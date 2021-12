Dobré zprávy: Ceny SSD i paměti půjdou v prvním čtvrtletí dolů. Dokonce i nové DDR5 zlevní

-

Krize s nedostatkem čipů sice pořád pokračuje, ale aspoň někde už je líp: ceny NAND Flash, SSD a také operačních paměti včetně DDR5 jdou dolů. V první čtvrtině roku 2022 zlevní o 10 až 15 %.

Grafické karty zůstávají bohužel pořád silně předražené, aniž by byl konec tohoto problému v dohlednu. Vypadá to ale, že na to budeme mít aspoň malou náplast. Měly by totiž zlevnit paměti, a to operační paměti i paměti NAND, které jsou hlavní komponent úložišť – SSD, karet, klíčenek i úložišť v mobilech a podobných zařízeních. Trh s těmito čipy už totiž na rozdíl od celkového křemíkového průmyslu teď vyrábí víc, než kolik je třeba.

Ceny operačních pamětí: V Q4 i Q1 pokles

Podle analytické firmy TrendForce by teď nějakou dobu paměti neměly zdražovat, ale naopak klesat na ceně. Výroba údajně nyní již převyšuje poptávku, tudíž není tlak na zvyšování cen, ale naopak na jejich snižování na straně výrobců, dle zákonů poptávky a nabídky. Tento pro nás zákazníky příznivý proces by již měl běžet nyní v končícím čtvrtém kvartále, ale v prvním kvartále 2022 bude pokračovat, protože dojde k cyklickému poklesu prodejů PC a výroba pamětí DRAM má převýšit spotřebu až o 3 % (pokud to dobře čteme).

Celkově pro celý trh DRAM TrendForce odhaduje zlevnění v nynějším kvartálu (Q4) oproti Q3 na zhruba 3–8 %. V následujícím prvním kvartálu 2022 by prý mohlo přijít další zlevnění o 8–13 %, tedy trošku větší. Má to platit pro většinu segmentů, od pamětí používaných v spotřební elektronice, serverech, mobilních zařízeních až po ty pro notebooky a PC.

I DDR5 by měla pomalu zlevňovat

Paměti pro PC, které nás zajímají nejvíc, už zlevňovaly maličko rychleji, respektive byly trochu napřed. Nyní v Q4 údajně cena pamětí DDR4 spadla o 5–10 %, v příštím čtvrtletí se čeká pád o dalších 5–10 % (což je ale zase trošku méně, než průměr celého trhu).

Zajímavé je, že TrendForce očekává v prvním čtvrtletí snížení cen už i u nové technologie pamětí DDR5, používaných zatím jen procesory Alder Lake. Ty jsou zatím dost drahé, během Q1 2022 by ale prý mohly proti dnešku poklesnout 3–8 %. je to pravda menší tempo, než u pamětí DDR4, takže nůžky mezi starší a novější generací pamětí se přes zlevnění DDR5 rozevřou dál. Ale aspoň absolutní cena klesne.

Paměti pro grafiky moc nezlevní

Určitá výjimka jsou grafické paměti. Nyní v Q4 údajně mírně zlevňovaly (o 0–5 %), ale v Q1 2022 už prý jejich ceny zůstanou a klesat nebudou. Možná by dokonce mohly zdražovat 1GB (8Gb) čipy GDDR6, které jsou potřeba pro karty jako GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070, a dokonce i starší GDDR5 (pro karty předchozích generací). Výrobci, zejména Micron, přecházejí na 2GB (16Gb) čipy a těch 1GB je málo. Možná je to příčina toho, že Nvidia raději vyrábí staronovou GeForce RTX 2060 s 12GB pamětí (šest 16Gb čipů) místo aby oživila RTX 2060 Super 8GB (osm 1GB čipů).

Vývoj cen grafických pamětí ale je méně vyzpytatelný než ostatních druhů, protože ho může významně ovlivnit pohyb cen kryptoměn, který by mohl snížit nebo naopak zvýšit objednávky těchto pamětí ze stany výrobců.

TrendForce bohužel zatím neuvádí, zda toto zlevňování vydrží delší dobu, nebo se po těchto obdobích poklesu trend zastaví nebo dokonce obrátí zpět ke zdražování. Bude to asi záviset na tom, zda třeba výrobci pamětí neomezí objem výroby.

Také NAND Flash a SSD na cestě dolů

Také paměti NAND a SSD budou víceméně kopírovat stejné zlevnění. Je to mimo jiné kvůli cyklickému poklesu poptávky, kdy v prvním kvartále například výrobci mobilů už neodebírají tolik čipů pro své nové generace telefonů. Také výroba NAND teď převyšuje spotřebu.

Ceny samotné paměti NAND, tedy holých čipů, už nyní v Q4 podle TrendForce klesly o 10–15% a v Q1 2022 to má být podobné, tedy má nastat pokles cen o dalších 10–15 % proti předchozímu kvartálu. Má to však háček. Dodávky ostatních komponent jsou na tom hůře než čipy NAND Flash a je jich stále relativně nedostatek. To znamená, že například celá hotová SSD budou zlevňovat méně, protože výrobci budou mít relativně nouzi například o řadiče. To limituje objem výroby disků/modulů, jichž se tedy na trh dostane méně a tedy tolik neklesne jejich cena.

Podle TrendForce se u běžných SSD pro PC čeká zlevnění asi o 5–10 % v prvním kvartálu roku 2022. Už v Q4 také k jistému poklesu cen došlo (o 3–8 %), což se spolu s samozřejmě sečte (respektive násobí…). U enterprise SSD je to horší, v Q4 klesala jen o 0–5 % a v Q1 2022 mají jít dolů o 3–8 %. Zhruba podobně klesaly ceny integrovaných úložišť jako jsou eMMC a UFS.

Zlevňování SSD by mohlo pokračovat minimálně do třetího kvartálu

V tomto případě máme i trošku delší výhled. Podle TrendForce se v oblasti pamětí NAND a SSD dá čekat setrvalé zlevňování až někam do třetího čtvrtletí, kdy bude po těchto pamětech nejvyšší sezónní poptávka (tehdy naopak vrcholí nákupy výrobců mobilů).

Pokud tedy teď chcete vyčkávat s nákupem zejména SSD s vyšší kapacitou, a tedy cenou, ideální čas by mohl nastat někdy během letních prázdnin. Kromě toho, že budou zlevňovat paměti NAND, by se totiž časem měla zlepšit situace i ve výrobě řadičů a dalších komponent, které teď zlevňování celých SSD brzdily, a tím by pak došlo k většímu uvolnění i cen, která nakonec za disky platíme my zákazníci.

Zdroj: TrendForce (1, 2), via techPowerUp (1, 2)