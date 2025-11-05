Živý překlad od Applu dorazí v prosinci do Evropy. Při konverzaci pomůže i Čechům

Při zářijovém představení nových sluchátek AirPods Pro 3 ukázal Apple novou funkci Live Translation. Ta v reálném čase tlumočí z cizího jazyku při osobním rozhovoru, při hovorech prostřednictvím FaceTimu, ale i v hlasových zprávách. Při představení Apple deklaroval, že funkce nebude k dispozici v Evropské unii, což se ale v průběhu prosince změní.
Zpětná kompatibilita
V Evropě se Apple u některých svých funkcí potýká s pravidly DMA (Digital Markets Act), která mimo jiné regulují správu uživatelských dat a přístup k soukromí. I proto se zpřístupnění Live Translation zpozdilo. Podle nejnovějších informací Applu se ale funkce k uživatelům dostane v průběhu prosince v rámci aktualizace iOS 26.2.Zdroj: Youtube.com
Pro používání živého překladu bude možné využít nejen nejnovější AirPods Pro 3, ale také předchozí generace AirPods Pro 2 a rovněž AirPods 4 s ANC. Právě potlačení okolního hluku (a s tím související pokročilé mikrofony) jsou pro Live Translation nutné. Zároveň je vyžadován iPhone s podporou Apple Intelligence, což znamená iPhone 15 Pro a novější.
Prozatím bez češtiny
Mezi podporovanými jazyky čeština samozřejmě chybí, což vzhledem k absenci české Siri není překvapivé. I přesto se ale může funkce v zahraničí nebo při hovorech hodit – může totiž překládat do přívětivějšího jazyku, typicky angličtiny. Až při finálním uvedení funkce bude jasné, jak bude nastavení vypadat, mělo by ale upřednostnit nastavení Siri. To v Česku znamená britskou angličtinu. Mezi podporovanými jazyky kromě angličtiny jsou čínština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, portugalština, španělština.
Zdroj: Apple