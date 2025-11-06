Cnews.cz  »  Internet  »  Zásilkovna kvůli problémům s doručováním zavádí tyto novinky

Internet

Zásilkovna kvůli problémům s doručováním zavádí tyto novinky

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zásilkovna otevírá Z-Boxy jiným dopravcům Autor: Zásilkovna
Zásilkovna otevírá Z-Boxy jiným dopravcům
Množící se stížnosti na kvalitu a rychlost doručování Zásilkovny řeší společnost zkrácením uložení zásilek a nastavení preferencí doručení při přesměrování.

Zásilkovna zažívá poslední týdny nápor nespokojených uživatelů, kteří si stěžují na otřesnou kvalitu doručovacích služeb. Nejčastěji zmiňují dlouhou doručovací dobu, nežádoucí přesměrování nebo v nejhorších případech přímo záměnu balíčků. Minimálně první dva problémy se nyní společnost snaží vyřešit zavedením dvou novinek.

Kratší úložní doba a větší kontrola nad přesměrováním

Od začátku tohoto týdne (3. 11. 2025) došlo ke změně úložní doby zásilek v kamenných prodejnách. Nově tam zůstanou pouze 4 dny (místo původních 7) s možností prodloužení o další 2 dny (místo původních 14). U Z-Boxů zůstává vše při starém, tedy 2 dny s možností prodloužení o den navíc.

Druhá novinka se týká přesměrování. Nově budou mít zákazníci možnost sami rozhodnout, kam bude jejich balíček přesměrován, pokud je zvolené výdejní místo plné nebo z jiného důvodu nedostupné. Dosud se o to starala automaticky Zásilkovna, což ale často znamenalo, že zásilka skončila i několik kilometrů od původní adresy.

WT100_25

Přes jakou společnost si nejčastěji necháváte doručit zásilky?

Zobraz výsledek

Tyto kroky navazují na nedávné otevření sítě Z-Boxů jiným dopravcům, přičemž jako první se připojí DPD. V kombinaci s blížící se vánoční sezónou chce Zásilkovna těmito změnami předejít zatížení svých výdejních míst a zefektivnit celý proces doručování.

zdroj: Zásilkovna

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jaký používáte antivirus?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

AI není krátkodobý výstřelek

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci do provozních modelů prostřednictvím agentické umělé inteligence

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI, obchodu se to nemusí líbit

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru