Cnews.cz  »  Software  »  Živý překlad od Applu dorazí v prosinci do Evropy. Při konverzaci pomůže i Čechům

Software

Živý překlad od Applu dorazí v prosinci do Evropy. Při konverzaci pomůže i Čechům

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Apple Live Translation Autor: Apple
Mezi podporovanými jazyky zatím čeština chybí.
Live Translation sice stejně jako Siri nebude češtinu podporovat, z cizích jazyků ale může překládat alespoň do přívětivější angličtiny.

Při zářijovém představení nových sluchátek AirPods Pro 3 ukázal Apple novou funkci Live Translation. Ta v reálném čase tlumočí z cizího jazyku při osobním rozhovoru, při hovorech prostřednictvím FaceTimu, ale i v hlasových zprávách. Při představení Apple deklaroval, že funkce nebude k dispozici v Evropské unii, což se ale v průběhu prosince změní.

Zpětná kompatibilita

V Evropě se Apple u některých svých funkcí potýká s pravidly DMA (Digital Markets Act), která mimo jiné regulují správu uživatelských dat a přístup k soukromí. I proto se zpřístupnění Live Translation zpozdilo. Podle nejnovějších informací Applu se ale funkce k uživatelům dostane v průběhu prosince v rámci aktualizace iOS 26.2.

Zdroj: Youtube.com

Pro používání živého překladu bude možné využít nejen nejnovější AirPods Pro 3, ale také předchozí generace AirPods Pro 2 a rovněž AirPods 4 s ANC. Právě potlačení okolního hluku (a s tím související pokročilé mikrofony) jsou pro Live Translation nutné. Zároveň je vyžadován iPhone s podporou Apple Intelligence, což znamená iPhone 15 Pro a novější.

WT100_25

Apple po 15 letech spustil webový App Store. Aplikace z něj ale instalovat nejde Přečtěte si také:

Apple po 15 letech spustil webový App Store. Aplikace z něj ale instalovat nejde

Prozatím bez češtiny

Mezi podporovanými jazyky čeština samozřejmě chybí, což vzhledem k absenci české Siri není překvapivé. I přesto se ale může funkce v zahraničí nebo při hovorech hodit – může totiž překládat do přívětivějšího jazyku, typicky angličtiny. Až při finálním uvedení funkce bude jasné, jak bude nastavení vypadat, mělo by ale upřednostnit nastavení Siri. To v Česku znamená britskou angličtinu. Mezi podporovanými jazyky kromě angličtiny jsou čínština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, portugalština, španělština.

Zdroj: Apple

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Anketa

Co si myslíte o AI moderátorce Noře?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Roboti už jdou, už tady jsou…

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

AI není krátkodobý výstřelek

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy