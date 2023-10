2nm procesory Intelu mohou výrazně snížit spotřebu. Arrow Lake pro desktop maximálně 177 W

Množí se zprávy o tom, že Arrow Lake, tedy příští velký generační upgrade procesorů Intel s 2nm výrobním procesem, by nemusel být zrovna hvězdou z hlediska toho, o kolik se zlepší výkon proti předchozím CPU. Ovšem výměnou za to by díky nové křemíkové technologii možná Arrow Lake mohlo být výrazně úspornější než dnešní procesory Intelu a po dlouhé době výrazně skrouhnout maximální turbo spotřebu alias PL2, dlouho se vymykající kontrole.

O architektuře Arrow Lake toho zatím moc známo není, i když už asi víme, že ztratí Hyper Threading u velkých jader a že by P-Core měla mít větší L2 cache. Na internet se ale dostal útržek dokumentu, který by mohl něco říkat k plánovaným spotřebám těchto procesorů. Na Twitteru ho ukázal uživatel s přezdívkou Darkmont a má jít o dokumentaci k různým limitům spotřeby pro desktopové procesory Arrow Lake-S (ARL-S). Specificky pro 125W modely, tedy asi nadšeneckou řadu K.

TDP není reálná spotřeba. Co je to PL2?

Podle tabulky v dokumentu je TDP (PL1) nezměněné na hodnotě 125 W, kde ho Intel má od procesorů Comet Lake a Rocket Lake platformy LGA 1200. Kde však mají 125W procesory „zklidnit hormony“, je limit PL2. Ten je nyní také označovaný jako „Maximum Turbo Power“ a jde v podstatě o nejdůležitější údaj o spotřebě u procesorů Intelu, zatímco TDP toho už moc negarantuje.





Aktuálně to funguje tak, že prakticky během jakékoli zátěže mají procesory povoleno kontinuálně konzumovat až tuto hodnotu PL2. Jde tedy o obdobu PPT u AMD (až na to, že desky poměrně často PL2 ignorují, nebo zvyšují proti výchozí hodnotě, což u PPT na platformě AMD nebývá). Ne vždy procesory jdou až na tuto spotřebu – v jednovláknových úlohách typicky budou níž a obvykle i ve hrách. V mnohovláknových úlohách ale obvykle musíte počítat s tím, že na PL2 narazíte.

Intel dlouho držel PL2 nejvýkonnějších desktopových procesorů řady K okolo 250 W (u Raptor Lake je 253 W), ale u Arrow Lake-S s 8+16 jádry a se 125W TDP bude údajně PL2 neboli Maximum Turbo Power snížené na 177 W. To by bylo jen o trochu vyšší, než jakou maximální turbo spotřebu (PPT) mají nominálně 120W procesory AMD pro platformu AM5. Ačkoliv by PL2 bylo pořád nad udávaným TDP, byla by to značná změna k lepšímu.

Tabulka uvádí pro procesor i PL4, což by měl být limit ovlivňující velmi krátké špičky příkonu (zatímco PL2 by se mělo týkat zprůměrované spotřeby). Toto PL4 má být 333 W, což by snad opět mohlo být zlepšení (Core i9–13900K má mít PL4 až 420 W).

Platforma LGA 1851, která s těmito procesory ARL-S vyjde v druhé polovině roku 2024, by tedy už nemusela trpět takovými excesy spotřeby jako LGA 1700, pokud tedy zase PL2 nebude zvýšeno následující generací Arrow-Lake Refresh (v roce 2025), která má přinést CPU s až 8+32 jádry. Obě tyto generace by měly být vyráběné procesem Intel 20A s tranzistory typu RibbonFET (který by tedy podle označení měl konkurovat 2nm procesu TSMC). Pokud se zvěst o zlepšení maximálních spotřeb potvrdí, bude to asi právě díky pokrokům v energetické efektivitě této nové technologie.

Wafer s 20A čipy Arrow Lake na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

177W PL2 procesoru, nebo jen snížení limitů pro SFF desky?

Je zde ale určitý otazník, kvůli kterému je třeba zatím 177W PL2 brát s rezervou. Tyto hodnoty spotřeby jsou uvedené pro platformu „Adapter/AIO/MiniBox“. Tedy ne striktně pro klasické desktopové desky, ale pro all-in-one počítače, kompaktní SFF sestavy (a pod oním „Adapter“ by se možná mohlo rozumět provedení procesorového modulu ve formě zásuvné karty s chladičem, které Intel zavedl u výkonnějších verzí desktopů NUC).

Asi je myslitelné, že by tato specifická designová platforma mohla mít své vlastní limity PL2 nastavené níže, než jaké budou procesory mít specifikovány samy o sobě. Teoreticky je možné, že Intel ponechá PL2 a maximální turbo spotřebu K-modelů se 125W TDP stále na oné dnešní 253W hodnotě, ale zde doporučuje, aby SFF desky a barebony tyto limity snížily. Volitelný limit 177 W by tedy možná byl jen jakousi referenční hodnotou pro část desek a zařízení, ale u typických desktopových desek to může být jinak. V budoucnu tedy teprve uvidíme, jak se toto vyjasní.

Zdroje: Darkmont, igor'sLAB