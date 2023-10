Intel asi opravdu zrušil Hyper-Threading: Vzorek 2nm procesoru Lunar Lake unikl v Sandře

V září Intel oficiálně odhalil procesory Meteor Lake, ale s nimi také oficiální roadmapu ukazující plánované následující procesory. V roce 2024 by to měla být generace Arrow Lake a snad již i čistě mobilní sesterská rodina Lunar Lake. A právě Lunar Lake se teď zřejmě chytilo do sítě benchmarku SiSoft Sandra, v jehož databázi se objevil záznam z testu inženýrského vzorku tohoto CPU. A dost možná potvrzuje překvapivou zprávu o zrušení Hyper-Threadingu.

Vzorek v databází by měl být ES, jelikož je označen jen Genuine Intel 0000, což je způsob, jakým se hlásí ES procesory Intel. Deska či systém jsou ale v databázi označeny jako Intel Lunar Lake Client Platform (Intel LNL-M LP5 RVP1) a patrně by mohlo jít o prototypovou či referenční desku nebo design notebooku používané pro vývoj. Intel předváděl demo notebooku s procesorem Lunar Lake na zářijové akci InnovatiOn 2023, což ukazuje, že funkční vzorky již nějakou dobu existují a mohou už být distribuovány i mimo brány Intelu, odkud snáze unikají takovéto záznamy.

Jde o raný únik a nemá smysl se moc zabývat frekvencemi procesoru, a ještě méně výkonem, které nebudou odpovídat finálnímu procesoru. Ovšem jiné parametry zajímavé být mohou, zejména počet jader a také vláken.

Vzorek procesoru Lunar Lake v databázi SiSoft Sandra Autor: SiSoftware Official Benchmark Ranker, snímek Cnews

4+4c/8t?

Identifikátor tohoto záznamu uvádí u procesoru poněkud zvláštní detekci „5M 20c 3,91 GHz + 2,61 GHz“. Jde patrně o procesor big.LITTLE s hybridní kombinací jader P-Core a E-Core. Napovídá tomu třeba rozdílná uváděná kapacita L2 cache. Pokud nejde o chybu, procesor má čtyři velká jádra, každé s 2,5MB L2 cache, ale malá jádra mají opět sdílenou L2 cache (4 MB).

Údaj o „20c“ je ale patrně chyba, nebo se netýká počtu jader CPU. Teoreticky by mohlo jít třeba o počet „CU“, respektive jader Xe Core integrované grafiky. Znamenalo by to 2560 shaderů, nicméně již dřív se objevily zprávy, že Lunar Lake má mít jen 8 Xe Core / 1024 shaderů, takže vysvětlení to být nemusí.

Níže v popisu testu a výsledku se ale jasně uvádí, že byl detekován jeden procesor s 8 vlákny. To zřejmě znamená, že CPU má osm jader a současně osm vláken. A to právě kvůli detekování oněch čtyř 2,5MB L2 cache. Vypadá to tedy, že část s P-Core by měla mít čtyři jádra se čtyřmi vlákny a zbývající čtyři vlákna jsou jeden klastr E-Core. CPU by tedy mělo 4+4 jádra, což není mnoho, ale je třeba pamatovat na to, že jde o ultramobilní CPU, které by se možná dalo srovnávat se speciálním čtyřjádrovým APU Van Gogh od AMD, které skončilo ve Valve Steam Decku.

Vzorek procesoru Lunar Lake v databázi SiSoft Sandra Autor: SiSoftware Official Benchmark Ranker, snímek Cnews

Potvrzeno zrušení HT?

Jinými slovy tu možná máme první doklad nedávné zprávy, dle níž se Intel u procesorů Lunar Lake a Arrow Lake chystá zrušit funkci Hyper-Threading, tedy schopnost jader P-Core zpracovávat dvě vlákna najednou. Trošku jsme doufali, že jde o omyl, ale to, že je vzorek Lunar Lake 4+4jádro s osmi vlákny, mluví dost výrazně. Ještě je tu tedy teoretická šance, že jde o chybnou detekci dvou jader se čtyřmi vlákny jako čtyř jader / čtyř vláken, ale spíš to pro HT nevypadá dobře. Otázka je, zda to bude u generace Arrow Lake / Lunar Lake jen dočasná absence, nebo Intel Hyper-Threading opouští úplně.

Nicméně – neexistence HT u budoucích architektur P-Core by nemusela být žádnou zásadní katastrofou. Ostatně je možné, že tato jádra budou mít jiné kvality, které jisté snížení mnohovláknového výkonu, které by bylo cenou za ztrátu HT, mohou snadno vykompenzovat (a také například bude snazší bránit CPU a software před side-channel útoky). Bude záviset až na celkovém výsledku, zda tento architektonický rys bude negativním prvkem.

Roadmapa procesorů Intel ukázaná na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Procesory Lunar Lake jsou ještě poměrně vzdálenou hudbou, podle roadmapy Intelu by mohly vyjít v roce 2024, ale není to jisté, takže mohou sklouznout až do roku 2025. Stejnou či podobnou architekturu má ovšem používat také sesterská generace Arrow Lake, která nastoupí jak do notebooků, tak do desktopu. Případné odebrání HT z jader se má týkat podle úniků i jí, takže jak to bude, se dozvíme již s vydáním těchto procesorů. To zřejmě bude rok po nyní přicházejících Meteor Lake a Raptor Lake Refresh, čili někdy koncem Q3 2024 nebo v Q4 2024. Úniky ale pravděpodobně věc potvrdí (nebo vyvrátí) ještě dříve.

