4nm procesory Intelu nebudou mít nízké takty. Už Core Ultra 7 generace Meteor Lake je na 5,0 GHz

Není to dávno, kdy jsme tu psali o frekvencích, které lze očekávat od prvních 4nm procesorů Intel, mobilních Meteor Lake. Panovaly dost rozšířené obavy, že tato nová technologie bude opět trpět zhoršením taktů, jak to bylo vidět zpočátku u 10nm procesu Intelu. V poslední době to ale začíná vypadat pozitivně, a nakonec by tedy Meteor Lake mohlo dopadnout hodně dobře, tyto procesory budou běhat nad hranicí 5,0 GHz.

V posledních informacích o tom, jak se Meteor Lake vybarvuje, jsme hlásili, že podle čínských leakerů dosáhly inženýrské vzorky procesoru Meteor Lake na boostovou frekvenci 4,8 GHz. Nebylo to definitivní. Nyní Golden Pig Upgrade na Bilibili sdělil, že se Intelu podařilo dostat na 5,0 GHz u novějších vzorků, které mají parametry již lepší. Posun by ale mohl být ještě více než 200 MHz proti minule.

Podle Golden Pig Upgrade je totiž boostová frekvence 5,0 GHz nastavená u vzorku procesoru, který představuje až druhou kategorii modelů, měl by tedy být vydán jako Core Ultra 7 (dříve by to bylo Core i7). Podle tohoto leakera ale Intel vydá také model Core Ultra 9, který by tedy měl mít ještě vyšší takty, takže velmi pravděpodobně aspoň 5,1 GHz. Není samozřejmě vyloučeno, že to Intel u modelu Ultra 7 přepálil a pak bude nucen u Ultra 9 dát stejný boost – to je ale asi méně pravděpodobná možnost.





Pokud bychom se řídili podle 28W řady P, do které má Meteor Lake údajně zapadat, pak v nynější 13. generaci procesorů Core je v ní nejrychlejším CPU model Core i7–1370P, který má boost 5,2 GHz.

Čipletová stavba procesoru Meteor Lake pro notebooky Autor: Intel

Ve 45W řadě notebookových procesorů je Intel nyní na 5,2 GHz u Core i7–13800H a na taktu 5,4 GHz u top modelu Core i9–13900HK / Core i9–13905H. Ale Meteor Lake by asi mohlo být omezeno jen na řadu P. Byť to není příliš argument, pokud se bavíme čistě o frekvenčním potenciálu (je klidně možné, že Meteor Lake-H nemá vyjít v desktopu, kde se 7nm proces dostal na 5,8–6,0 GHz, zrovna kvůli němu).

Pokud Meteor Lake u top modelů zvládne pásmo špičkových frekvencí 5,0–5,2 GHz (pro jednovláknové boosty), pak už by snad nemělo mít problémy s jednovláknovým výkonem. Intelu bude stačit zvýšit IPC jádra o jednociferná procenta, aby CPU vykázalo zrychlení proti předchozí generaci. Pokud bude nárůst IPC výraznější, už to bude zajímavý skok. Nakonec možná bude hlavním problémem to, že Intel těmto procesorům nepřidal větší počet jader, což je limituje hlavně na nízkospotřebové mobilní segmenty.

I když je samozřejmě možné, že pak konkurenční Zen 5 od AMD (a také M3 od Applu) dosáhnou výraznějšího mezigeneračního zlepšení díky pokroku jak v IPC, tak ve frekvencích, takže Intelu radost dlouho nevydrží. Jak dobré tyto procesory budou, ale zatím není jasné. Každopádně to ale začíná vypadat, že by 4nm výroba Intelu mohla tentokrát být úspěšná a nepodrazí kvality architektury CPU, jako se to dařilo prvním generacím 10nm procesu Intelu.

