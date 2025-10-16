Zásilkovna se otevírá konkurenci. Své Z-Boxy zpřístupní jiným dopravcům

Zásilkovna otevírá svou síť výdejních boxů (Z-Box) dalším dopravcům. Tento krok je součástí širší strategie skupiny Packeta, kam patří i česká Zásilkovna. Jako první do systému vstoupí DPD, v budoucnu jej budou následovat i další dopravci.
Cílem otevření Z-Boxů je efektivněji využít stávající kapacitu a nabídnout větší flexibilitu koncovým zákazníkům. Zásilkovna se přitom tomuto kroku dlouho bránila – dříve měla se svými partnery (například provozovateli výdejních míst) uzavřené přísné smlouvy, které jim zakazovaly spolupracovat s jinými dopravci. Kvůli tomu se dostala i do hledáčku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
„Už delší dobu říkáme, že budoucnost samoobslužných boxů nevidíme v bezhlavém umisťování nových, ale spíše v udržitelném využití těch stávajících doplněných další instalací tam, kde není možné jiné efektivnější řešení. Jako nejlepší cesta se jednoznačně ukazuje právě sdílení volných kapacit jednotlivých provozovatelů boxů. Díky spolupráci se Zásilkovnou, respektive skupinou Packeta, se tak zase posouváme o další krok vpřed.“ říká Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku.
Přes jakou společnost si nejčastěji necháváte doručit zásilky?
Externí dopravci jen podle aktuálního vytížení
V praxi to bude fungovat tak, že si zákazník vybere preferovanou společnost, která mu zásilku do Z-Boxu doručí. Aby nedocházelo k přetěžování výdejních míst, budou noví dopravci zapojování pouze v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou. Dopravci si také budou moci rezervovat volné schránky pro daný den.
Na začátku letošního roku měla Packeta ve všech zemích svého působení zhruba 690 tisíc schránek, z toho přes 6 tisíc v Česku. Do konce roku chce jejich počet zvýšit na více než milion – rozšiřováním stávajících Z-Boxů, instalací do obchodních prostor a budováním v lokalitách s vysokou poptávkou.zdroj: Zásilkovna