AMD brání 4GB grafiku Radeon RX 9050. Vznikla na objednávku, normálně v prodeji budou jen 8GB verze

Tento týden se překvapivě na trhu objevila nová grafika Radeon RX 9050. Ač jsme o modelu věděli předem z úniků, má nakonec poměrně slabé specifikace, využívající jen polovinu čipu Navi 44. Nejvíce ale zarazilo, že AMD vydalo verzi této karty s 4GB grafickou pamětí na 64bitové sběrnici, což výrazně zamává s výkonem i schopností této karty spustit moderní hry. Vypadá to ale, že drtivá většina Radeonů RX 9050 bude mít kloudnou 8GB paměť.
4GB metla naštěstí zažehnána
V úterý jsme ještě věděli jen o kartách Radeon RX 9050 od Sapphire a ASRocku – který právě vyrobil také 4GB model vedle 8GB. Trošku jsme se báli, že většina karet na trhu bude 4GB a ty 8GB budou k mání zřídka a za špatnou cenu. Ovšem to byl zřejmě omyl. Vypadá to, že většina modelů bude 8GB a naopak 4GB karta je výjimka, kterou možná bude vyrábět pouze ASRock.
AMD sdělilo webu WCCFtech na dotaz, že Radeon RX 9050 4GB je karta čistě pro OEM trh. A to ještě ne pro celý, zřejmě alespoň momentálně není v plánu nabízet ji nějak široce. AMD totiž uvádí, že karta, která nejenže nese jen polovinu paměti, ale současně má i pouze poloviční propustnost, protože je využito jen 64 ze 128 bitů paměťové sběrnice, vznikla na přání jediného konkrétního výrobce počítačů, který chtěl co nejlevnější samostatné GPU pro svá herní PC.
Radeon RX 9050 4GB už byl pozorován v nabídce počítačů americké značky CyberpOwerPC, takže oním jediným klientem je zřejmě tato firma. Podle AMD teď není v plánu 4GB karty prodávat nikde jinde než tomuto OEM výrobci, takže na volném trhu se s nimi nepotkáme a měly by na něm být jen 8GB karty.
Cena je 279 $ a dostupnost jen v některých regionech?
Podle redaktora WCCFtechu je oficiální cena 279 $, což se patrně týká 8GB modelu, protože pro OEM karty se ceny většinou vůbec neuvádí. U nás by tato částka odpovídala asi 7100 Kč či na Slovensku 299 €. Je to jen zhruba tisícovku pod cenou nejlevnějších Radeonů RX 9060 XT 8GB, které by pro hraní měly být mnohem výhodnější, ale RX 9050 alespoň má výrazně nižší spotřebu (92 W u nepřetaktovaných modelů).
U nás ale možná ani toto dilema ani nebudeme mít, nebo alespoň ne v nejbližší době. Podle WCCFtechu AMD zatím Radeon RX 9050 (8GB verzi) uvádí do volného prodeje jenom regionálně – má být určený pro Japonsko, Pacifický region a východní Asii vyjma Číny (region APJ) a k tomu ještě v Latinské Americe. V těchto regionech zřejmě AMD potřebovalo levnější kartu, než je Radeon RX 9060 XT 8GB, což má model RX 9050 pokrýt, byť za cenu značného kompromisu ve výkonu.
U nás tedy tato karta v nejbližší době nevyjde. Regionální omezení ale nemusí být trvalé, AMD někdy procesory a grafické karty tohoto typu postupně nechá prodávat i mimo původně vyhrazené regiony – dobrý příklad jsou například Ryzen 5 7500F nebo Radeon RX 7900 GRE. Je tedy možné, že během následujících měsíců se ještě karty objeví, i když to může být jen u některých menších internetových prodejců.
Zdroje: VideoCardz, Best Buy, Hassan Mujtaba