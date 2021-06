Prohnutý monitor: užitečný pomocník, nebo zbytečnost?

-

Pokud se k vám někdy dostal pojem zakřivený monitor, s velkou pravděpodobností jste si jej spojili s monitory širokoúhlými. Tyto dva typy monitorů k sobě zkrátka sedí jako slepice k vejci. Jaké jsou jednotlivé výhody prohnutých monitorů a proč jsou z velké části vhodnou volbou spíše pro určitý druh práce nebo hraní her?



Proč vznikly zakřivené monitory

Nový typ zakřivených monitorů vznikl pravděpodobně jako reakce na rostoucí konkurenci a snaha odlišit se od ostatních výrobců širokoúhlých monitorů. Nové typy zobrazovacích panelů nebo vylepšení stávajících umožnily zpočátku mírné zakřivení obrazu, dnes už lze displej třeba i rolovat. Zakřivení tak může odpovídat přirozenému zornému poli lidského oka. Co se u televizorů neprosadilo je u počítačových monitorů vcelku užitečná vlastnost.

Náš mozek je schopen interpretovat obraz, který vidíme, do tří rozměrů – délky, šířky a výšky. V případě, že existují pouze dva z nich, jeví se výsledný obraz jako plochý (jako u standardních plochých monitorů). Pokud ale k těmto dvěma dimenzím přidáme rozměr třetí, jeví se náhle výsledný obraz více realističtěji a my získáváme pocit, že se díváme na skutečný objekt jako v reálném životě. Přesně tohoto principu využívají zakřivené monitory, které ke třem dimenzím přidávají i nutkání používat periferní vidění a specificky směrují světlo dopadající do vašich očí.

Výhody zakřiveného monitoru oproti plochému

V první řadě platí fakt, že zakřivený monitor kopíruje zorné pole (field of view) vašeho oka a vy tím pádem získáváte lepší a hlubší pohled do centra dění na obrazovce. Zakřivení monitoru pracuje s hloubkou obrazu a vytváří tak pro vaše oko reálnější podívanou, která má navodit efekt, jako byste byli přímo v centru dění. Tento efekt nejvíce pocítíte při hraní počítačových her z první osoby nebo při závodních hrách, kdy se ocitnete doslova ve středu dění a vše okolo vás je jako živé.

Tip: Velký test širokoúhlých monitorů: Jak nahradit dva displeje?

Dalším faktorem je větší pohodlí pro vaše oči. Světlo ze zakřiveného monitoru směřuje přímo do vašich očí, které se nemusí tak namáhat při jako v případě monitoru plochého, u kterého je světlo vyzařováno směrem kolmo přímo od zobrazovacího panelu. To snižuje jejich únavu a případné bolesti z dlouhodobého používání. Harvardská lékařská škola zjistila, že únava a bolesti očí jsou přibližně o 60 % častější v případech, kdy lidé používali ploché monitory.

Osobně mohu tento fakt potvrdit. Donedávna jsem ke své práci využíval tři ploché monitory, dva 24″ s rozložením na šířku a jeden 20″ v režimu na výšku a bolesti očí se v mém případě dostavovaly velmi často. Dnes využívám zakřivený 32″ monitor společně s jedním 24″ monitorem v režimu na výšku a s odchodem tří monitorů odezněla i často přicházející únava očí. Faktorů, kvůli kterým moje oči trpěly, bylo určitě více, tento však byl za mě osobně nejzásadnější.

Většinou jde o VA

Jak už jsme zmínili, zakřivené monitory pracují narozdíl od plochých se třemi dimenzemi a tím tak vytvářejí obraz, který se vašemu oku jeví jako reálnější a dokáže vás více vtáhnout do děje. Nejvíce si zakřivení užijete při hrání akčních her z první osoby nebo při závodních hrách, kde se octnete za volantem a zakřivení monitoru v kombinaci s velkým poměrem stran vám umožní vidět více herního obsahu okolo sebe, který vnímáte hlavně pomocí periferního vidění.

Zakřivené monitory jsou často vyvíjeny s ohledem na hráče. Z tohoto důvodu přišla na řadu technologie zobrazovacího panelu VA (vertical alignment), která s sebou přináší nízkou dobu odezvy, možnost vysoké obnovovací frekvence a dobré podání barev na srovnatelné úrovni s technologií IPS, na kterou můžete při výběru prohnutého monitoru také narazit, ovšem zdaleka ne tolik, jako na VA panely.

Jaké výhody přináší zakřivení při práci?

Prvním faktorem, který hraje do karet prohnutým monitorům, je větší pohodlí pro vaše oči, které se nemusí tolik namáhat při snaze obsáhnout veškerý zobrazovaný obsah. Pro lidi, kteří tráví prací u počítače značnou část dne, může být tento fakt obzvláště důležitým prvkem.

Zakřivené monitory mívají obvykle širokoúhlý poměr stran (standardně 21:9). A více zobrazovaného prostoru umožňuje práci ve více otevřených aplikacích a více oknech zároveň. Studie z roku 2009 navíc ukázala, že hledání informací je na zakřivených monitorech rychlejší až o 24 % než u monitorů s plochou obrazovkou. Nevýhodou může být menší výška, ale pod 1080 px tyto monitory nemívají.

Hodnota zakřivení R a co vlastně prozradí?

Důležitým parametrem u zakřivených monitorů je jejich míra prohnutí, která se vyjadřuje číslem R (hodnota zakřivení) s jednotkami v milimetrech. Čím nižší je tato hodnota, tím je monitor zakřivenější. V praxi to znamená, že monitor se zakřivením R1500 bude více zakřivený než například monitor s R3000. Pro srovnání – lidské oko vidí obloukovité zorné pole před sebou s částmi zorného pole vyčnívajícími do stran, kterým se říká „periferní vidění“. Toto obloukovité zakřivení je rovno přibližně hodnotě R1000.

Zakřivení monitoru má zároveň vliv na to, jak daleko byste měli od monitoru sedět, abyste dosáhli optimálního zážitku ze sledování. V grafu níže je vidět, že například při zakřivení monitoru R1800 byste pro dosažení maximálního zážitku měli sedět ideálně 1,8 metru daleko.

zdroje: Researchgate.net, Samsungdisplay.com, Viewsonic.com

Používáte zakřivený monitor? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.