a čekat tak budeme i na další novinky, které jsou potvrzeny: herní režim pro handheld konzole, nová nabídka Start s rozšířenou správou připojeného telefonu nebo přepracované rozpoznávání hlasových povelů.
Pokud byste přece jen nechtěli čekat na oficiální zavedení měření internetu ve Windows 11, již nyní taková možnost existuje. Měření lze zprovoznit v rámci balíčku PowerToys, kam letos přibyl plugin od společnosti Ookla, provozující nejznámější měření internetu na webu Speedtest.net. Pokud si plugin do PowerToys nainstalujete, test internetového připojení bude možné spustit pouhým zadáním příkazu spt.
