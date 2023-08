Intel Battlemage má víc shaderů na jednu EU, procesory Lunar Lake dostanou grafiku s 1024 shadery

V poslední době jsme tu měli informace o budoucích mobilních procesorech AMD s architekturou Zen 5 (Strix Point, Sarlak). Teď se pro změnu objevilo něco o tom, co chystá Intel – o procesorech Lunar Lake, které by měly jít na trh v roce 2025 a představovat to nejlepší, co bude Intel mít v ultramobilním segmentu. Tyto procesory mají podle úniku mít dost výkonnou integrovanou grafiku, i když je otázka, zda to půjde nazvat silná konfigurace i za dva roky.

Je zajímavé, že o konfiguraci grafiky Lunar Lake teď přicházejí informace, ačkoliv zatím není jasné, kolik jader bude mít část CPU. Podle některých indicií by mohlo jít spíše o „menší“ ultramobilní procesor, každopádně ale big.LITTLE (hybridní) řešení pro notebooky.

Podle twitterového účtu Bionic_Squash má Lunar Lake mít iGPU se 64 EU. Těchto 64 EU má podle stejného zdroje mít architekturu „Xe2“ (patrně to znamená Xe2 LPG), což by měla být architektura Battlemage, druhá generace herní GPU architektury používané i v samostatných grafikách Arc (v těch to ale bude varianta Xe2 HPG) po současné první generaci Alchemist.

Více: Herní GPU Intelu se jmenují Arc. V Q1 2022 vyjde „Alchemist“, pak Battlemage, Celestial, Druid

Na první přečtení vypadá údaj o 64 EU překvapivě nízký, protože to již měla integrovaná grafika procesorů Intel Ice Lake v roce 2019, Tiger Lake a mobilní Alder Lake zvedly počet EU na 96 (768 shaderů). Zdá se však, že architektura Battlemage by měla zdvojnásobit počet shaderů na jeden blok EU. Provedeno by to mělo být tak, že jedna EU bude tvořena blokem SIMD16 (tedy SIMD jednotkou s 16 „pruhy“, či jak se říká shader ALU), zatímco nynější grafiky mají EU se SIMD8.

Toto GPU by snad mělo být tvořeno osmi Xe Core (jak Intel označuje bloky GPU u samostatných grafik, zatímco menší bloky EU bývají uváděné u integrovaných). To by znamenalo 8 EU na jedno Xe Core oproti dnešním 16, takže nakonec jak v generaci Alchemist, tak v Battlemage nakonec bude platit vztah že jedno Xe Core se rovná 128 shaderů.

Roadmapa procesorů Intel z Investor Meeting 2022 Autor: Intel

Vedle tohoto byla z patchů pro linuxové ovladače, které již Intel začal publikovat, ještě zjištěna nová generace AI jednotky VPU, kterou má procesor Lunar Lake obsahovat. V procesorech Meteor Lake, kde Intel poprvé VPU inzeruje, je jednotka třetí generace (už třetí generace je to proto, že toto IP předtím bylo používáno v samostatných čipech Movidius). Naproti tomu Lunar Lake bude mít VPU čtvrté generace, což by prý mohlo znamenat zdvojnásobení výkonu a také asi nějaké rozšíření schopností.

Tip: Zruší Intel u procesorů Arrow Lake a Lunar Lake Hyper Threading? Prý zmizel z dokumentů

Hodně nebo málo?

I pokud vezmeme v úvahu ono zdvojnásobení shaderů, pořád 64 EU / 1024 shaderů nepůsobí jako zas tak mnoho, zvlášť pokud jsou procesory Lunar Lake ještě poměrně vzdálené. Intel původně plánoval i veřejně oznámil, že by generace Meteor Lake měla mít GPU s až 1536 shadery (192 EU ještě architektury Alchemist). Z toho zřejmě sešlo, protože zmínky o této grafice zmizely a novější úniky již připouštějí jen varianty s 64 a 128 EU (512 a 1024 shaderů). Intel zřejmě zrušil nejvýkonnější variantu GPU čipletu, která měla 192 EU poskytovat.

Už neaktuální slajd k procesorům Meteor Lake, který sliboval až 192 EU v GPU Autor: Intel

Procesory Lunar Lake mají zřejmě být až druhou generací po Meteor Lake, která se chystá letos, mezi nimi má být ještě Arrow Lake (rok 2024). Lunar Lake by tedy mohly být procesory vydané až v roce 2025. Je zde ale také možnost, že Lunar Lake patří do stejné generace jako Arrow Lake a budou existovat paralelně. Podle některých zvěstí Lunar Lake může být speciální procesor zaměřený na nízkou spotřebu a TDP od 9 W do 15 W.

To by možná mohlo vysvětlovat, že GPU nebude mít až třeba 1536 nebo 2048 shaderů. V nízkospotřebovém segmentu jsou počty jader i výpočetních jednotek logicky nižší a 1024 shaderů by v tomto kontextu byla hned relativně silnější konfigurace.

Zdroje: VideoCardz, WCCFtech, Bionic_Squash