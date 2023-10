AMD chystá čipset „Pro 695“. Další platforma pro Threadripper, nebo něco úplně jiného?

Před týdnem AMD odhalilo své nejvýkonnější procesory, Threadrippery (a Threadrippery Pro) 7000 určené do highendového desktopu a pracovních stanic. Vyšly s nimi také dvě platformy s čipsety WRX90 a TRX50, ale vypadá to, že by se mohla objevit dokonce ještě třetí verze desek pro tyto procesory, s čipsetem označeným Pro 695. Co to však má být, je hodně nejasné. Nebo možná naopak zdánlivě jasné, ale při bližším pohledu rozporuplné.

2S sestavy s Threadrippery Pro 7000WX?

Různé zdroje si všimly, že v rozšířených specifikacích pro Threadrippery Pro na webu AMD (například pro 64jádro Ryzen Threadripper Pro 7985WX) jsou mezi čipsety, jejichž základní desky podporují tyto procesory, uvedené tři platformy – očekávané WRX90, TRX50 (Threadripper Pro lze osadit i do těchto levnějších desek) a pak ještě něco nového: čipset označený Pro 695. Mezi čipsety podporovanými běžnými ne-Pro Ryzeny Threadrippery 7000X tento čipset není.

Čipsety uváděné jako podporované pro Threadrippery Pro 7000WX Autor: AMD, snímek Cnews

Objevily se dohady, že tato platforma by mohla přinášet to, co WRX90 nikoliv, a sice možnost provozovat dvouprocesorovou sestavu (2S) s Threadrippery Pro a až 192 jádry / 384 vlákny. Nicméně je otázka, zda je něco takového možné se socketem sTR5 a jeho nižším počtem kontaktů v porovnání se socketem SP5 u Epyců 9004, které 2S schopnosti nabízejí. Tudíž je asi lepší se k této možnosti 2S Threadripperu Pro stavět hodně zdrženlivě, protože pro její reálnost nejsou žádné doklady mimo této spekulace.





Paradoxně je vcelku snadné si tipnout, co bude Pro 695 za křemík fyzicky – AMD prakticky všechny čipsety má založené na stejném křemíku, a i toto tedy asi bude derivát čipu Promontory 21, na němž je založený můstek B650(E) a také X670(E), což jsou tyto čipy dva zapojené do série. I značení ostatně implikuje, že čipset Pro 695 je další z čipových sad řady 600.

Více: Čipsety AMD X670, X670E, B650 a platforma AM5 pro Zen 4: PCIe 5.0 a ostatní konektivita detailně

Chyba na webu a ve skutečnosti čipset platformy AM5?

Toto značení zapadá mezi čipsety platformy AM5 a vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby Pro 695 nebyl určený pro Threadrippery Pro a AMD ho v jejich specifikacích mělo uvedený jen nějakým omylem – na webu mívá ve výpisech specifikací guláš dost často. Mezi čipsety pro platformu AM4 už totiž existuje velmi podobným způsobem pojmenovaný čipset „PRO565“ (či Pro 565?), což je snad modifikace čipsetu B550 určená pro desky do pracovních stanic nebo „business“ počítačů s procesory Ryzen Pro, podporující různé managementové a bezpečnostní funkce. Používá ji ASRock B550M-HVS SE nebo počítače Lenovo ThinkCentre M75.

Čipset AMD PRO565 patří na platformu AM4 (sekce pro stažení ovladačů na AMD.com) Autor: AMD, snímek Cnews

Dávalo by smysl, aby čipset Pro 695 byl prostě pokračováním tohoto produktu (odvozeným od čipsetu B650, nebo X670) tentokrát pro desky určené k novějším Ryzenům Pro se socketem AM5. Jeho uvádění mezi platformami pro Threadripper může být, jak už bylo řečeno, obyčejný omyl.

Na druhou stranu asi není úplně vyloučeno ani to, že ho AMD validuje jak pro platformu AM5, tak i pro desky se socketem sTR5 pro Threadrippery. Čipové sady AMD jsou v podstatě jen rozšiřovače konektivity sedící na rozhraní PCI Express 4.0 ×4 a jejich použití je hodně flexibilní, jak ukazuje sériové zapojení čipsetu X670 nebo umístění jeho poloviny na rozšiřující kartu. Je možné, že čipset Pro 695 či PRO695 má nějaké speciální určení třeba do desek určených pro embedded sektor (mezi schopnostmi této platformy by například mohla být podpora ECC pamětí) a AMD se rozhodlo pokrýt jak platformy s procesory Ryzen Pro, tak ty s Threadripperem jedním přídavným jižním můstkem, jakkoli neobvykle to zní.

Tip: Čipset AMD B650 se dá upgradovat na X670 přídavnou kartou, kterou chystá ASRock

Zdroje: AMD, Guru3D