Zrušilo AMD vydání nových procesorů Ryzen 9000 jenom kvůli překlepu v označení?

Když AMD oznámilo, že musí z neupřesněných důvodů pozdržet vydání procesorů Ryzen 9000, vyrojila se řada spekulací o tom, co se všechno mohlo přihodit (to, že Intel momentálně řeší možná extrémně závažné problémy, asi poskytuje také dost inspirace). Objevily se ale i zvěsti, že důvod u AMD by mohl být absurdně banální – překlep v označení na kovovém krytu procesoru, tzv. integrovaném rozvaděči tepla (IHS).

Nejprve se tato teorie objevila na Twitteru od exredaktora AnandTechu Iana Cutresse, pravděpodobně (?) jen jako legrace. Poté se ovšem začala šířit vážně míněná verze téhož. A zdá se, že není zcela nepodložená, protože na internetu se objevila fotografie procesoru Ryzen 9 9700X (tedy s chybně uvedeným číslem určujícím třídu procesoru, správně to má být Ryzen 7 9700X).

Další zdroje uvádějí, že podobně špatně označené exempláře existují také od šestijádrového procesoru Ryzen 5 9600X. Protože AMD odložilo i vydání Ryzenů 9 9900X a 9950X, je možné, že u nich je podezření na chybné popisky také, nebo si to aspoň firma chce preventivně překontrolovat.





Je třeba říct, že AMD už před pár dny poskytlo oficiální vyjádření, podle kterého onen problém, kvůli kterému proběhl odklad a stažení procesorů zpět, spočíval v „pouzdření procesorů“ (tedy osazování čipů do pouzder, což zahrnuje i osazení IHS s popisem). Údajně byl „odhalen při kontrolách procesu pouzdření“ a postižené procesory kvůli němu „neodpovídaly nárokům na kvalitu“. Moc to nezní, jako by šlo jenom o překlep v názvu. Ale s určitou licencí by se takto o kosmetické chybě na IHS mluvit dalo.

Pravda, nebo spekulace? Na fotce je jenom vzorek

Je ale otázka, zde nejde jen o spekulaci založenou na úniku oné jedné fotky Ryzenu 9 9700X. Ta se patrně objevila ještě dřív než samotná informace, takže se nabízí vysvětlení, že si někdo dal (domnělé) dvě a dvě dohromady a vypustil toto spekulativní vysvětlení odkladu s tvrzením, že jde o zákulisní informaci.

Teoreticky by u onoho vyfotografovaného procesoru mohlo jít o izolovaný incident, který se šířeji neopakoval. Asi je dobré zmínit, že vyfotografovaný procesor „Ryzen 9 9700X“ má na rozvaděči tepla úplně dole vyznačené písmeno D, které ovšem nesou jenom vzorky, ne procesory přímo určené do prodeje. Tyto vzorky ale bývají posílány do recenzí. Mohlo se tedy stát, že někdo dostal poslané takto špatně popsané vzorky a mohl na základě toho předpokládat, že špatně musí být popsané větší množství procesorů v celé šarži.

Je zajímavé podotknout, že jeden ze vzorků, jejichž fotky se také dostaly na internet (Ryzen 9 9950X se správnými čísly) měl zase netypicky velké mezery mezi písmeny a čísly. Pokud byste chtěli hledat konspiraci, teoreticky by se dalo uvažovat o tom, že deklíky vzorků mají naschvál různé podobné anomálie, aby se případně dalo vystopovat, kdo daný vzorek neautorizovaně vypustil do světa, pokud se na internetu objeví fotky.

Nicméně to nemusí znamenat, že tato informace opravdu je vyspekulovaná a teoreticky skutečně může jít o reálnou příčinu odkladu procesorů. Byť je otázka, zda by se AMD se špatným označením prostě nesmířilo, místo aby odkládalo celé očekávané vydání Ryzenů 9000. Tato chyba v potisku (přesněji by mělo jít o laserové gravírování) by totiž vůbec neměla ovlivňovat funkci rostlináře (ani jinou) a s procesorem by jinak nemělo vůbec nic špatného být. I v systému by se měl asi hlásit správným označením, takže po instalaci chladiče už se nic nepozná.

Modely procesorů Ryzen 9000 pro desktop oznámené na Computexu 2024 Autor: AMD

Trapas, ale i pozitivní gesto?

Na druhou stranu, pokud jediný problém Ryzenů 9000 je toto, byla by to vlastně dobrá zpráva. Zvlášť pokud se podíváte na aktuální šlamastyku u Intelu, kde se žádné procesory z trhu nestahují, ale problémy mají dost závažné – byly nalezeny minimálně dva faktory vedoucí k postupnému degradování procesorů Core 13. a 14. generace pro desktop, kdy čipy postupně ztrácí stabilitu a vykazují čím dál více chyb, včetně pádů her. Bohužel jde o nevratné poškození a do toho se ještě spekuluje, že předtím v minulosti se mohly do oběhu dostat navíc i čipy postižené výrobní anomálií v továrně, které vedla k tvorbě oxidů v měděných spojích v procesoru.

Proti tomu působí svolání Ryzenů 9000 zpět kvůli kosmetické vadě (i když je to současně i trochu trapas) jako příkladný důraz na kvalitu produktu. Pokud tedy AMD nešíří záměrně tento narativ o chybných popiscích jenom proto, aby se utajil jiný problém, reálně se dotýkající architektury a křemíku (což doufejme není to, co se děje).

Zdroje: Tom’s Hardware, HXL, Bilibili