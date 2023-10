1,8nm CPU Intelu nebudou pro desktop, vyjde refresh Arrow Lake. 2026 Nova Lake a reverzní HT?

Minulý měsíc měl Intel akci InnovatiOn 2023, kde představil procesory Meteor Lake, ale také roadmapu představující plán pokročilých nových procesorů na roky 2024 a 2025. Ovšem moc času neuplynulo a už se objevují zvěsti, že firma bude zase mít problémy s převodem plánů do reality. Vypadá to, že v desktopu by se mohla zase zopakovat situace, kdy nová generace nebude připravená a místo toho Intel bude vydávat refresh předchozí generace.

Podle oficiální roadmapy by Intel měl v roce 2024 (zřejmě v druhé polovině) vydat procesory Arrow Lake jak pro notebooky, tak pro desktopový socket LGA 1851 a spolu s nimi, nebo o něco později by měly vyjít ultramobilní procesory Lunar Lake – ty asi nejsou následující generací, ale paralelní rodinou k Arrow Lake, určenou jen pro zařízení, kde je třeba velmi nízké TDP.

Obě tyto rodiny by snad měly používat 2nm proces Intelu (Intel 20A), i když podle neoficiálních informací je pořád ve hře i použití 3nm procesu TSMC. Jde o procesory tvořené několika čiplety, takže ani použití obou technologií současně (například pro CPU a GPU dlaždice) se nevylučuje.

V roce 2025 pak má Intel podle oficiální roadmapy už mít následující generaci Panther Lake a 1,8nm procesu Intelu (Intel 18A). O té jsme psali, že by opět jako Arrow Lake snad měla mít jak notebookové, tak desktopové procesory pro socket LGA 1851. Youtuber Moore's Law Is Dead ale nyní tvrdí, že to tomu tak nejspíš nebude a desktopová verze Panther Lake je pravděpodobně zrušená.





Arrow Lake bude sloužit po dvě generace

Podle Moore's Law is Dead bude postup Intelu takový, že v roce 2024 – zřejmě ale až na jeho konci – vyjdou procesory Arrow Lake pro desktop (desky s novým socketem LGA 1851) jenom ve verzích, které budou mít maximálně 8+16+2 jader – tedy osm P-Core, 16 E-Core plus dvě LP E-Core v low-power islandu v nejvyšších modelech (asi Core Ultra 9). Nižší modely by pak měly počty jader nižší než toto a zatím se neuskuteční procesor s 8+32 jádry, o kterém se dříve šířily zvěsti. Prý je také možné, že mobilní verze Arrow Lake pro notebooky bude reálně ve větších množstvích dostupná dokonce až po startu roku 2025, ale toto jsou asi dost předběžné informace, harmonogramy vydání se ještě mohou měnit.

Wafer s 20A čipy Arrow Lake na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

V roce 2025 pak ale Arrow Lake v desktopu přijde ještě jednou – Panther Lake na konci roku prý ještě nebude připraveno a Intel bude znovu muset sáhnout k refreshi předchozí generace. Podle Moore's Law to nyní vypadá, že Panther Lake bude generace velmi podobná nyní přicházejícímu Meteor Lake v tom, že bude zaměřená jen na notebooky. Přinese tedy zřejmě jen mobilní verze v pouzdru BGA s nižšími počty jader (podle Moore's Law is Dead snad 4 velká jádra, 8 E-Core a už čtyři LP E-Core v low-power islandu). Důvody mohou být asi ve výrobním procesu – je možné, že Intel 18A bude ze začátku mít problémy dosáhnout vyšších frekvencí, jako se to teď zdá u Intel 4 (maximální takty 5,1 GHz), takže pro desktop se bude více hodit starší vyladěná generace procesu.

Arrow Lake Refresh

Desktop má Intel pokrýt refreshem generace Arrow Lake. V té má zřejmě v druhé polovině roku 2025 přibýt nová větší konfigurace, která by již měla 8+32+2 jader – osm P-Core, 32 E-Core a dvě úsporná jádra v low-power islandu. Celkem by to bylo 42 jader, protože Arrow Lake (a asi ani Panther Lake) nemají údajně podporovat Hyper Threading. Zrušení HT už je možná doloženo u Lunar Lake.

Roadmapa procesorů Intel ukázaná na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Toto výkonnější Arrow Lake s 32 malými jádry bude mít až roční zpoždění proti první vlně procesorů, takže asi v praxi bude fungovat stejně, jako když 8+16jádrové Raptor Lake po roce doplnilo nabídku procesorů Alder Lake. Vznikne tak generace, která bude napůl refreshem, napůl nová, ale stále bude používat stejné architektury CPU a GPU a také asi stejný výrobní proces (Intel 20A). Díky navýšení počtu E-Core by měla výrazně zlepšit mnohovláknový výkon tak jako Raptor Lake, ale zlepšení jednovláknového výkonu bude asi omezené.

Nova Lake v roce 2026

Nová architektura a nový výrobní proces kvůli přeskočení Panther Lake do desktopu přijde údajně až v roce 2026, opět asi jeho druhé polovině (tyto generace by tak měly zachovávat obvyklé pravidelné roční odstupy). Podle Moore's Law is Dead má jít o generaci Nova Lake, která by měla být jak pro desktop, tak pro notebooky (tedy jako Arrow Lake).

Tyto procesory by prý v desktopu mohly mít až 16 velkých jader a 32 E-Core (plus čtyři LP E-Core), ale vzhledem k tomu, jak je to daleko, asi počty jader zatím berte dost s rezervou, může dojít ke změnám nebo zrušení některých variant, případně informace od zdrojů Moore's Law is Dead nemusí být přesné.

VISC / Rentable Units?

Zajímavé je tvrzení, že architektura velkých jader v Nova Lake by prý už mohla používat koncept „Rentable Unit“, což by snad mohla být náhrada za předtím zrušený Hyper Threading. Podle Moore's Law is Dead jde o next-gen koncepci navrženou za úřadování Jima Kellera v Intelu (od roku 2018 do roku 2020). Snad by mohlo jít o technologii, kdy jádra či jednotky tvořící jádra jsou schopné přepínat mezi režimem, kdy poskytují více vláken s nižším výkonem na jedno vlákno, a režimem, kdy se spojí a vytvoří z pohledu softwaru jedno vlákno s výrazně vyšším jednovláknovým výkonem. Tedy jakýsi reverzní Hyper Threading.

Odpovídalo by to tedy ve výsledném fungování konceptu architektury VISC od firmy Soft Machines, kterou pak Intel koupil v roce 2016, ale těžko říct, zda interní fungování nebude výrazně jiné. Je asi dobré upozornit, že úniky k této koncepci Rentable Units jsou kusé a vágní a není ani vyloučeno, že třeba mohou být zkreslené různými spekulacemi. Předchozí tedy berte opět s tou často skloňovanou rezervou.

Zdroj: Moore's Law is Dead