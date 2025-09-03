Windows 11 25H2 se blíží. Velké novinky nečekejte, některé funkce naopak zmizí

Vydání aktualizace Windows 11 25H2 je za dveřmi a nejpravděpodobnějším termínem je konec září či začátek října. To naznačují jak spekulace, tak aktuální dodání aktualizace do kanálu Release Preview v rámci programu Insider. V tomto kanálu se updaty zpravidla objevují v okamžiku, kdy jsou připraveny na vydání mezi běžné uživatele.
Microsoft ve svém blogovém příspěvku potvrdil, že půjde o aktualizaci v podobě běžného servisního balíčku. To mimo jiné znamená, že update bude vyžadovat pouze jediný restart a není ohrožena kompatibilita se zařízeními, na kterých aktuálně běží verze 24H2. Tam by měla instalace proběhnout rychle a bez problémů.
Bez nových funkcí
Windows 11 25H2 má podobu tzv. eKB (Enablement package). To znamená, že aktualizace jen aktivuje novinky, které se do systému malými aktualizacemi dostaly již v minulosti. Těch ale nyní bude minimum a z uživatelského pohledu nemusí přibýt žádné nové funkce. Půjde tak spíše o opravy či velmi drobné změny v systému. Je velmi pravděpodobné, že update nepřinese žádnou větší funkci. Naopak některé komponenty systému nový update odstraní. V prvé řadě půjde o PowerShell 2.0, který Microsoft za zastaralý označil už ve Windows 10. V systému však nečekaně přežil až do aktuální verze.
Na novou verzi není třeba spěchat, ostatně současná 24H2 bude podporována minimálně do října příštího roku. Naopak pokud si toužíte vyzkoušet aktualizaci na 25H2 ještě před oficiálním uvedením, neváhejte s přihlášením do programu Insider pro kanál Release Preview. Následně si budete moci update vyžádat ruční kontrolou nových aktualizací.
zdroj: Windows Blog