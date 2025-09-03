Cnews.cz  »  Software  »  Windows 11 25H2 se blíží. Velké novinky nečekejte, některé funkce naopak zmizí

Software

Windows 11 25H2 se blíží. Velké novinky nečekejte, některé funkce naopak zmizí

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Windows 11 update 25H2 Autor: Ilustrace ChatGPT
Windows 11 update 25H2
Podzimní update Windows 11 25H2 se dostal do testovacího kanálu Release Preview. Microsoft zároveň potvrdil totožnou funkcionalitu s verzí 24H2.

Vydání aktualizace Windows 11 25H2 je za dveřmi a nejpravděpodobnějším termínem je konec září či začátek října. To naznačují jak spekulace, tak aktuální dodání aktualizace do kanálu Release Preview v rámci programu Insider. V tomto kanálu se updaty zpravidla objevují v okamžiku, kdy jsou připraveny na vydání mezi běžné uživatele.

Aktualizace je distribuována prostřednictvím Windows Update

Aktualizace je distribuována prostřednictvím Windows Update

Autor: Microsoft

Microsoft ve svém blogovém příspěvku potvrdil, že půjde o aktualizaci v podobě běžného servisního balíčku. To mimo jiné znamená, že update bude vyžadovat pouze jediný restart a není ohrožena kompatibilita se zařízeními, na kterých aktuálně běží verze 24H2. Tam by měla instalace proběhnout rychle a bez problémů.

Bez nových funkcí

Windows 11 25H2 má podobu tzv. eKB (Enablement package). To znamená, že aktualizace jen aktivuje novinky, které se do systému malými aktualizacemi dostaly již v minulosti. Těch ale nyní bude minimum a z uživatelského pohledu nemusí přibýt žádné nové funkce. Půjde tak spíše o opravy či velmi drobné změny v systému. Je velmi pravděpodobné, že update nepřinese žádnou větší funkci. Naopak některé komponenty systému nový update odstraní. V prvé řadě půjde o PowerShell 2.0, který Microsoft za zastaralý označil už ve Windows 10. V systému však nečekaně přežil až do aktuální verze.

zabbix_tip

Na novou verzi není třeba spěchat, ostatně současná 24H2 bude podporována minimálně do října příštího roku. Naopak pokud si toužíte vyzkoušet aktualizaci na 25H2 ještě před oficiálním uvedením, neváhejte s přihlášením do programu Insider pro kanál Release Preview. Následně si budete moci update vyžádat ruční kontrolou nových aktualizací.

Microsoft vylepšuje tmavý režim ve Windows 11. Sice malými krůčky, ale lepší než nic Přečtěte si také:

Microsoft vylepšuje tmavý režim ve Windows 11. Sice malými krůčky, ale lepší než nic

zdroj: Windows Blog

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

najde se nejaky dobrovolnik?
MurphiX

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Konec poskytování součinností v exekucích?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI