Také čekáte, kdy se v monitorech a GPU objeví DisplayPort 2.0? Měl být už loni, ale teď se prý první produkty chystají na letošní rok. I za toto může COVID.

Rozhraní DisplayPort 1.2 bylo první s pořádnou podporou 4K obrazovek (s plnohodnotnou obnovovací frekvencí 60 Hz), DisplayPort 1.4 byl zase technologicky napřed v porovnání se současně působícím HDMI 2.0. Ale poslední dobou jako by této konektivitě pro připojení monitorů trošku docházel dech – HDMI 2.1 přišlo na trh dříve než nová verze DP, a se značnými inovacemi. Ovšem vypadá to, že byť se zpožděním, přece jenom teď můžeme konečně iočekávat také DisplayPort 2.0, jehož schopnosti zase poskočí dál a umožní ještě vyšší rozlišení.

Specifikace DisplayPortu 2.0, tedy této nové generace, byly oznámené už před rokem a půl, ovšem dlouho se pak nic viditelně nedělo. Dokonce potud, že nejnovější várka nových herních monitorů z CES 2021 se teď chlubí jako novinkou připojením přes HDMI 2.1, ačkoliv pro herní monitory byl vždy základem DisplayPort.

Původně VESA ale uváděla, že první monitory (nebo asi alternativně i televize) používající DisplayPort 2.0 by měly přijít na trh v druhé polovině roku 2020. A ta již skončila, aniž by se o DP 2.0 objevilo něco nového, což vyvolává obavy, zda třeba tato technologie nebyla počítačovým průmyslem zatracena a nezůstane jen na papíře. Nová generace GPU Nvidia vydaných právě v poslední čtvrtině roku totiž sice DisplayPorty jako výstupy používá, ale DisplayPort 2.0 nepřinesla. U nových AMD Radeonů RX 6000 stejně tak.

Nyní k tomu máme nějaké nové informace. Mluvčí organizace VESA, která je autorem, sdělil webu The Verge, že v příchodu nové verze DisplayPortu nastalo zpoždění, ale tyto monitory jsou stále v přípravě. Výrobci je nyní již prý vyvíjejí, ačkoliv zatím na trh nepřišly. Údajně je to alespoň částečně způsobeno komplikacemi, které počítačovému průmyslu způsobila pandemie koronaviru. Ta rozrušila logistiku, ale zřejmě i přípravy nových produktů. Hlavní problém zde asi je, že COVIC-19 znemožnil konání různých workshopů a fyzických setkání, na nichž se řeší vývoj a kompatibilita. Tyto činnosti snad budou obnoveny na jaře, což by umožnilo opět přípravy na uvedení rozběhnout.

Podle informací řečených The Verge se nyní počítá s tím, že se DisplayPort 2.0 objeví v nějakých produktech „později v roce 2021“, bude tedy opožděný dejme tomu o půl až jeden rok. Přesněji to zatím není, ale asi bude lepší předpokládat, že se bavíme spíše o druhé polovině roku a podzimu.

Z vyjádření není úplně jasné, zda je řeč jen o monitorech či elektronikách pro ně (které jsou za připojení tím či oním rozhraním zodpovědné), nebo už i o GPU a procesorech – což nemusí být jen ty pro PC, ale i SoC s architekturou ARM.

Monitors supporting DisplayPort 2.0 are currently in development, but none have been released to market yet. (…) DisplayPort 2.0 is working now in new system chips that should appear in products later in 2021.