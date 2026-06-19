Žhavte peněženky, předobjednávky GTA 6 odstartují už za týden. Rockstar už láká fanoušky na první minidárečky

Rockstar Games znovu naplno rozjíždí marketing kolem jedné z nejočekávanějších her letošního roku. Vývojáři oznámili, že předobjednávky Grand Theft Auto VI se otevřou už za týden 25. června 2026.
Spuštění předobjednávek doprovází také představení oficiálního obalu hry, který se nese v duchu starších dílů a doprovází jej řada stylizovaných obrázků přinášející nový pohled do Vice City.
Datum vydání zůstává na 19. listopadu 2026. Rockstar opakovaně naznačuje, že už by nemělo dojít k dalšímu odkladu. GTA VI tak pomalu míří k tomu, aby se stalo jedním z největších herních launchů v historii.
Hra dorazí nejprve na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Verze pro počítače dorazí s několikaměsíčním zpožděním.
zdroj: Rockstar Games