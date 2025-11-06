Zásilkovna kvůli problémům s doručováním zavádí tyto novinky

Zásilkovna zažívá poslední týdny nápor nespokojených uživatelů, kteří si stěžují na otřesnou kvalitu doručovacích služeb. Nejčastěji zmiňují dlouhou doručovací dobu, nežádoucí přesměrování nebo v nejhorších případech přímo záměnu balíčků. Minimálně první dva problémy se nyní společnost snaží vyřešit zavedením dvou novinek.
Kratší úložní doba a větší kontrola nad přesměrováním
Od začátku tohoto týdne (3. 11. 2025) došlo ke změně úložní doby zásilek v kamenných prodejnách. Nově tam zůstanou pouze 4 dny (místo původních 7) s možností prodloužení o další 2 dny (místo původních 14). U Z-Boxů zůstává vše při starém, tedy 2 dny s možností prodloužení o den navíc.
Druhá novinka se týká přesměrování. Nově budou mít zákazníci možnost sami rozhodnout, kam bude jejich balíček přesměrován, pokud je zvolené výdejní místo plné nebo z jiného důvodu nedostupné. Dosud se o to starala automaticky Zásilkovna, což ale často znamenalo, že zásilka skončila i několik kilometrů od původní adresy.
Přes jakou společnost si nejčastěji necháváte doručit zásilky?
Tyto kroky navazují na nedávné otevření sítě Z-Boxů jiným dopravcům, přičemž jako první se připojí DPD. V kombinaci s blížící se vánoční sezónou chce Zásilkovna těmito změnami předejít zatížení svých výdejních míst a zefektivnit celý proces doručování.
zdroj: Zásilkovna